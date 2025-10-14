Για τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων μέσα σε διάστημα πέντε μηνών κατηγορείται μια φοιτήτρια Νομικής στη Βραζιλία, η οποία φέρεται να «ηδονιζόταν» να σκοτώνει.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail η «εξαιρετικά χειριστική» Βραζιλιάνα, Άνα Πάουλα Βελόσο Φερνάντες, 36 ετών, φέρεται να είχε προσχεδιάσει τις δολοφονίες, καθώς παραδέχτηκε ότι σκότωσε 10 σκύλους για να δοκιμάσει πόσο δυνατό ήταν το δηλητήριο πριν το δοκιμάσει στα θύματά της.

Το πρώτο θύμα θεωρείται πως ήταν ο Μαρτσέλο Φονσέκο, που δολοφονήθηκε στο Γκουαρούλος της Βραζιλίας τον Ιανουάριο. Η Φερνάντες είχε πάει στο σπίτι του προσποιούμενη την ενοικιάστρια, μα μέσα σε τέσσερις ημέρες είχε δηλητηριαστεί, με το πτώμα του να αφήνεται να αποσυντεθεί.

Η Φερνάντες μετά γνώρισε τη Μαρία Απαρεσίντα Ροντρίγκες σε εφαρμογή γνωριμιών τον Απρίλιο, με την ίδια να βρίσκεται νεκρή μετά από συνάντηση για καφέ στο σπίτι της Φερνάντες. Η αστυνομία είπε ότι επιχείρησε να ενοχοποιήσει τον πρώην φίλο της, έναν στρατιωτικό, πλαστρογραφώντας σημειώματα και φτιάχνοντας ένα γλυκό που φαίνεται πως είχε δηλητηριαστεί.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως τη βοήθησαν η δίδυμη αδερφή της Ρομπέρτα Κριστίνα Βελόσο Φερνάντες και η φίλη της Μισέλ Παΐβα ντα Σίλβα, 43 ετών. Τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα: Υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας είπε πως «η Άνα Πάουλα ηδονίζεται να σκοτώνει. Το κίνητρό της δεν έχει σημασία. Θέλει να σκοτώνει».

Όπως σημείωσε, ήταν η τελευταία που εθεάθη με το κάθε θύμα και η πρώτη που κάλεσε την αστυνομία, ενώ είχε χρησιμοποιήσει διαφορετικές στρατηγικές για να τους προσεγγίσει. Επίσης κατηγορείται πως έφτιαξε μια δηλητηριώδη σούπα που χρησιμοποίησε για να σκοτώσει έναν 65χρονο- η ντα Σίλβα την είχε προσλάβει για να σκοτώσει τον πατέρα της, Νιλ Κορέια ντα Σίλβα για 4000 ρεάλ Βραζιλίας (περίπου 730 δολάρια ΗΠΑ). Το τέταρτο θύμα ήταν ένας 21χρονος Τυνήσιος με τον οποίο είχε ερωτική σχέση.

Στο σπίτι της βρέθηκε ένα απαγορευμένο ζιζανιοκτόνο, παρόμοιο με ποντικοφάρμακο (terbufos). Έχουν συλληφθεί επίσης η δίδυμη αδελφή της και η ντα Σίλβα.