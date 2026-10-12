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Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός των ορίων του δακτυλίου καθορίζεται από το σύστημα μονών-ζυγών με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας τους.

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη μεταξύ 07:00 και 20:00, ενώ την Παρασκευή ισχύουν από τις 07:00 έως τις 15:00.

Από τα μέτρα εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά και ορισμένα οχήματα τεχνολογίας EURO 6, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις εκπομπών ρύπων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδίδουν το απαραίτητο ειδικό σήμα ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr ή να αιτούνται ειδικές άδειες στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

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Από σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, τίθενται εκ νέου σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο του Μικρού Δακτυλίου. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027, καθορίζοντας ποιες ημέρες και ώρες επιτρέπεται η κυκλοφορία των Ι.Χ. με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας τους, αλλά και ποιες κατηγορίες οχημάτων εξαιρούνται.

Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από τις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους:

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Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λεωφόρος Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του Μικρού Δακτυλίου δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί. Αντίθετα, στο οδικό δίκτυο που περικλείεται από τα συγκεκριμένα όρια επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) έως 2,2 τόνους. Η κυκλοφορία καθορίζεται από το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας, σύμφωνα με το σύστημα μονά – ζυγά.

Ποιες ημέρες και ώρες ισχύουν τα μέτρα

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται τις εξής ημέρες και ώρες:

Δευτέρα έως Πέμπτη : από τις 07:00 έως τις 20:00.

από τις 07:00 έως τις 20:00. Παρασκευή: από τις 07:00 έως τις 15:00.

Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Εξαιρούνται επίσης οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι οδηγοί που παραβιάζουν τους περιορισμούς τιμωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται στον νόμο 5209/2025 (Α΄ 100).

Ποια οχήματα εξαιρούνται από τον Μικρό Δακτύλιο

Χωρίς περιορισμούς μπορούν να κυκλοφορούν στον Μικρό Δακτύλιο τα οχήματα που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες εξαίρεσης, καθώς και όσα απαιτείται να διαθέτουν ειδική άδεια κυκλοφορίας. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ./161393 της 9ης Οκτωβρίου 2026 (ΦΕΚ 6130, τεύχος Β΄).

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Ειδικότερα, στις κατηγορίες που εξαιρούνται περιλαμβάνονται:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου και οχήματα υγραερίου, εφόσον πρόκειται για οχήματα των συγκεκριμένων τεχνολογιών εκ κατασκευής.

Οχήματα τεχνολογίας EURO 6, εκτός των παραπάνω κατηγοριών κίνησης, με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, βάσει της τιμής συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle – NEDC). Προϋπόθεση είναι να έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οχήματα EURO 6, επίσης εκτός των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 145 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, βάσει της τιμής συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure – WLTP). Για τα οχήματα αυτά απαιτείται να έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι οχημάτων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να εκτυπώσουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας. Η έκδοσή του πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Το σήμα μπορεί να είναι είτε εκτυπωμένο σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονική μορφή, αποθηκευμένο σε κινητό τηλέφωνο.

Για τα οχήματα των μόνιμων κατοίκων που διαμένουν εντός του Μικρού Δακτυλίου προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου και εξόδου. Στους δικαιούχους χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

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Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις για ειδικές άδειες

Οι αιτήσεις για την έκδοση ειδικών αδειών κυκλοφορίας στον Μικρό Δακτύλιο υποβάλλονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 08:00–14:00, στην έδρα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Θ. Δηλιγιάννη 24-26, 5ος όροφος

Θ. Δηλιγιάννη 24-26, 5ος όροφος Τηλέφωνο: 210-5284011

210-5284011 Email: [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ειδικότερα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση, καθώς και φωτοαντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:

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α) Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

β) Άδεια ικανότητας οδήγησης των οδηγών.

γ) Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

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δ) Ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

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Οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας στον Μικρό Δακτύλιο που είχαν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τις περιόδους 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 εξακολουθούν να ισχύουν.