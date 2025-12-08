Δύο ένοπλοι ληστές άρπαξαν 13 έργα τέχνης από βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας την Κυριακή- μεταξύ τους και 8 έργα του διάσημου Γάλλου ζωγράφου Ανρί Ματίς.

Η κυβέρνηση της πολιτείας επιβεβαίωσε στο ABC News ότι δύο ένοπλοι μπήκαν στη βιβλιοθήκη Μάριο ντε Αντράντε και έκλεψαν τα 8 έργα του Ματίς και άλλα 5 του Βραζιλιάνου ζωγράφου Καντίντο Πορτινάρι. Η στρατονομία της Βραζιλίας είπε επίσης πως ένας από τους ληστές ακινητοποίησε έναν φρουρό και κάποιους επισκέπτες κατά τη ληστεία.

Οι δράστες δεν έχουν συλληφθεί. Εθεάθησαν να διαφεύγουν σε σταθμό του μετρό, είπε το γραφείο του κυβερνήτη. Είναι άγνωστη η αξία των έργων τέχνης που εκλάπησαν. Σημειώνεται πως τα 13 έργα περιλαμβάνονταν σε μια έκθεση ονόματι «Από το Βιβλίο στο Μουσείο» που προοριζόταν να τελειώσει την Κυριακή.

Σημειώνεται πως το 2025 περίπου 60 ζωγραφιές του Ματίς είχαν πουληθεί για πάνω από 2,5 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία του Christie’s στη Νέα Υόρκη. Επίσης, η ληστεία στη Βραζιλία λαμβάνει χώρα περίπου δύο μήνες μετά τη ληστεία στο Λούβρο, όπου εκλάπησαν κοσμήματα 102 εκατ. δολαρίων. Όπως αναφέρουν οι New York Times, η έκθεση περιελάμβανε έργα από πάνω από 30 καλλιτέχνες.

Ο Ματίς, που πέθανε το 1954, θεωρείται εξέχουσα μορφή του κινήματος του φωβισμού- κίνημα της μοντέρνας τέχνης που χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα και πινελιές, που απομακρύνθηκε από τον ιμπρεσιονισμό του 19ου αιώνα.