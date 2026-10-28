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Φαρ Ουέστ το απόγευμα της Τρίτης σε χωριό του Δήμου Γόρτυνας όταν ταυτοποιήθηκαν δύο νεαρά άτομα, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, για πυροβολισμούς σε σταθμευμένο όχημα στην πλατεία του χωριού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο ανήκε στον νονό του ενός εκ των εμπλεκομένων και μάλιστα του ανήλικου ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι προηγήθηκαν ύβρεις και απειλές που έγιναν πράξη.

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Ο νονός και ιδιοκτήτης του Ι.Χ, οπως αναφέρει το Patris.gr βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, άκουσε τους πυροβολισμούς κατά τις πηγές αλλά φέρεται να μην είδε ποιος πυροβόλησε αν και η αστυνομία αποδίδει το συμβάν των πυροβολισμών στον φιλιότσο, δηλαδή τον ανήλικο “πρωταγωνιστή” του επεισοδίου.

Χθες το απόγευμα όπως αναφέρουν πηγές, ο διαπληκτισμός που προηγήθηκε έγινε ύβρεις και απειλές που κατέληξαν σε πυροβολισμό στη μέση του χωριού ενώ αναφέρουν ότι οι δύο σφαίρες έπεσαν από όπλο θήρας, αν και για την αστυνομία το όπλο που χρησιμοποιήθηκε παραμένει άγνωστο καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες.

Οι σφαίρες εντοπίζονται στην πλευρά του συνοδηγού και συγκεκριμένα στον καθρέπτη και το ντεπόζιτο.

Η μητέρα του ανήλικου στον νονό του οποίου ανήκε το αυτοκίνητο που «γαζώθηκε» συνελήφθη ενώ πρώτες πληροφορίες από την έρευνα αναφέρουν ότι τα κίνητρα σχετίζονται με κτηματικές διαφορές.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο ανήλικος έχει απασχολήσει πριν από έναν μήνα τις Αρχές με ξυλοδαρμό σε βάρος στενού συγγενικού προσώπου και συγκεκριμένα του θείου του.