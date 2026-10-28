Παρέλαση μαθητών, σπουδαστών, προσκόπων και οδηγών μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

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Ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία της πρωτεύουσας.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα από σχολεία του Δήμου Αθηναίων παρέλασαν μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

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Παρά το ψιλόβροχο που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, η παρέλαση πραγματοποιήθηκε υπό καλές καιρικές συνθήκες, με πολίτες να συγκεντρώνονται στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων.

Την παρέλαση ολοκλήρωσαν η Φιλαρμονική της Πυροσβεστικής, καθώς και μέλη του Ελληνικού Οδηγισμού και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Στις εκδηλώσεις έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας.

Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα»

Μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης, άνοιξε ξανά για το επιβατικό κοινό ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά το πρωί με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας αποκαθίσταται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης και την άρση των σχετικών περιορισμών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EUROKINISSI