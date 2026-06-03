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Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Η Ετυμηγορία» με τη Βίκι Κριπς, τρεις ελληνικές κωμωδίες, μία παρωδία τρόμου, «Η Φάρμα των Ζώων» του Τζορτζ Όργουελ αλλιώς, ένα παιδικό animation. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Πικρές Γιορτές

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Μετά το αγγλόφωνο διάλειμμα του «Room Next Door», ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στην Ισπανία με μια γλυκόπικρη ιστορία για τη ζωή και το σινεμά.

Μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Ελσα, σκηνοθέτις διαφημιστικών, βυθίζεται στη δουλειά για να αντέξει την απώλεια. Όταν οι ημικρανίες την αναγκάζουν να σταματήσει προσωρινά, ταξιδεύει με τη φίλη της Πατρίθια στο Λανθαρότε, ενώ ο σύντροφός της, Μπονιφάσιο, μένει στη Μαδρίτη. Για να ξαναβρεί τη δημιουργική της έμπνευση, αρχίζει να αντλεί υλικό από τις προσωπικές δυσκολίες των κοντινών της ανθρώπων.

Σε μια παράλληλη χρονική γραμμή στο 2025, ο σκηνοθέτης Ραούλ γράφει ένα σενάριο που αποκαλύπτεται πως είναι η ίδια ιστορία της Ελσα -του καλλιτεχνικού του alter ego. Καθώς παλεύει με δημιουργικό μπλοκάρισμα, ο Ραούλ στρέφεται στην αυτομυθοπλασία, επηρεασμένος από τη δική του ζωή, τον σύντροφό του Σάντι και τη βοηθό του Μόνικα. Πρωταγωνιστούν Μπάρμπαρα Λένι, Αϊτάνα Σάντσεζ-Χιχόν, Λεονάρντο Σμπαράλια, Βίκι Λουένγκο, Πάτρικ Κριάδο. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Η Ετυμηγορία

Δικαστικό δράμα, εμπνευσμένο από την ταινίας «12 Angry Men», που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις της σύγχρονης Ιρλανδίας, τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Sophie Toscan Du Plantier το 1996. Σε μια φανταστική δίκη, δώδεκα μέλη ενόρκων καλούνται να αποφασίσουν εάν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ian Bailey είναι ένοχος για τη δολοφονία της Sophie. Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία ανασυνθέτει, μέσα από τις συζητήσεις των ενόρκων, μια υπόθεση που τελικά καλεί τον θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Καθώς οι ένορκοι «ξεγυμνώνουν» την υπόθεση, αποκαλύπτεται παράλληλα και κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό: Πόσο γρήγορα ριζώνουν οι βεβαιότητες, πόσο εύκολα μεταφέρεται ο φόβος/θυμός σε έναν «βολικό» ένοχο και πόσο δύσκολο είναι να ανατρέψεις μια συλλογική αφήγηση όταν έχει ήδη παγιωθεί. Με την υπογραφή των Τζιμ Σέρινταν και Ντέιβιντ Μέριμαν και την Βίκι Κριπς -αλλά και τον ίδιο τον Σέρινταν-. τον Έινταν Γκίλεν και τον εξαιρετικό Κολμ Μίνι. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Festival 2025 και ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

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Ελλάδα 3.0

Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους ενώνονται σε μία κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία: Το «100 Χρόνια Μπροστά» του Μιχάλη Γιγιντή, το «Planet Balcony» της Ιωάννας Κρυωνά και το «Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» του Δημήτρη Παπαθανάση συνθέτουν ένα τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα -όπως τη ζούμε τώρα.

«100 Χρόνια Μπροστά»

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Ο Λάκης, ιδιωτικός ερευνητής, πιστεύει ότι η ζωή του είναι μεταφυσικά συνδεδεμένη με το ΠΑΣΟΚ και τον Αντρέα Παπανδρέου. Μια νύχτα, κλειδώνει τον Κωστάκη στο γραφείο του και μέσα από ένα ταξίδι στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, προσπαθεί να τον πείσει να μην πουλήσει σε πολυεθνική το ιστορικό θερινό σινεμά που διατηρεί η οικογένειά του στην ταράτσα του μεγάρου, στο οποίο συνυπάρχουν και οι δύο τους τα τελευταία χρόνια. Παίζουν Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Κώστας Φυτίλης, Στάθης Σταμουλακάτος (φωνή).

«Planet Balcony»

Για τον Τάσο οι μέρες περνούν ήσυχα στο μπαλκόνι παρέα με το μπαφάκι του και τον Συγκ, συγκάτοικο και κολλητό. Ένα βράδυ μια άγνωστη παρουσία στο απέναντι διαμέρισμα θα διαταράξει το αίθριο κλίμα του πλανήτη – μπαλκόνι, για λίγο αλλά αρκετά ώστε να φέρει μια μικρή ανανέωση στη ζωή των αυτοχθόνων ειδών του. Παίζουν Γιώργος Χρυσοστόμου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Gary Salomon, Στέλιος Δημόπουλος, Στράτος Μαρούδας, Elena Tsyganok.

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«Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει»

Μεσόκοπος υπάλληλος δήμου στο νεκροταφείο, ο Κοσμάς κάνει κουμάντο για το τι μπαίνει και τι βγαίνει. Μαζί με τον παπ’ Αργύρη έχουν στήσει μία καλά οργανωμένη επιχείρηση που βασίζεται στον πόνο του άλλου. Το χρήμα ρέει άφθονο μέχρι που η απληστία του Κοσμά τον φέρνει αντιμέτωπο με τον Μάκη. Παίζουν Δημήτρης Δρόσος, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάνος Τοκάκης, Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Πολυχρόνης, Δημήτρης Μπίτος, Άγγελος Σκασίλας, Γιάννης Λατουσάκης, Υβόννη Τζάθα, Ελένη Ευθυμίου, Μιχάλης Λατουσάκης.

Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος

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Δεκαπέντε χρόνια μετά, το Σπαθί της Δύναμης οδηγεί τον Πρίγκιπα Άνταμ πίσω στον πλανήτη του Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί υπό την σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ. Για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, ο Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν/Πολεμιστή και να αποδεχτεί το αληθινό του πεπρωμένο ως Χ-Μαν, ο πιο ισχυρός άντρας στο σύμπαν. Ο σκηνοθέτης Τράβις Νάιτ επαναφέρει το θρυλικό franchise στη μεγάλη οθόνη (σε μια ταινία βασισμένη σε ένα παιχνίδι με το οποίο τα παιδιά απλά δεν παίζουν πια, με budget 200 εκατ. δολάρια) και πρωταγωνιστές τους Νίκολας Γκάλιτζιν, Τζάρεντ Λέτο, Ίντρις Έλμπα, Καμίλα Μέντες, Άλισον Μπρι.

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Μικρές Ανάσες

Η Λένα είναι είκοσι χρονών και ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Το μόνο που θέλει είναι να φύγει και να ξεκινήσει τη δική της ζωή.

Όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είχε φανταστεί. Καθώς προσπαθεί να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της, η Λένα περιπλανιέται σε μια πόλη που δεν σταματά να κινείται γύρω της, αναζητώντας έναν τρόπο να κρατήσει τον έλεγχο της ζωής της.

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Οι μικρές καθημερινές μάχες μιας νέας γυναίκας που προσπαθεί να σπάσει τα όρια του κόσμου στον οποίο μεγάλωσε και να χαράξει τον δικό της δρόμο. Πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμέρισσας Μπάστα -μετά τις βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες της- με τους Ελίνα Τσιορμπατζή, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Τζέο Πακίτσα, Δημήτρη Κίτσο, Luli Bitri, Μαρίνα Μακρή, Γιώργο Πυρπασόπουλο.

Scary Movie

Το πρώτο Scary Movie έκανε πρεμιέρα το 2000 και η ιστορία συνεχίστηκε με σίκουελ το 2001, το 2003, το 2006 και πιο πρόσφατα το 2013. Αυτή η κωμική συνέχεια είναι μια παραλλαγή του πρόσφατου Scream 7: Είκοσι έξι χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο («Ghostface»), οι Βασικοί Τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. «Τίποτα δεν είναι ιερό. Κανένα κλισέ δεν επιβιώνει. Όλα τα όρια ξεπερνιούνται. Οι Wayans επιστρέφουν για να ακυρώσουν την κουλτούρα της ακύρωσης. Άννα Φάρις, Ρετζίνα Χολ, Σον και Μάρλον Γουέιανς.

H Φάρμα των Ζώων

Όταν τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας.

«Όλα τα ζώα είναι, αλλά κάποια ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα». Βασισμένη στο κλασικό έργο του Τζορτζ Όργουελ, η ταινία του Άντονι Σέρκις μεταφέρει τη γνωστή ιστορία σε μια ανάλαφρη, παιδική εκδοχή, ιδανική για να ανοίξει συζήτηση και μετά την προβολή: τι σημαίνει κανόνας, τι σημαίνει ισότητα και πώς ξεχωρίζεις την αληθινή ηγεσία από τη φιλοδοξία. Το βιβλίο σε διασκευή για τα παιδιά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα (σε εικονογραφημένη μορφή).

Η Ζόι και τα Ζωάκια της

Η Ζόι είναι η κόρη μιας βιολόγου που έχει αφιερώσει τη ζωή της στη μελέτη των πιο παράξενων και εντυπωσιακών ειδών του πλανήτη. Όταν μια μέρα η μητέρα της παραλαμβάνει ένα μυστηριώδες κουτί γεμάτο αλλόκοτα μπλε μούρα, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τις απίστευτες συνέπειες που θα ακολουθήσουν… Η επιστήμονας υποψιάζεται πως πρόκειται για κάτι εξωγήινο και αποφασίζει να τα φυλάξει με ασφάλεια μέχρι να ανακαλύψει τις ιδιότητές τους. Όμως η Ζόι πέφτει κατά λάθος επάνω τους και έρχεται σε επαφή με τη μυστηριώδη ουσία μαζί με τα αγαπημένα της ζώα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα συμβαίνει το αδιανόητο: τα ζώα μπορούν να μιλήσουν – κι εκείνη μπορεί να τα καταλαβαίνει. Τα κατοικίδιά της αρχίζουν και αποκτούν ανθρώπινες συνήθειες, χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, περιηγούνται στο διαδίκτυο, οδηγούν αυτοκίνητο… ή τουλάχιστον προσπαθούν. Κι όσο τα ζώα γίνονται όλο και πιο «ανθρώπινα», οι άνθρωποι αρχίζουν σιγά-σιγά να συμπεριφέρονται σαν ζώα. Καθώς το φαινόμενο εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, η Ζόι συνειδητοποιεί πως μόνο εκείνη μπορεί να αποτρέψει μια παγκόσμια καταστροφή. Με τις φωνές των Λητώς Αμπατζή, Σοφίας Παναηλίδου, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Γιάννη Τσιούτσια, Χρύσας Παπαδοπούλου, Χρήστου Συριώτη, Νέστορα Κοψιδά, Γιάννη Υφαντή, Γεωργίας Ιωαννίδου, Κωνσταντίνου Ρεπάνη, Βασίλη Παπαστάθη.

Thesis (1996)

Η Summer Classics παρουσιάζει στα θερινά σινεμά ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνοθετικά ντεμπούτα, το Thesis (Tesis, 1996) του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ που καθιέρωσε τον δημιουργό του. Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών από την πρεμιέρα της, η ταινία επιστρέφει σε επετειακή, ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια 4K.

Μια φοιτήτρια που εκπονεί τη διατριβή της πάνω στην οπτικοποιημένη βία ανακαλύπτει τυχαία μια ταινία snuff στο πανεπιστήμιό της. Η έρευνά της θα την παρασύρει σε έναν θανάσιμα επικίνδυνο λαβύρινθο που ξεπερνά και τη νοσηρότερη φαντασία, ενώ τα όρια ανάμεσα στην περιέργεια, τον φόβο και την έλξη της βίας καταρρέουν, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος Η ταινία απέσπασε επτά βραβεία Γκόγια, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. Ένα από τα πλέον πρωτοποριακά και επιδραστικά θρίλερ της δεκαετίας του ’90, με τους Άνα Τορέντ, Φελέ Μαρτίνεθ, Εδουάρδο Νοριέγα.