Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην πόλη Ιμπιτούβα, στη νότια Βραζιλία.
«Δυστυχώς, 21 επιβάτες λεωφορείου έχασαν τη ζωή τους» και τέσσερα άλλα άτομα τραυματίστηκαν, δήλωσε η Via Araucaria, η εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στην πολιτεία Παρανά, όπου βρίσκεται η πόλη.
Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα λεωφορείο, με πινακίδα μεταφοράς ατόμων με αναπηρίες, κατεστραμμένο, δίπλα σε ένα φορτηγό.
Το δυστύχημα συνέβη σε έναν δρόμο που συνδέει τη νότια Βραζιλία με το Σάο Πάολο και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο μετέφερε ασθενείς σε πολλά ιατρικά κέντρα.