Καθώς η χρονιά φτάνει στο τέλος της, το Spotify Wrapped έρχεται να δώσει έναν εντυπωσιακό επίλογο: ο Bad Bunny αναδεικνύεται για τέταρτη φορά ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες ακροάσεις παγκοσμίως, εκθρονίζοντας την Taylor Swift από την κορυφή της πλατφόρμας.

Η υπηρεσία streaming παρουσίασε τη φετινή της ανασκόπηση την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αποκαλύπτοντας τις εξατομικευμένες συνήθειες ακρόασης κάθε χρήστη αλλά και τις παγκόσμιες τάσεις. Πλέον, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να δουν τους κορυφαίους καλλιτέχνες που επέλεγαν να ακούσουν κατά την διάρκεια του έτους, τα πιο αγαπημένα τραγούδια, είδη, άλμπουμ και podcasts της χρονιάς, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται και οι δημιουργοί που ξεχώρισαν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Associated Press, o Bad Bunny, με τα ρεγκετόν και λάτιν ακούσματα από την πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, συγκέντρωσε πάνω από 19,8 δισεκατομμύρια streams, ενώ στη λίστα ακολουθούν με τη σειρά οι: Taylor Swift, The Weeknd, Drake και Billie Eilish.

Για τα δύο προηγούμενα χρόνια, η διεθνούς φήμης ποπ σταρ είχε κατακτήσει την κορυφή, παίρνοντας τη θέση του Bad Bunny, ο οποίος όμως επιστρέφει φέτος στο Νο.1 μετά την τριετή κυριαρχία του από το 2020 έως το 2022.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το πιο πολυακουσμένο άλμπουμ παγκοσμίως για το 2025 αναδείχθηκε το «Debí Tirar Más Fotos» του Bad Bunny, ενώ ακολούθησαν το soundtrack της ταινίας «KPop Demon Hunters» και τρεις μεγάλες κυκλοφορίες του 2024: το «Hit Me Hard and Soft» της Billie Eilish, το «SOS Deluxe: LANA» της SZA και το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter.

Όσο για το τραγούδι με τις περισσότερες αναπαραγωγές παγκοσμίως, και όπως αναφέρει και το BBC, στην κορυφή βρέθηκε η συνεργασία των Bruno Mars και Lady Gaga, «Die with a Smile», με πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια streams. Στην ίδια λίστα καταγράφονται και το «Birds of a Feather» της Eilish, το «APT.» των Bruno Mars και Rosé, το «Ordinary» του Alex Warren και το «DtMF.» του Bad Bunny.

Όπως κάθε χρόνο, το Wrapped συνοδεύεται από νέες λειτουργίες, ενώ φέτος ξεχώρισε αυτή του η «Listening Age», η οποία συγκρίνει τις μουσικές συνήθειες ενός χρήστη με αυτές της ηλικιακής του ομάδας. Παράλληλα, παρουσιάστηκε και το «Wrapped Party», μια νέα διαδραστική εμπειρία που επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν το δικό τους Wrapped με αυτό άλλων χρηστών της υπηρεσίας.

Το Spotify παραμένει η μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming παγκοσμίως, κατέχοντας περίπου 31% της συνολικής αγοράς. Σήμερα μετρά 713 εκατομμύρια χρήστες και 281 εκατομμύρια συνδρομητές σε περισσότερες από 180 χώρες, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 626 εκατομμύρια χρήστες και τους 246 εκατομμύρια συνδρομητές της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

