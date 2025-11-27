Το «Stranger Things» έσπασε για ακόμη μία φόρα όλα τα ρεκόρ καθώς έγινε η πρώτη σειρά στην ιστορία του Netflix με όλες τις σεζόν να βρίσκονται την ίδια στιγμή στην λίστα με τα Top 10 της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Η άφιξη της πέμπτης σεζόν στις 26 Νοεμβρίου, έφερε τους θαυμαστές στις προηγούμενες σεζόν προκειμένου να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τα όσα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι του Hawkins στο τελευταίο κεφάλαιο της σειράς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety, την εβδομάδα 17 – 23 Νοεμβρίου, η πρώτη σεζόν του «Stranger Things» βρισκόταν στη θέση Νο. 3 των αγγλόφωνων σειρών με 4,1 εκατομμύρια προβολές, ενώ η τέταρτη σεζόν κατέλαβε την 5η θέση με 3,3 εκατομμύρια προβολές. Η δεύτερη σεζόν βρέθηκε στο Νο. 7 και η τρίτη στο Νο. 9, ενώ και οι δύο κατέγραψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια προβολές.

Την ίδια εβδομάδα, μόνο δύο σειρές ξεπέρασαν την πρώτη σεζόν του «Stranger Things»: το «The Beast in Me», που βρέθηκε στην κορυφή με 14,1 εκατομμύρια προβολές και η πρώτη σεζόν του «Absentia», η σειρά του Amazon Prime Video η οποία προστέθηκε πρόσφατα στο Netflix.

Η πέμπτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς αναμένεται με βεβαιότητα να καταρρίψει τα δικά της ρεκόρ θέασης όταν μπει στο Top 10 την επόμενη εβδομάδα. Για την ακρίβεια, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραγωγές στην ιστορία του Netflix με τους θαυμαστές να περιμένουν νέα επεισόδια από τότε που κυκλοφόρησε η τέταρτη σεζόν, το 2022.

Η τελευταία σεζόν του «Stranger Things» αναμένεται επίσης να εξασφαλίσει και μία πρωτιά στο box office. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου μέρους στις 26 Νοεμβρίου και του δεύτερου την ημέρα των Χριστουγέννων, το μεγάλο φινάλε της σειράς θα προβληθεί ταυτόχρονα στο Netflix και στους κινηματογράφους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline