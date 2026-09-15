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Τραγικό τέλος είχε ένας 74χρονος άνδρας στη Βραζιλία, ο οποίος καταπλακώθηκε από μπαλκόνι κτηρίου που κατέρρευσε την ώρα που περνούσε από το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γκουαϊανασές, στην ανατολική πλευρά του Σάο Πάολο, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

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Στο βίντεο φαίνεται ο 74χρονος να κινείται πεζός στο πεζοδρόμιο, μπροστά από ένα κλειστό εμπορικό κατάστημα, έχοντας δίπλα του μια γυναίκα. Ξαφνικά, το μπαλκόνι του κτηρίου κατέρρευσε, με τον ηλικιωμένο άνδρα να μην προλαβαίνει να αντιδράσει και να εγκλωβίζεται κάτω από τα συντρίμμια.

Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του κατάφερε να γλιτώσει την τελευταία στιγμή και ήταν εκείνη που ειδοποίησε για βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 74χρονο και να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.