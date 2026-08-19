Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην πόλη Ιμπιτούβα, στη νότια Βραζιλία.

«Δυστυχώς, 21 επιβάτες λεωφορείου έχασαν τη ζωή τους» και τέσσερα άλλα άτομα τραυματίστηκαν, δήλωσε η Via Araucaria, η εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στην πολιτεία Παρανά, όπου βρίσκεται η πόλη.

Advertisement

Advertisement

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα λεωφορείο, με πινακίδα μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες, κατεστραμμένο, δίπλα σε ένα φορτηγό.

JUST IN – At least 21 dead as bus, truck crash in Brazil: officials pic.twitter.com/dq1LgENwVI August 19, 2026

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν δρόμο που συνδέει τη νότια Βραζιλία με το Σάο Πάολο και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο μετέφερε ασθενείς σε πολλά ιατρικά κέντρα.