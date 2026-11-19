Μία έρευνα που αξίζει την προσοχή μας, καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, άρα η κατανάλωση αλκοόλ θα είναι εκ των πραγμάτων αυξημένη

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιστημονική μελέτη με τη συμμετοχή 340.000 ενηλίκων ανέδειξε διαφορές στους κινδύνους για την υγεία ανάλογα με το είδος του αλκοολούχου ποτού που καταναλώνεται.

Η μέτρια κατανάλωση κρασιού συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα, σε αντίθεση με τα αποστάγματα που αύξησαν τον αντίστοιχο κίνδυνο.

Η υψηλή κατανάλωση αλκοόλ οποιουδήποτε είδους συσχετίστηκε με αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο και άλλες αιτίες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής των καταναλωτών ενδέχεται να επηρεάζουν σημαντικά τα παρατηρούμενα αποτελέσματα της μελέτης.

Τα ευρήματα δεν αποτελούν σύσταση για κατανάλωση αλκοόλ, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι ακόμη και μικρές ποσότητες αυξάνουν τους κινδύνους για την υγεία.

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Μπορεί το είδος του αλκοολούχου ποτού που καταναλώνουμε να σχετίζεται με διαφορετικούς κινδύνους για την υγεία μας;

Μεγάλη επιστημονική μελέτη, που εξέτασε στοιχεία άνω των 340.000 ενηλίκων, εντόπισε διαφορές ανάμεσα στο κρασί, την μπίρα, τον μηλίτη και δυνατά αλκοολούχα ποτά, όπως το ουίσκι, η βότκα και το τζιν και μάλλον αξίζει την προσοχή μας καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων, άρα οι ευκαιρίες για κατανάλωση αλκοόλ θα είναι εκ των πραγμάτων αυξημένες.

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Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας (ACC.26) και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrition Journal, διαπίστωσε ότι η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση κρασιού συνδεόταν με χαμηλότερη θνησιμότητα, ιδιαίτερα από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Αντίθετα, η κατανάλωση άλλων αλκοολούχων ποτών συνδεόταν με αυξημένους κινδύνους, ακόμη και σε μικρότερες ποσότητες.

Τι έδειξε η έρευνα

Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία 340.924 ενηλίκων από τη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank, με μέση περίοδο παρακολούθησης 13,4 ετών.

«Οι ερευνητές ταξινόμησαν τους συμμετέχοντες ανάλογα με την ποσότητα αλκοόλ που περιείχαν τα ποτά τα οποία κατανάλωναν, ανεξάρτητα από το αν επρόκειτο για κρασί, μπίρα ή άλλα αλκοολούχα ποτά.

Ως μέτρια κατανάλωση όρισαν ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 20 έως 40 γραμμάρια αλκοόλ ημερησίως για τους άνδρες και περισσότερα από 10 έως 20 γραμμάρια για τις γυναίκες.

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Υψηλή θεωρήθηκε η κατανάλωση που ξεπερνούσε τα 40 γραμμάρια ημερησίως για τους άνδρες και τα 20 για τις γυναίκες. Ενδεικτικά, ένα ποτήρι κρασί 150 ml περιέχει περίπου 14 γραμμάρια καθαρής αλκοόλης, ανάλογα με την περιεκτικότητά του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσοι κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ εμφάνιζαν 24% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, 36% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και 14% υψηλότερο από καρδιαγγειακά νοσήματα, συγκριτικά με όσους δεν έπιναν ή κατανάλωναν αλκοόλ περιστασιακά.

Ωστόσο, στις χαμηλότερες ποσότητες παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

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Η μέτρια κατανάλωση κρασιού συνδεόταν με 21% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα. Αντιθέτως, ακόμη και η χαμηλή κατανάλωση αποσταγμάτων συνδεόταν με 9% υψηλότερο αντίστοιχο κίνδυνο.

«Τα ευρήματά μας συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των έως τώρα αντικρουόμενων στοιχείων σχετικά με τη χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ», δήλωσε ο καθηγητής Zhangling Chen από το Πανεπιστήμιο Central South της Κίνας.

Γιατί εμφανίζεται διαφορετική εικόνα για το κρασί;

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Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορες πιθανές εξηγήσεις.

Το κόκκινο κρασί περιέχει πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποίες έχουν μελετηθεί για την πιθανή ευεργετική τους επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Ωστόσο, εξίσου σημαντικές ενδέχεται να είναι οι συνήθειες όσων καταναλώνουν κρασί. Συχνά το συνοδεύουν με φαγητό και ακολουθούν συνολικά πιο ισορροπημένη διατροφή, ενώ η κατανάλωση μπίρας και δυνατών ποτών συνδέθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα με λιγότερο καλές διατροφικές και άλλες συνήθειες.

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«Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν ότι το είδος του αλκοόλ, ο τρόπος κατανάλωσής του και οι συναφείς συνήθειες του τρόπου ζωής συμβάλλουν στις διαφορές που παρατηρήθηκαν στον κίνδυνο θανάτου», εξήγησε ο Τσεν.

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Η ίδια μελέτη συνέδεσε την υψηλή κατανάλωση κρασιού με αυξημένη θνησιμότητα από καρκίνο

Παρά το μεγάλο δείγμα, η έρευνα είναι παρατηρητική. Επομένως, δεν αποδεικνύει ότι το κρασί προστατεύει την καρδιά ούτε ότι η επιλογή ενός συγκεκριμένου ποτού προκαλεί τις διαφορές που καταγράφηκαν.

Επιπλέον, η κατανάλωση αλκοόλ βασίστηκε σε αυτοαναφορές των συμμετεχόντων, χωρίς να καταγράφονται συστηματικά οι μεταβολές των συνηθειών τους κατά την πολυετή παρακολούθηση.

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Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ίδια μελέτη συνέδεσε την υψηλή κατανάλωση κρασιού με αυξημένη θνησιμότητα από καρκίνο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ χωρίς κίνδυνο όσον αφορά τον καρκίνο, καθώς ακόμη και μικρές ποσότητες μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων μορφών του.

Τα ευρήματα δεν αποτελούν συνεπώς σύσταση να αρχίσουμε να πίνουμε κρασί για να προστατεύσουμε την καρδιά μας. Αναδεικνύουν, αντίθετα, την ανάγκη να εξετάζουμε τη σχέση αλκοόλ και υγείας λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ποσότητα όσο και τις ευρύτερες συνήθειες του τρόπου ζωής.

Με πληροφορίες από Science Daily, Nutrition Journal, ΠΟΥ