Ενώ η κατανάλωση κρασιού είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να συνδεθούμε και να χαλαρώσουμε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να καταναλώνεται σε υπερβολική ποσότητα αναφέρει σε άρθρο του το Realsimple.com.

«Ένα ποτήρι κρασί μπορεί να είναι χαλαρωτικό και ευχάριστο και θα πρέπει να αποτελεί προσωπική επιλογή», ​​διαβεβαιώνει ο Τζόρνταν Λάνγχουχ, διαιτολόγος και ιδιοκτήτης του Jordan Langhough Nutrition & Fitness.

Αλλά τι ακριβώς σημαίνει η «υπερβολική» έννοια; Πληροί τις προϋποθέσεις η καθημερινή κατανάλωση κρασιού; Και τι συμβαίνει στον οργανισμό με την καθημερινή κατανάλωση;

«Η αύξηση της ποσότητας κρασιού την ημέρα πέρα ​​από ένα ποτήρι μπορεί να αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά την υγεία σας», εξηγεί ο ίδιος.

Και υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλά συστήματα του σώματος που επηρεάζονται από το αλκοόλ. «Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το συκώτι, τον εγκέφαλο, το έντερο, την καρδιά και το νευρικό σύστημα. Επιπλέον, η υψηλότερη ή τακτική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, ιδιαίτερα καρκίνου του μαστού και καρκίνου του γαστρεντερικού σωλήνα», εξηγεί η Βαλ Γουόρνερ, MS, RD, CSSD, CPT, διαιτολόγος και ιδρύτρια του Wellness by Val.

Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο. ​​«Το αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την κρίση, τη μνήμη και τον συντονισμό. Η μακροχρόνια χρήση συμβάλλει στη γνωστική παρακμή, την κατάθλιψη και τον κίνδυνο εξάρτησης από το αλκοόλ», λέει η διαιτολόγος Τζουλιάνα Βόκκα, MS, RD.

Ας μην ξεχνάμε και το βάρος

Επιπλέον, με 120 έως 150 θερμίδες ανά ποτήρι, οι κενές θερμίδες από το κρασί μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα — πιθανώς συμβάλλοντας στην αύξηση βάρους. «Μπορεί να επιδεινώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη και να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 όταν καταναλώνεται υπερβολικά6 — ενώ παράλληλα αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας το σώμα πιο ευάλωτο σε λοιμώξεις», προσθέτει ο Βόκκα.

Ακόμα και σε χαμηλές δόσεις (δηλαδή λιγότερο από ένα ποτήρι την ημέρα), το αλκοόλ μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Μάλιστα, το 2023 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έκρινε ότι κανένα επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι ασφαλές για την υγεία.

Ωστόσο, το κρασί μπορεί να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι άλλων αλκοολούχων ποτών στο μέτωπο της υγείας. «Το κρασί, ειδικά το κόκκινο κρασί, περιέχει πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά – κυρίως ρεσβερατρόλη», μοιράζεται ο Λάνγχουχ.

Ωστόσο, υπάρχει μια παγίδα. «Το μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει να πίνετε σημαντική ποσότητα κόκκινου κρασιού για να επωφεληθείτε πραγματικά από τις πολυφαινόλες και τα αντιοξειδωτικά – τόσο πολύ που η ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνεται θα ήταν επιζήμια για την υγεία σας», εξηγεί ο Λάνγχουχ.

Πόσα ποτήρια κρασί είναι υπερβολικά;

Ενώ υπάρχουν πολλά που αξίζει να αγαπήσει κανείς στο κρασί, το συμπέρασμα είναι ότι ακόμη και μικρές ποσότητες μπορεί να έχουν μειονεκτήματα όσον αφορά την υγεία. Ωστόσο, όλα έχουν να κάνουν με την ισορροπία – άρα πόση ποσότητα είναι εντάξει και πότε ξεπερνά τα όρια;

«Ένα ποτήρι περιστασιακά, ειδικά όταν συνδυάζεται με μια ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής, μπορεί να προσφέρει κάποια ελαφρά αντιοξειδωτικά οφέλη από τις πολυφαινόλες σταφυλιού και μπορεί να παίξει ρόλο στην κοινωνική σύνδεση», λέει η Γουόνερ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια μέτρια ποσότητα θεωρείται ένα ποτήρι κρασί για τις γυναίκες και δύο ποτήρια κρασί για τους άνδρες την ημέρα.

«Η περιστασιακή μέτρια χρήση είναι πολύ ασφαλέστερη από το να κάνουμε το κρασί καθημερινή συνήθεια», προσθέτει η Βόκκα. Ένα πολύ ασφαλές στοίχημα θα ήταν να στοχεύουμε σε ένα έως δύο ποτήρια σε εβδομαδιαία – όχι καθημερινή – βάση. Έως και τέσσερα ποτά την εβδομάδα θα ήταν μια μεγάλη βελτίωση από ένα ή δύο ποτήρια την ημέρα.

Και πόσα είναι απολύτως πάρα πολλά; «Για τις γυναίκες, τέσσερα ή περισσότερα ποτήρια την ημέρα ή οκτώ ή περισσότερα ανά εβδομάδα.

Σε άρθρο του Guardian ο καρδιολόγος Όλιβερ Γκάτμαν από το Wellington Hospital προσυπογράφει: Δεν πρέπει να θεωρούμε το κρασί ωφέλιμο από μόνο του. Η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με υψηλή αρτηριακή πίεση, ηπατικές βλάβες, προβλήματα στο πεπτικό, στην ψυχική υγεία, στο ανοσοποιητικό, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Το άρθρο υπογραμμίζει ότι άλλες τροφές, όπως τα σταφύλια και τα μούρα, προσφέρουν παρόμοια αντιοξειδωτικά οφέλη χωρίς τις αρνητικές επιπτώσεις του αλκοόλ. Ο Γκάτμαν δηλώνει πως δεν θα συμβούλευε ποτέ έναν άνθρωπο που δεν πίνει να ξεκινήσει, ενώ υπενθυμίζει ότι η μετριοπάθεια είναι απαραίτητη για όσους καταναλώνουν ήδη αλκοόλ.

Με πληροφορίες από: guardian.com , realsimple.com