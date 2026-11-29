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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου του Χιούστον κατέδειξε ότι η οδήγηση απαιτεί αυξημένη καρδιακή λειτουργία λόγω της συνεχούς ανάγκης για προσοχή και λήψη αποφάσεων.

Κατά την οδήγηση, η καρδιακή συχνότητα παραμένει πάνω από τα επίπεδα ηρεμίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με άλλες καθιστικές δραστηριότητες.

Η έρευνα ανέδειξε ότι οι οδηγοί παρουσιάζουν μικρότερες διακυμάνσεις στον καρδιακό ρυθμό και καθυστερούν περισσότερο να επανέλθουν σε κατάσταση ηρεμίας.

Τα επίπεδα άγχους των συμμετεχόντων φάνηκε επίσης να επηρεάζουν ελαφρώς τη συχνότητα των καρδιακών παλμών κατά τη διάρκεια των διαδρομών τους.

Αν και τα ευρήματα είναι σημαντικά, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεση αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων.

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Η καθημερινή οδήγηση, είτε πρόκειται για τη διαδρομή προς τον χώρο εργασίας είτε για τις υποχρεώσεις της ημέρας, μπορεί να απαιτεί από τον οργανισμό μας μεγαλύτερη προσπάθεια από όση αντιλαμβανόμαστε.

Παρότι βρισκόμαστε σε καθιστή θέση, η ανάγκη για συνεχή προσοχή, λήψη αποφάσεων και ετοιμότητα αντίδρασης φαίνεται ότι αποτυπώνεται στην καρδιακή μας λειτουργία.

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Αυτό διαπιστώνει νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου του Χιούστον, σε συνεργασία με το Texas A&M Transportation Institute, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Digital Public Health του ομίλου Nature Portfolio.

Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας είναι ο Έλληνας καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών Ιωάννης Παυλίδης, απόφοιτος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Ρομποτική και στους Αυτοματισμούς στο Imperial College του Λονδίνου και διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Στο επίκεντρο του ερευνητικού του έργου βρίσκεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη μελέτη των φυσιολογικών αντιδράσεων του ανθρώπου σε πραγματικές συνθήκες της καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στο στρες.

Ο καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Χιούστον Ιωάννης Παυλίδης. (Φωτ.: University of Houston)

Τι έδειξαν σχεδόν 1.000 διαδρομές με αυτοκίνητο

Οι ερευνητές παρακολούθησαν επί μία εβδομάδα 57 ενήλικες -30 άνδρες και 27 γυναίκες- με μέση ηλικία τα 26,2 έτη.

Οι συμμετέχοντες φορούσαν έξυπνα ρολόγια (Apple Watch) που κατέγραφαν την καρδιακή τους συχνότητα -δηλαδή τον αριθμό των καρδιακών παλμών ανά λεπτό-, ενώ μέσω των κινητών τηλεφώνων τους και ειδικών συσκευών στα αυτοκίνητά τους συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

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Συνολικά, συγκεντρώθηκαν σχεδόν 3.000 ώρες παρατηρήσεων, εκ των οποίων περισσότερες από 300 αφορούσαν την οδήγηση, σε περίπου 1.000 διαφορετικές διαδρομές.

Μολονότι η μέση καρδιακή συχνότητα ήταν παρόμοια κατά την οδήγηση και κατά τη διάρκεια άλλων καθιστικών δραστηριοτήτων, οι ερευνητές εντόπισαν μια αξιοσημείωτη διαφορά:

Κατά τη διάρκεια άλλων καθιστικών δραστηριοτήτων, η καρδιακή συχνότητα παρέμενε πάνω από τα εκτιμώμενα επίπεδα ηρεμίας για το 81% του χρόνου.

του χρόνου. Κατά την οδήγηση, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 94%.

Επιπλέον, όταν οι συμμετέχοντες βρίσκονταν στο τιμόνι, η καρδιακή τους συχνότητα παρουσίαζε μικρότερες διακυμάνσεις και επανερχόταν στα επίπεδα αναφοράς σε συνθήκες ηρεμίας περίπου κατά το ήμισυ λιγότερο συχνά.

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Τα ευρήματα ήταν παρόμοια τόσο τις εργάσιμες ημέρες όσο και τα Σαββατοκύριακα.

Γιατί η καρδιά μας δεν χαλαρώνει όταν οδηγούμε;

Μια πιθανή εξήγηση, σύμφωνα με τους ερευνητές, βρίσκεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της οδήγησης. Ακόμη και όταν κάνουμε μια γνώριμη διαδρομή, επεξεργαζόμαστε συνεχώς πληροφορίες, παρακολουθούμε τις κινήσεις των άλλων οχημάτων και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

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Όπως εξηγεί ο καθηγητής Ιωάννης Παυλίδης, ενώ το σώμα βρίσκεται σε καθιστή θέση, ο νους εξακολουθεί να εργάζεται και η καρδιά ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις.

Ο ρόλος του άγχους των οδηγών

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα παράμετρος που ανέδειξε η μελέτη είναι το άγχος. Σύμφωνα με το στατιστικό μοντέλο των ερευνητών, η σύγκριση μεταξύ των συμμετεχόντων με χαμηλά και υψηλά επίπεδα άγχους έδειξε ότι στους δεύτερους αντιστοιχούσε περίπου ένας επιπλέον καρδιακός παλμός ανά λεπτό.

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Αν και η διαφορά αυτή φαίνεται μικρή, οι επιστήμονες θεωρούν ότι αξίζει να διερευνηθεί η σημασία της σε βάθος χρόνου, ιδίως στην περίπτωση των επαγγελματιών οδηγών και όσων περνούν καθημερινά πολλές ώρες στο τιμόνι.

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Υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία της καρδιάς;

Σε αντίθεση με την αύξηση της καρδιακής συχνότητας κατά τη σωματική άσκηση, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, η διαρκής ενεργοποίηση της καρδιάς κατά την οδήγηση δεν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα οφέλη της άσκησης.

«Όταν η καρδιά εργάζεται εντονότερα κατά τη διάρκεια της άσκησης, αυτό είναι γενικά καλό», επισημαίνει ο Ιωάννης Παυλίδης, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα των μακροπρόθεσμων συνεπειών της καθημερινής, πολύωρης οδήγησης.

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Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η οδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Το σχετικά μικρό δείγμα, η νεαρή ηλικία των συμμετεχόντων και η περιορισμένη διάρκεια της παρακολούθησης δεν επιτρέπουν την εξαγωγή τέτοιων συμπερασμάτων.

Στα επόμενα βήματα της ερευνητικής ομάδας περιλαμβάνεται η μελέτη μεγαλύτερου και ηλικιακά πιο αντιπροσωπευτικού δείγματος, με ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες οδηγούς και σε όσους διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις. Θα εξεταστεί, επίσης, εάν η καρδιακή δραστηριότητα διαφοροποιείται όταν μετακινούμαστε ως επιβάτες σε αυτόνομα οχήματα.

Με πληροφορίες από Science Alert, University of Houston

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