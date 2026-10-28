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Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, έφτασε ήδη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Νωρίτερα την Τρίτη, εν μέσω αναφορών ότι ο Μπολσονάρου είχε εγκαταλείψει τη Βραζιλία μόλις δύο ημέρες μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο ABC News ότι η υπηρεσία θα επέτρεπε στον Μπολσονάρου και την οικογένειά του να εισέλθουν στις ΗΠΑ, χορηγώντας τους σχετικές θεωρήσεις εισόδου (βίζες).

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Επίσης την Τρίτη, οι αρχές της Βραζιλίας ανέφεραν ότι δεν γνώριζαν πού βρισκόταν ο Φλάβιο Μπολσονάρου και διερευνούσαν το ενδεχόμενο να διέφυγε στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για την έρευνα.

Σύμφωνα με τις βραζιλιάνικες αρχές, ο Μπολσονάρου βρίσκεται υπό έρευνα για μια υπόθεση αθλητικών στοιχημάτων, αλλά και την παραγωγή μιας ταινίας για τον πατέρα του, Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρακολουθούσε τα σχέδια του Φλάβιο Μπολσονάρου και ανέμενε ότι θα επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη Βραζιλία με προορισμό τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το ζήτημα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα —χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις— ότι οι εκλογές στη Βραζιλία «έμοιαζαν, για να είμαι ειλικρινής, με άλλη μια νοθευμένη εκλογική διαδικασία».