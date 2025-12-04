To «Stranger Things» παραμένει στην κορυφή, καθώς η πέμπτη σεζόν της εμβληματικής σειράς του Netflix συγκέντρωσε 59,6 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες κυκλοφορίας της στην πλατφόρμα.

Για την ακρίβεια, πρόκειται για την καλύτερη εβδομάδα πρεμιέρας που έχει σημειώσει ποτέ αγγλόφωνη σειρά στο Netflix και για το τρίτο μεγαλύτερο ντεμπούτο συνολικά, μετά τη δεύτερη και την τρίτη σεζόν του κορεατικού φαινομένου «Squid Game».

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, το εντυπωσιακό αυτό ξεκίνημα, με τα πρώτα τέσσερα από τα οκτώ τελικά επεισόδια να κυκλοφορούν ταυτόχρονα, σηματοδοτεί και μεγάλη άνοδο σε σχέση με την τέταρτη σεζόν, η οποία είχε ξεκινήσει με 287 εκατομμύρια ώρες θέασης το 2022, όταν το Netflix μετρούσε ακόμη τη δημοτικότητα των τίτλων βάσει χρόνου θέασης και όχι προβολών. Εκείνος ο αριθμός αντιστοιχεί σε περίπου 22 εκατομμύρια προβολές, γεγονός που σημαίνει ότι η πέμπτη σεζόν σημείωσε αύξηση 171%, όπως αναφέρει και το Variety.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα πριν από την κυκλοφορία του τελευταίου κεφαλαίου, όλες οι προηγούμενες σεζόν του «Stranger Things» βρέθηκαν ταυτόχρονα στο Top 10 του Netflix, γεγονός που καταγράφηκε πρώτη φορά σ.την ιστορία της δημοφιλούς πλατφόρμας. Εξαιτίας της τεράστιας προσέλευσης θεατών, προκλήθηκε προσωρινή «παράλυση» της υπηρεσίας την ώρα της πρεμιέρας.

Η πέμπτη σεζόν επιστρέφει και πάλι στη φανταστική πόλη Hawkins της Ιντιάνα με τα αδέρφια Ντάφερ να ετοιμάζουν το τελευταίο κεφάλαιο της εμβληματικής ιστορίας τα τελευταία τρία χρόνια. «Είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι από την ανταπόκριση των θαυμαστών γι’ αυτή τη σεζόν. Σημαίνει τα πάντα για εμάς, και ξέρουμε ότι σημαίνει εξίσου πολλά για τους χιλιάδες συντελεστές οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ζωντανέψει αυτή η ιστορία», δήλωσαν οι Ματ και Ρος Ντάφερ στο Deadline.

Η πέμπτη σεζόν του «Stranger Things» αναμένεται να ολοκληρωθεί με τα τελευταία τρία επεισόδια τα οποία θα κυκλοφορήσουν την ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ το μέγαλο φινάλε -διάρκειας δύο ωρών-, θα προβληθεί στο Netflix αλλά και σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 31 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Guardian, Deadline, Variety