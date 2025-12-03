Η πολυσυζητημένη ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», το σίκουελ του «Πέντε Νύχτες στου Φρέντι», «Σιωπηλή Αγάπη», «Για τον Κρίστι», αλλά και Μάικλ Κέιν στο συγκινητικό «Απόδραση στη Νορμανδία».

Ακόμη, η ελληνική εκδοχή της Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας του Ντίκενς και το παιδικό animation «Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων».

Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Πάμε σινεμά.

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Γάζα, 29 Ιανουαρίου 2024. H απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης ενός 6χρονου κοριτσιού που βρέθηκε εγκλωβισμένου στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του όταν δέχτηκαν πυρά ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις ισραηλινές δυνάμεις . Μια συνταρακτική ιστορία που χρησιμοποιεί τα αληθινά ηχητικά της μικρής Χιντ, όπως καταγράφηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου. Το docudrama της Τυνήσιας Κάουτερ Μπεν Χάνια, απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας, όπου και καταχειροκροτήθηκε. Πρωταγωνιστούν οι Σάτζα Κιλάνι, Μοτάζ Μαλαχίς, Κλάρα Χούρι, Άμερ Χλεχέλ. Παραγωγοί της ταινίας, που είναι η πρόταση της Τυνησίας για τα Όσκαρ 2026, είναι οι Χοακίν Φίνιξ, Τζόναθαν Γκλέιζερ και Μπραντ Πιτ.

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων

Ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη. Η ταινία διαδραματίζεται στα ορεινά χωριά της Ηπείρου και ακολουθεί τον σκληρόκαρδο και φιλάργυρο Λυκούργο ο οποίος, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα, θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία. Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής ζωντανεύουν την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων.

Απόδραση στη Νορμανδία

Το «The Great Escaper» βασίζεται στην αληθινή ιστορία του 89χρονου Μπέρναντ «Μπέρνι» Τζόρνταν, ενός βετεράνου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος το καλοκαίρι του 2014 φεύγει κρυφά από τον οίκο ευγηρίας για να παραστεί στην τελετή της 70ής επετείου της Απόβασης στην Νορμανδία. Η ιστορία του ενθουσίασε τον κόσμο, καθώς αντικατόπτριζε το αποφασιστικό πνεύμα της γενιάς του. Όμως, η περιπέτειά του ήταν και το αποκορύφωμα του 60ετούς γάμου του με τη Ρενέ. Υπέροχοι Μάικλ Κέιν και Γκλέντα Τζάκσον, στον τελευταίο κινηματογραφικό της ρόλο. Σκηνοθεσία Όλιβερ Πάρκερ.

Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2

Ένας χρόνος έχει περάσει μετά τον μεταφυσικό εφιάλτη στην πιτσαρία του Φρέντι. Οι ιστορίες που κυκλοφορούν για όλα όσα συνέβησαν εκεί έχουν καθιερωθεί πια ως αστικοί μύθοι, δίνοντας έμπνευση για το πρώτο φεστιβάλ της πόλης αφιερωμένο στα σκοτεινά συμβάντα.

Ο πρώην φύλακας Μάικ και η αστυνομικός Βανέσσα έχουν αποκρύψει από την 11χρονη αδελφή του Μάικ, Άμπι, την τύχη των ρομποτικών της φίλων. Όταν όμως η Άμπι το σκάσει για να ξαναβρεί τον Φρέντι, την Μπόνι, την Τσίκα και τον Φόξι, θα πυροδοτήσει μία τρομαχτική αλληλουχία από γεγονότα. Σκοτεινά μυστικά θα αποκαλυφθούν για την προέλευση της πιτσαρίας του Φρέντι και ένας από καιρό ξεχασμένος τρόμος θα εξαπολυθεί.

To 2023, η ταινία τρόμου Πέντε Νύχτες του Φρέντι, βασισμένη στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι του Σκοτ Κόθον, σημείωσε άνοιγμα-ρεκόρ στα 80 εκατομμύρια δολάρια και έκανε εισπράξεις κοντά στα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η σκηνοθέτις Έμα Τάμι (The Wind, Blood Moon) επιστρέφει για το δεύτερο κεφάλαιο, σε σενάριο Σκοτ Κόθον. Πρωταγωνιστούν οιΤζος Χάτσερσον, Πάιπερ Ρούμπιο, Ελίζαμπεθ Λέιλ, Φρέντι Κάρτερ, Θιόντους Κρέιν, Γουέιν Νάιτ, ΜακΚένα Γκρέις, Σκιτ Όλριτς, Μάθιου Λίλαρντ.

Σιωπηλή Αγάπη

Η Ángela, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Héctor. Η άφιξη του μωρού διαταράσσει τη σχέση τους, αναγκάζοντας την Άνχελα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανατροφής της κόρης της σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι’ αυτήν. H υποψηφιότητα της Ισπανίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βερολίνου και υποψήφια για το Βραβείο Κοινού LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ταινία. Σε σκηνοθεσία της Εύα Λιμπερτάδ και με πρωταγωνίστρια την κωφή ηθοποιό αδερφή της, Μίριαμ Γκάρλο.

Για τον Κρίστι

Ένας ορφανός 17χρονος με βίαιο παρελθόν, αναγκάζεται να μετακομίσει από το σπίτι της ανάδοχης οικογένειας στην οποία έμενε ως τώρα. Μέχρι να αποφασιστεί η κοινωνική επανένταξή του από την Πρόνοια, φιλοξενείται προσωρινά στο Κορκ, στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού του και της γυναίκας του που έχουν μόλις αποκτήσει μωρό. Τα ξαδέρφια του, μπλεγμένα σε βρωμοδουλειές, και η αίσθηση οτι είναι παρείσακτος, τον καλούν να γίνει ξανά παραβατικός, την ίδια ώρα που ο αδερφός του πασχίζει να τον κρατήσει στον ίσιο δρόμο. Στην πορεία θα ανακαλύψει ένα απρόσμενο χάρισμα που θα του ξυπνήσει μνήμες από τη νεκρή μητέρα του. Ένα καθαρόαιμο δείγμα ιρλανδικού σινεμά σε σκηνοθεσία Μπρένταν Κάντι, που σύμφωνα με το Variety αποπνέει «μια ακαταμάχητα αυθεντική αίσθηση τόπου, ανθρώπων και ιδιωματικής γλώσσας». Πρωταγωνιστούν οι Ντάνι Πάουερ, Ντίαρμουιντ Νόιες, Έμα Γουίλις, Κρις Γουόλεϊ. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο τμήμα Generation του Φεστιβάλ Βερολίνου, υποψήφια για το βραβείο LUX Audience Award 2026.

Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων

Ο Νικ, ένα ταρανδάκι πολύ δεμένο με την οικογένειά του, αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα και να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να ενταχθεί στους Ιπτάμενους Ταράνδους και να πετάξει στο πλευρό του πατέρα του, του θρυλικού Πράνσερ. Όμως η εμφάνιση της μικρής φιλόδοξης Στέλλας, που κι εκείνη ονειρευόταν να πετάξει με το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, έρχεται να ταράξει τα νερά. Ποιος από τους δύο θα πάρει τη μία και μοναδική θέση; Ο αρχαίος κανονισμός των Ιπτάμενων Ταράνδων προβλέπει μια σειρά δοκιμασιών που θα αναδείξουν τον νικητή. Ενώ, όμως, όλα φαίνεται να έχουν πάρει τον δρόμο τους, πριν από την τελευταία δοκιμασία εξαφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, και μαζί με αυτό κι η Στέλλα. Κάρι Γιούσονεν και Γιέργκεν Λέρνταμ, υπογράφουν μια χριστουγεννιάτικη ιστορία με αληθινό συναίσθημα, χιούμορ και τρυφερότητα.