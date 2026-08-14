Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Spotify εισάγει ειδική σήμανση για τους καλλιτέχνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την καταπολέμηση της μουσικής-μαϊμού και την ενίσχυση της αυθεντικότητας.

Οι καλλιτέχνες αυτοί θα φέρουν την ένδειξη AI persona στο προφίλ τους και θα αποκλείονται αυτόματα από τις εξατομικευμένες αλγοριθμικές προτάσεις της πλατφόρμας.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τόσο ανθρώπινο έλεγχο όσο και εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία για να εντοπίζει τις ψεύτικες ταυτότητες καλλιτεχνών που παραπλανούν τους ακροατές.

Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη διαχείριση του προβλήματος των spam κομματιών που δημιουργούνται μαζικά από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Spotify θα επισημαίνει τόσο τους εικονικούς καλλιτέχνες όσο και τα τραγούδια που αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα θα τα εξαιρεί από τις αλγοριθμικές προτάσεις που εμφανίζονται αυτόματα στους χρήστες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να περιορίσει το φαινόμενο των ψεύτικων καλλιτεχνών και της μουσικής-«μαϊμού».

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming μουσικής στον κόσμο δημιουργεί ειδική σήμανση για τις ταυτότητες καλλιτεχνών που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη, την οποία ονομάζει «AI personas». Η ένδειξη θα εμφανίζεται τόσο στο προφίλ του καλλιτέχνη όσο και στις καταχωρίσεις των τραγουδιών του σε playlists, σύμγωνα με τον Guardian.

Advertisement

Advertisement

Από τον Σεπτέμβριο, AI-generated καλλιτέχνες, όπως το συγκρότημα Velvet Sundown, θα φέρουν τη συγκεκριμένη ένδειξη και, ως προεπιλογή, θα αποκλείονται από τις εξατομικευμένες προτάσεις του Spotify. Στόχος είναι να ξεχωρίζουν οι deepfake καλλιτέχνες από τους πραγματικούς μουσικούς, οι οποίοι ενδέχεται να χάνουν ακροάσεις εξαιτίας των ψηφιακών ανταγωνιστών τους.

Το Spotify ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η πραγματική σύνδεση μεταξύ καλλιτέχνη και ακροατή μπορεί να οικοδομηθεί μόνο πάνω σε μια βάση εμπιστοσύνης και αυθεντικότητας. Στη μουσική, αυτό σημαίνει ότι οι ακροατές πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται πως ο καλλιτέχνης πίσω από τη μουσική είναι πράγματι αυτός που δηλώνει ότι είναι. Αυτό είναι πιο απαραίτητο από ποτέ στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

Το Spotify είχε αποκαλύψει ότι μέσα σε διάστημα 12 μηνών είχε αφαιρέσει 75 εκατομμύρια spam κομμάτια από την πλατφόρμα, καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είχαν οδηγήσει σε μαζική παραγωγή ψεύτικης μουσικής. Ο νόμιμος κατάλογος της πλατφόρμας περιλαμβάνει περίπου 100 εκατομμύρια τραγούδια.

Το Spotify θα δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς μουσικής να δηλώνουν εάν η ταυτότητα ενός καλλιτέχνη έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση, το προφίλ θα επισημαίνεται ως «AI persona».

Ωστόσο, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι θα αξιοποιεί στοιχεία που έχουν ελεγχθεί από ανθρώπινο δυναμικό όσο και δεδομένα τα οποία θα έχουν αντληθεί από ειδικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να εντοπίζει εάν ένας καλλιτέχνης είναι ψεύτικος. Παρότι ο νέος κανόνας αφορά τεχνικά τις AI «ταυτότητες», το Spotify υποστηρίζει ότι τα προφίλ που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν σχεδόν πάντα «βιτρίνα» για μουσική που έχει επίσης παραχθεί από AI.

Η εταιρεία σημείωσε ακόμη ότι οι ίδιοι οι ακροατές έχουν εκφράσει ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά τους για περιπτώσεις όπου ένα προφίλ καλλιτέχνη φαίνεται να ανήκει σε πραγματικό άνθρωπο, για να αποκαλυφθεί στη συνέχεια ότι η συγκεκριμένη «περσόνα» έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Με πληροφορίες από The Guardian