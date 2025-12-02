Η 35η τελετή απονομή των Gotham Awards, που άνοιξε και επίσημα τη σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων, ήταν μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές, σύμφωνα με το Variety.

H ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another» (Μια Μάχη μετά την Άλλη), κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο Kαλύτερης Tαινίας -η μοναδική νίκη που απέσπασε, παρά τις έξι, αριθμός-ρεκόρ, υποψηφιότητές του- επικρατώντας μεταξύ άλλων, των «Bugonia», «Hamnet», «Sorry», «Baby», «The Testament of Ann Lee», «Train Dreams». Φέτος η διοργάνωση αύξησε των αριθμό των υποψηφίων στην κατηγορία ταινιών από πέντε σε δέκα.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί –μόλις λίγες ώρες μετά την ερήμην καταδίκη του στο Ιράν σε ένα έτος φυλάκισης– σημειώνοντας «χατ-τρικ» με τα βραβεία Διεθνούς Ταινίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Σκηνοθεσίας για το «It Was Just an Accident» (Ένα Απλό Ατύχημα).

Παραλαμβάνοντας το πρώτο του βραβείο για το Πρωτότυπο Σενάριο, ο Παναχί δήλωσε μεταξύ άλλων εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων: «Θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την τιμή στους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές στο Ιράν και σε όλο τον κόσμο -σε εκείνους που κρατούν την κάμερα ανοιχτή στη σιωπή, χωρίς υποστήριξη και συχνά ρισκάροντας τα πάντα, έχοντας μόνο την πίστη τους στην αλήθεια και την ανθρωπιά. Ελπίζω αυτή η αφιέρωση να αποτελέσει έναν μικρό φόρο τιμής σε όσους στερούνται το δικαίωμα να βλέπουν και να τους βλέπουν, αλλά συνεχίζουν να δημιουργούν και να υπάρχουν».

Και τα τρία βραβεία ερμηνείας έλαβαν ηθοποιοί οι οποίοι δεν ήταν παρόντες στην τελετή. Ο Σοπέ Ντιρίσου κέρδισε το βραβείο Α΄ Ρόλου για το «My Father’s Shadow» (επικρατώντας ονομάτων όπως η Τζένιφερ Λόρενς, ο Ίθαν Χοκ και Τζέσι Μπάκλεϊ), η Γούνμι Μοσάκου απέσπασε το βραβείο Β΄ ρόλου για το «Sinners», ενώ ο Αμπού Σανγκάρε τιμήθηκε με το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού για το «Souleymane’s Story».

Ως είθισται, πέραν των βραβείων, τα Gotham απένειμαν μία σειρά ειδικών τιμητικών διακρίσεων σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Οι Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Όσκαρ Άιζακ και Τζέικομπ Ελόρντι τιμήθηκαν με το Vanguard Tribute για το «Frankenstein», με τον ντελ Τόρο να δηλώνει ότι η ταινία του έγινε «από ανθρώπους, για ανθρώπους», κλείνοντας με ένα θεαματικό «fuck AI».

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Λούκα Γκουαντανίνο τιμήθηκαν με το Visionary Tribute για τη συνεργασία τους στο «After the Hunt», με τον Πολ Ραντ -συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτς στο Broadway- να κάνει την απονομή και οι Νία ΝταΚόστα με την Νίνα Χος απένειμαν στην Τέσα Τόμσον το Tribute Spotlight για το «Hedda».

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Gotham έχουν αποσπάσει τα «Spotlight» (2015), «Moonlight» (2016) και «Everything Everywhere All at Once» (2022) -ταινίες που στη συνέχεια απέσπασαν και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Η τελετή απονομής, που διοργανώνεται από το Gotham Film & Media Institute και πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, στο Cipriani Wall Street, στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter, Indiewire