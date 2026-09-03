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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας μοτοσικλετιστής στη Βραζιλία, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα αυτοκίνητο που είχε χάσει τον έλεγχο στην περιοχή Μπάισο Σουλ.

Το τροχαίο σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο και καταγράφηκε σε βίντεο. Σύμφωνα με τις εικόνες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε μια στροφή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και το όχημα να κινηθεί ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα.

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Εκείνη τη στιγμή, ο μοτοσικλετιστής βρέθηκε στην πορεία του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση. Το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό που, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αναβάτης υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.