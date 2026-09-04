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Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον δράστη να πυροβολεί επανειλημμένα το θύμα, αφήνοντας πίσω του δεκαέξι κάλυκες στο σημείο της επίθεσης.

Οι αρχές συνέλαβαν τρεις υπόπτους στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο και εντόπισαν τη μοτοσικλέτα διαφυγής εγκαταλελειμμένη κοντά στο γυμναστήριο.

Η αστυνομία διερευνά το παρελθόν του θύματος και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες για να διαπιστώσει το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης.

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Θύμα άγριας δολοφονίας μέσα σε γυμναστήριο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας έπεσε ο 33χρονος influencer Εβάντρο Λουίζ Προυντέντε, γνωστός στα social media με το προσωνύμιο «σεΐχης των στοιχημάτων», λόγω της δραστηριότητάς του στον χώρο του αθλητικού στοιχηματισμού.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 33χρονου, ο οποίος καταγόταν από το Πόρτο Αλέγκρε. Ο Προυντέντε βρισκόταν στην αίθουσα αναμονής του γυμναστηρίου όταν ένας άνδρας, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας γάντια, εισήλθε στον χώρο και τον πυροβόλησε επανειλημμένα από πολύ κοντινή απόσταση.

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Η αγριότητα της επίθεσης αποτυπώνεται και στα ευρήματα των αστυνομικών. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, από το σημείο της δολοφονίας περισυνελέγησαν συνολικά 16 κάλυκες, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο εντολέας και ποιο το κίνητρο της επίθεσης.

Ο Προυντέντε δεν ήταν γνωστός μόνο από τη δραστηριότητά του στα social media. Ασχολούνταν επίσης με την πώληση οχημάτων μέσω διαδικτύου, ενώ οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε δραστηριοποιηθεί και ως τοκογλύφος.

🚨 ATENCIÓN 🚨

Un hombre fue asesinado dentro de un gimnasio en Brasil, en un ataque registrado por una cámara de seguridad. La víctima se encontraba sentada cuando fue atacada a corta distancia. pic.twitter.com/QAtUxU3d8U — 𝕲𝖚𝖘. 『X』 (@CapGusXMan) September 2, 2026

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο. Κατά τη σύλληψή τους δεν εντοπίστηκαν όπλα, ενώ η μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών βρέθηκε εγκαταλελειμμένη κοντά στο γυμναστήριο.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν αν ο 33χρονος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση πριν από τη δολοφονία και αν η επίθεση συνδέεται με απειλές που είχε δεχθεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο Προυντέντε είχε μετακομίσει στο Σάο Πάολο μετά από απειλές που είχε δεχθεί στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Ο 33χρονος είχε επίσης ποινικό μητρώο για ανθρωποκτονία και διακίνηση ναρκωτικών. Η σύζυγός του, ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν είχε δεχθεί πρόσφατα απειλές.

Η αστυνομία του Σάο Πάολο συνεχίζει την έρευνα για να εξακριβώσει αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών που σχετίζεται με το παρελθόν του 33χρονου ή αν η δολοφονία συνδέεται με τις πρόσφατες επιχειρηματικές του δραστηριότητες.