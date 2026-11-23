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Παρά την ιστορική σημασία της, η μέθοδος καθιερώθηκε ως συστηματική θεραπευτική πρακτική αργότερα, από τον Ρενέ Φαβαλορό το 1967.

Η επέμβαση bypass αποτελεί σήμερα καθιερωμένη ιατρική μέθοδο για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, αποκαθιστώντας την αιμάτωση του καρδιακού μυός μέσω νέων αγγειακών διαδρομών.

Ετησίως εκτελούνται παγκοσμίως περίπου 800.000 επεμβάσεις, οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία της καρδιάς και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ασθενών με σοβαρές στενώσεις.

Η εξέλιξη της καρδιοχειρουργικής βασίστηκε στη συνεισφορά πολλών επιστημόνων, οι οποίοι ανέπτυξαν τεχνικές που περιλαμβάνουν τη χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων και λιγότερο επεμβατικές μεθόδους.

Σήμερα η επιλογή μεταξύ bypass και τοποθέτησης stent εξαρτάται από τη βαρύτητα της νόσου και τη συνολική κλινική εικόνα του ασθενούς.

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Στις 23 Νοεμβρίου 1964, σε χειρουργική αίθουσα του Methodist Hospital στο Χιούστον του Τέξας, γράφτηκε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της καρδιοχειρουργικής. Μια ομάδα γιατρών, συνδεδεμένη με τον κορυφαίο Αμερικανό καρδιοχειρουργό Μάικλ ΝτιΜπέικι, πραγματοποίησε μια επιτυχημένη επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας χρησιμοποιώντας μόσχευμα από φλέβα του ίδιου του ασθενούς.

Ήταν ένα από τα καθοριστικά βήματα στην εξέλιξη του bypass, μιας χειρουργικής τεχνικής που έμελλε να αλλάξει τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου και να προσφέρει περισσότερα χρόνια ζωής σε εκατομμύρια ανθρώπους.

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Η συγκεκριμένη επέμβαση πραγματοποιήθηκε από ομάδα στην οποία συμμετείχαν οι Έντουαρντ Γκάρετ, Έντουαρντ Ντένις και Μάικλ ΝτιΜπέικι.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική ιστορική διευκρίνιση: δεν ήταν η πρώτη στεφανιαία παράκαμψη που είχε πραγματοποιηθεί ποτέ. Ήδη από το 1960 ο Ρόμπερτ Γκετς είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη επέμβαση, ενώ τον Φεβρουάριο του 1964 ο Σοβιετικός χειρουργός Βασίλι Κολέσοφ είχε επιτύχει στεφανιαία παράκαμψη με αρτηριακό μόσχευμα.

Μια χειρουργική απόφαση που άλλαξε την ιστορία

Ο ασθενής στο Χιούστον ήταν ένας άνδρας 42 ετών, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρή στεφανιαία νόσο. Η αρχική πρόθεση των χειρουργών ήταν να αποκαταστήσουν την αιματική ροή με διαφορετική τεχνική. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, όμως, διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της αρτηρίας δεν επέτρεπε την εφαρμογή του αρχικού σχεδίου.

Έτσι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τμήμα φλέβας ως μόσχευμα, δημιουργώντας μια νέα διαδρομή για το αίμα γύρω από τη στενωμένη περιοχή. Η επέμβαση ήταν επιτυχής. Το περιστατικό δημοσιεύθηκε στην επιστημονική βιβλιογραφία αρκετά χρόνια αργότερα, το 1973, γεγονός που εξηγεί γιατί η ιστορική πρωτιά δεν αποδόθηκε εξαρχής στην ομάδα του Χιούστον.

Ποιος ήταν ο Μάικλ ΝτιΜπέικι

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Ο Μάικλ ΝτιΜπέικι γεννήθηκε το 1908 στη Λουιζιάνα και αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της καρδιαγγειακής χειρουργικής του 20ού αιώνα. Συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη τεχνικών αποκατάστασης των αρτηριών, στη χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων και στην εξέλιξη των μηχανικών συστημάτων υποστήριξης της κυκλοφορίας.

Το όνομά του συνδέθηκε με το Baylor College of Medicine και το Χιούστον, το οποίο εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κέντρο καρδιοχειρουργικής. Πέθανε το 2008, σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια επιστημονική κληρονομιά.

Ο Ρενέ Φαβαλορό και η επανάσταση του 1967

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Αν ο ΝτιΜπέικι και οι συνεργάτες του συνέβαλαν στις πρώτες επιτυχημένες προσπάθειες, ο Αργεντινός καρδιοχειρουργός Ρενέ Φαβαλορό ήταν εκείνος που καθιέρωσε το bypass ως συστηματική θεραπευτική μέθοδο. Το 1967, στην Cleveland Clinic των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέπτυξε και εφάρμοσε με συνέπεια τη στεφανιαία παράκαμψη με φλεβικό μόσχευμα.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του το 1968 έδωσε ισχυρή ώθηση στη διάδοση της τεχνικής διεθνώς. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η επέμβαση πέρασε από το στάδιο της χειρουργικής καινοτομίας στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Τι ακριβώς είναι το bypass και πώς γίνεται

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Η στεφανιαία παράκαμψη, γνωστή διεθνώς ως Coronary Artery Bypass Grafting (CABG), είναι μια επέμβαση που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της αιμάτωσης του καρδιακού μυός. Όταν μία ή περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες παρουσιάζουν σοβαρή στένωση ή απόφραξη, η καρδιά μπορεί να μην λαμβάνει επαρκή ποσότητα οξυγονωμένου αίματος.

Ο καρδιοχειρουργός χρησιμοποιεί ένα υγιές αγγείο, συνήθως από τον θώρακα, το πόδι ή το χέρι, προκειμένου να δημιουργήσει μια νέα διαδρομή για το αίμα. Το μόσχευμα παρακάμπτει το σημείο της στένωσης και επιτρέπει την καλύτερη αιμάτωση της περιοχής. Ανάλογα με τον αριθμό των αγγείων που χρειάζονται παράκαμψη, η επέμβαση μπορεί να είναι μονή, διπλή, τριπλή ή τετραπλή.

Πότε χρειάζεται bypass και πότε τοποθετείται stent

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Σήμερα η στεφανιαία νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή, αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent ή χειρουργική παράκαμψη. Η επιλογή εξαρτάται από τη βαρύτητα και την έκταση των στενώσεων, τη λειτουργία της καρδιάς, την παρουσία σακχαρώδους διαβήτη και τη συνολική κατάσταση του ασθενούς.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις εκτεταμένης στεφανιαίας νόσου, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πολλαπλές σύνθετες στενώσεις, το bypass μπορεί να προσφέρει καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από την αγγειοπλαστική. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από εξειδικευμένη καρδιολογική και καρδιοχειρουργική αξιολόγηση.

Πόσο ασφαλής είναι σήμερα η επέμβαση

Η εξέλιξη της αναισθησιολογίας, της εξωσωματικής κυκλοφορίας, των χειρουργικών τεχνικών και της μετεγχειρητικής παρακολούθησης έχει βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια των επεμβάσεων. Το bypass παραμένει, ωστόσο, μεγάλη χειρουργική επέμβαση.

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Οι πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν αιμορραγία, λοιμώξεις, αρρυθμίες, εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα και νεφρική δυσλειτουργία. Ο κίνδυνος δεν είναι ίδιος για όλους. Επηρεάζεται από την ηλικία, τη γενική υγεία, την καρδιακή λειτουργία και το εάν η επέμβαση γίνεται προγραμματισμένα ή επειγόντως.

Η επιτυχία δεν μετριέται μόνο από την επιβίωση μετά το χειρουργείο, αλλά και από τη μακροχρόνια λειτουργία των μοσχευμάτων, την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής.

Πόσα bypass πραγματοποιούνται στον κόσμο

Η Cleveland Clinic αναφέρει σε ιστορική παρουσίασή της ότι πραγματοποιούνται περίπου 800.000 επεμβάσεις στεφανιαίας παράκαμψης ετησίως σε όλο τον κόσμο. Ο αριθμός αποτελεί εκτίμηση του οργανισμού και όχι πλήρη, επικαιροποιημένη παγκόσμια απογραφή. Η μεγάλη διάδοση της επέμβασης δείχνει πάντως πόσο σημαντική υπήρξε η συγκεκριμένη τεχνική για την αντιμετώπιση μιας από τις κυριότερες αιτίες θανάτου διεθνώς.

Η ελληνική καρδιοχειρουργική και η νέα εποχή

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής συνδέθηκε με τη δημιουργία εξειδικευμένων νοσοκομειακών μονάδων και την εκπαίδευση Ελλήνων γιατρών σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Σήμερα, στεφανιαίες παρακάμψεις πραγματοποιούνται σε δημόσια και ιδιωτικά καρδιοχειρουργικά κέντρα.

Η χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων, οι επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία σε επιλεγμένους ασθενείς και οι λιγότερο επεμβατικές τεχνικές αποτελούν μέρος της εξέλιξης της ειδικότητας. Δεν υπάρχει, ωστόσο, ένα ενιαίο δημόσια διαθέσιμο και πλήρως επικαιροποιημένο στατιστικό σύνολο που να επιτρέπει ασφαλή αναφορά στον ακριβή ετήσιο αριθμό bypass στην Ελλάδα.

Εξήντα δύο χρόνια μετά, μια επέμβαση που συνεχίζει να σώζει ζωές

Από τη χειρουργική αίθουσα του Χιούστον το 1964 μέχρι τα σύγχρονα καρδιοχειρουργικά κέντρα, η στεφανιαία παράκαμψη έχει διανύσει μια εντυπωσιακή διαδρομή. Εκείνο που κάποτε θεωρούνταν τολμηρή χειρουργική πρωτοβουλία αποτελεί σήμερα καθιερωμένη θεραπεία.

Η ιστορία της υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες επιστημονικές κατακτήσεις σπάνια είναι έργο ενός και μόνο ανθρώπου. Ο Γκετς, ο Κολέσοφ, ο ΝτιΜπέικι, ο Γκάρετ, ο Ντένις και ο Φαβαλορό συνέβαλαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, σε μια επανάσταση της ιατρικής. Μια επανάσταση που άρχισε με την προσπάθεια να παρακαμφθεί μια φραγμένη αρτηρία και κατέληξε να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων ασθενών.

Πηγές: American College of Cardiology, Cleveland Clinic, Houston Methodist DeBakey Cardiovascular Journal, Texas Heart Institute Journal και επιστημονικές ιστορικές ανασκοπήσεις στο PubMed Central.