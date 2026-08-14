Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αστυνομία ανέκτησε οκτώ έργα του Ανρί Ματίς που είχαν κλαπεί τον Δεκέμβριο του 2025 από βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο.

Τα κλεμμένα έργα βρέθηκαν σε κατοικία στη Σαν Μπερνάρντου ντο Κάμπου, όπου συνελήφθη ένας ένοπλος για κλεπταποδοχή και παράνομη οπλοκατοχή.

Οι αρχές εκτιμούν την αξία των ανακτηθέντων έργων στα 200.000 δολάρια, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για πέντε επιπλέον έργα τέχνης που παραμένουν αγνοούμενα.

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της κλοπής είχε συλληφθεί προηγουμένως στο Ρίο ντε Τζανέιρο κατά τη διάρκεια προσπάθειας δωροδοκίας φύλακα.

Η αστυνομία χαρακτηρίζει τη δράση της εγκληματικής ομάδας οργανωμένη, επισημαίνοντας τον προσχεδιασμό και την κατανομή καθηκόντων για τη διάθεση των έργων στη μαύρη αγορά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η αστυνομία της Βραζιλίας ανακοίνωσε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ότι ανέκτησε οκτώ έργα του Γάλλου ζωγράφου Ανρί Ματίς τα οποία είχαν κλαπεί τον Δεκέμβριο του 2025 σε βιβλιοθήκη του Σάο Πάολο.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές δείχνουν τα εν λόγω έργα, κολάζ και δημιουργίες μικρών διαστάσεων με εξαιρετικά ζωηρά χρώματα, από το άλμπουμ Jazz (1947), τοποθετημένα σε κρεβάτι στο οποίο βρίσκονται και δύο όπλα.

Advertisement

Advertisement

Τα έργα, εκτιμώμενης αξίας 200.000 δολαρίων (173.000 και πλέον ευρώ), βρέθηκαν στην κατοχή ενόπλου που τα «κρατούσε για τον ηθικό αυτουργό του εγκλήματος», ανέφερε η αστυνομία.

Polícia recupera 8 obras de Matisse roubadas da Biblioteca Mário de Andradehttps://t.co/XFk4PHw9LU August 14, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα οκτώ από τα 13 έργα που είχαν κλαπεί τον Δεκέμβριο του 2025 από τη βιβλιοθήκη Μάριο ντε Αντράντε, βρέθηκαν σε κατοικία στο κέντρο της Σαν Μπερνάρντου Ντο Κάμπου, κοντά στην πρωτεύουσα.

Άνδρας που βρισκόταν στο σημείο συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για κλεπταποδοχή και παράνομη οπλοκατοχή.

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της κλοπής είχε συλληφθεί τον Απρίλιο από τις αρχές στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ προσπαθούσε να δωροδοκήσει φύλακα με σκοπό να διαπράξει άλλη κλοπή έργων τέχνης. Γυναίκα, σε βάρος της οποίας διενεργείται έρευνα για κλοπή, τέθηκε επίσης υπό κράτηση.

Η ομάδα δρούσε «με οργανωμένο τρόπο», έκανε «σχεδιασμό» και «κατανομή καθηκόντων» για την «κλοπή, την υποδοχή και τη διάθεση στη μαύρη αγορά (έργων) πολιτιστικής κληρονομιάς», σύμφωνα με τις αρχές.

Advertisement

Το βιβλίο εικονογραφήσεων Jazz του Ανρί Ματίς (1869-1954) δημοσιεύτηκε στη Γαλλία το 1947. Εκτιμάται ότι παγκοσμίως δεν υπάρχουν παρά 300 αντίτυπα, από τα οποία περίπου τα 250 φέρουν την υπογραφή του, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s.

Την 7η Δεκεμβρίου, δυο ένοπλοι εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη Μάριου τζ’ Αντράτζι, στην καρδιά της βραζιλιάνικης μητρόπολης, και πήραν πολλά έργα τέχνης που παρουσιάζονταν στο πλαίσιο έκθεσης, αφού «ακινητοποίησαν μια φύλακα και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που επισκεπτόταν την έκθεση», σύμφωνα με την αστυνομία.

Εκτός από τα έργα του Ματίς, έκλεψαν επίσης πέντε έργα του μοντερνιστή Βραζιλιάνου εικαστικού Κάντιντου Πορτινάρι (1903-1962) -τα οποία δεν έχουν βρεθεί κι η αστυνομία εκτιμά πως έχουν πουληθεί ήδη στη μαύρη αγορά.

Advertisement

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη ήδη την επομένη της κλοπής, χάρη στο σύστημα αναγνώρισης βιομετρικών χαρακτηριστικών -προσώπου, στην προκειμένη περίπτωση- που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές στη Σαν Πάολο.

Τον Μάιο, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η αστυνομία διεξήγαγε αρκετές επιχειρήσεις σε χώρους συνδεόμενους με «τις δημοπρασίες και το εμπόριο έργων τέχνης» σε διάφορες βραζιλιάνικες πόλεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, La Voix du Nord

Advertisement