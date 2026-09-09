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Έναν απρόσμενο τρόπο επέλεξε ένας οδηγός ταξί στη Βραζιλία για να αντιμετωπίσει δύο άνδρες που, σύμφωνα με το viral βίντεο, επιχείρησαν να τον ληστέψουν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο άνδρες κάθισαν στα πίσω καθίσματα του ταξί και λίγο αργότερα αποκάλυψαν τις προθέσεις τους. Τότε ο οδηγός άρχισε να προσποιείται ότι παθαίνει έντονη κρίση, κάνοντας σπασμούς και κινήσεις που έμοιαζαν ιδιαίτερα πειστικές.

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🇧🇷 A Brazilian taxi driver FAKED a seizure when two thieves tried to rob him…



Give this man an Oscar 🤣



Writer: Samuelpic.twitter.com/OEkHiqgD61 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 8, 2026

Η αντίδρασή του φαίνεται πως αιφνιδίασε τους επίδοξους ληστές, οι οποίοι παρακολουθούσαν σαστισμένοι την κατάσταση. Βλέποντας ότι η «κρίση» του οδηγού δεν υποχωρούσε, αποφάσισαν τελικά να βγουν από το όχημα.

Μόλις έμεινε μόνος, ο ταξιτζής σταμάτησε την προσποίηση, ανέκτησε τον έλεγχο και απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο, αφήνοντας πίσω τους δύο άνδρες.