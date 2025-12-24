Μία από τις πιο όμορφες εποχές του χρόνου είναι και πάλι εδώ, φέρνοντας μαζί της ζεστασιά, χαρά και μουσική. Για πολλούς από εμάς, η μαγεία των Χριστουγέννων δεν ολοκληρώνεται χωρίς τα ξεχωριστά τραγούδια που γεμίζουν την ατμόσφαιρα με εορταστική διάθεση.

Από κλασικές μελωδίες που αγαπήθηκαν μέσα στα χρόνια μέχρι λιγότερο γνωστά, αλλά εξίσου μαγικά τραγούδια, ακολουθούν τα δέκα καλύτερα κομμάτια, σύμφωνα με το Spotify, που θα μας συνοδεύσουν καθώς η χρονιά φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της.

«All I Want for Christmas is You» – Mariah Carey

«Do they know it’s Christmas» – Band Aid

«Step Into Christmas» – Elton John

«Rockin’ Around Τhe Christmas Tree» – Brenda Lee

«Holly Jolly Christmas» – Burl Ives

«Last Christmas» – WHAM!

«Jingle Bell Rock» – Bobby Helms

«Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» – Dean Martin

«Santa Claus Is Coming To Town» – The Jacksons

«I Saw Mommy Kissing Santa Claus» – The Jacksons

Όλοι τα έχουμε αγαπήσει. Κι όσο κι αν κάποια τραγούδια μπορεί να ακούγονται ξανά και ξανά κάθε χρόνο, δεν σταματάμε να τα τραγουδάμε. Η δύναμή τους κρύβεται στην οικουμενικότητα που μεταφέρουν, αυτό που τα κάνει ξεχωριστά και διαχρονικά.

Και bonus πέρα από τις λίστες του Spotify, πέρα από trends, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με την υπέροχη, συγκινητική ερμηνεία του Φρανκ Σινάτρα. Χρόνια Πολλά!

Εδώ μπορούμε να απολαύσουμε ακόμα περισσότερα, που θα γεμίσουν τις μέρες μας με τη ζεστασιά και τη μαγεία των Χριστουγέννων.