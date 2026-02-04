Οι περισσότεροι από εμάς λατρεύουμε να απολαμβάνουμε ένα ποτήρι κρασί (ή και δυο) και ειδικά εκείνες τις στιγμές που θέλουμε απλώς να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τη στιγμή, χωρίς να μετράμε θερμίδες, γραμμάρια ή κανόνες, δεν σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις του στην υγεία μας.

Ευτυχώς για εμάς δεν χρειάζεται να στερούμαστε το κρασί αρκεί να κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές. Με λίγη γνώση και σωστή επιλογή, μπορούμε να απολαμβάνουμε το ποτήρι μας χωρίς ενοχές, επιλέγοντας κρασιά που ταιριάζουν καλύτερα σε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής..

Ελληνικές οδηγίες από το ENOS (Ελληνικός Σύνδεσμος Οίνου) ορίζουν ότι:

Έως 2 μονάδες αλκοόλ την ημέρα για γυναίκες και έως 3 για άνδρες θεωρούνται χαμηλού κινδύνου ισοδύναμο περίπου με 200 ml κρασί (12,5% περιεκτικότητα σε αλκοόλ) για τις γυναίκες και 300 ml για τους άνδρες.

Δεν πρέπει να υπερβαίνουμε 4 μονάδες αλκοόλ συνολικά σε μία ημέρα, και κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε 100 ml κρασί (12,5% σε περικετικότητα σε αλκοόλ).

Τι να έχουμε στο μυαλό μας όταν διαλέγουμε κρασί

Όπως εξηγεί η ειδικός διατροφής Φράνσις Λάργκεμαν-Ροθ, σε άρθρο του realsimple.com, καλό είναι να προσέχουμε:

την περιεκτικότητα σε αλκοόλ (ABV)

τα υπολειμματικά σάκχαρα

τα πρόσθετα

Σε κρασιά καλής ποιότητας, χαμηλότερο αλκοόλ (κάτω από 12%) συνήθως σημαίνει και λιγότερη ζάχαρη, καθώς τα φυσικά σάκχαρα των σταφυλιών μετατρέπονται σε αλκοόλ κατά τη ζύμωση.

Τα κρασιά που ξεχωρίζουν διατροφικά

Ξηρά κόκκινα κρασιά

Στο ίδιο άρθρο του realsimple.com αναφέρεται πώς τα κόκκινα κρασιά περιέχουν ρεσβερατρόλη, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό με αντιφλεγμονώδη δράση. Επειδή ζυμώνονται περισσότερο με τις φλούδες των σταφυλιών, έχουν υψηλότερη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών.

Στο wagsandwine.com αναφέρεται ότι πέρα από τα βασικά ξερά κόκκινα κρασιά, ορισμένα κόκκινα όπως το Πινό Νουάρ ξεχωρίζουν για το υψηλό τους περιεχόμενο σε ρεσβερατρόλη, ένα αντιοξειδωτικό που έχει συνδεθεί με υποστήριξη της καρδιακής υγείας και προστασία ενάντια στις ελεύθερες ρίζες (δηλαδή ότι περιέχει αντιοξειδωτικές ενώσεις που βοηθούν τον οργανισμό να κρατήσει την ισορροπία του). Αυτό καθιστά το Πινό Νουάρ μια από τις «πιο υγιεινές» επιλογές όταν το κρασί καταναλώνεται με μέτρο.

Πορτοκαλί κρασιά

Όπως αναφέρεται στο vinetur.com τα πορτοκαλί κρασιά που παρασκευάζονται με επαφή του χυμού με τις φλούδες περιέχουν σχεδόν πενταπλάσιες πολυφαινόλες από τα παραδοσιακά λευκά κρασιά και ακόμα περισσότερα αντιοξειδωτικά. Αυτό τα καθιστά μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους θέλουν περισσότερο «αντιοξειδωτικό δυναμικό» πέρα από τα κόκκινα.

Ξηρά λευκά κρασιά

Έπιπλέον το health.yahoo.com αναφέρει ότι τα ξηρά λευκά κρασιά (π.χ. Σοβινιόν Μπλαν, Πινό Γκρι, Αλμπαρίνιο) είναι καλύτερες επιλογές για υγεία γιατί έχουν λιγότερη υπολειμματική ζάχαρη και συνήθως περισσότερο ευχάριστο προφίλ θερμίδων. Η ένδειξη dry στη ετικέτα μπορεί να είναι χρήσιμος οδηγός για χαμηλότερη ζάχαρη και κατ’ επέκταση καλύτερη διαχείριση του σακχάρου.



Κρασιά χωρίς πρόσθετη ζάχαρη

Ορισμένα κρασιά χαμηλού αλκοόλ μπορεί να περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα. Γι’ αυτό προτιμάμε ετικέτες που δηλώνουν χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ώστε να αποφεύγουμε τις «κρυφές θερμίδες».



Wine spritzers

Ενα «κόλπο» που αναφέρει το realsimple.com είναι ότι αραιώνοντας το κρασί με ανθρακούχο νερό ή σόδα, μειώνουμε θερμίδες και αλκοόλ, διατηρώντας τη γεύση. Είναι μια πιο δροσερή και ελαφριά επιλογή, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τι να αποφεύγουμε αν θέλουμε υγιεινότερη επιλογή

Το health.yahoo.com σημειώνει ότι έντονα γλυκά κρασιά όπως:

Sauternes



Ice wine



και ενισχυμένα κρασιά όπως Port

είναι λιγότερο ευνοϊκά για τη διαχείριση σακχάρου λόγω υψηλού υπολειμματικού ζαχάρου.

Με πληροφορίες από ENOS, realsimple.com, wagsandwine.com, vinetur.com και health.yahoo.com



