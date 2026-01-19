Ως «Blue Monday», ή αλλιώς η πιο καταθλιπτική μέρα της χρονιάς, έχει χαρακτηριστεί φέτος η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Αν νιώθετε πιο λυπημένοι σήμερα, είναι είτε γιατί αυτή είναι όντως η πιο καταθλιπτική μέρα, είτε επειδή σας έχουν επαναλάβει πολλές φορές αυτή ότι είναι η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου.

Ο όρος «Blue Monday» δημιουργήθηκε το 2005 από τον ψυχολόγο Cliff Arnall, ο οποίος υπολόγισε την ημερομηνία με μια περίπλοκη εξίσωση. Στην εξίσωση αυτή λαμβάνονταν υπόψη η καιρική κατάσταση, τα χρέη μετά τις γιορτές, η απόσταση από την ημερομηνία πληρωμής, ο χρόνος που έχει περάσει από τα Χριστούγεννα, η αποτυχία των νέων στόχων, τα χαμηλά επίπεδα κινήτρου και η ανάγκη δράσης.

Αν και θεωρητικά οι Δευτέρες του Ιανουαρίου μπορεί να είναι πιο καταθλιπτικές από άλλες μέρες, ο «Blue Monday» δημιουργήθηκε κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.

Στην πραγματικότητα, η έννοια του Blue Monday συνδέεται με την επιστροφή στην εργασία μετά τις γιορτές, τον μουντό καιρό και την απομάκρυνση των διακοπών. Η ιδέα χρησιμοποιήθηκε από την ταξιδιωτική εταιρεία Sky Travel για να προβλέπει τις τάσεις κράτησης διακοπών, προσφέροντας εικόνα για το πότε οι πελάτες είναι πιο πιθανό να επενδύσουν σε ένα ταξίδι.

Επομένως, ο όρος «Blue Monday» δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένος δείκτης κατάθλιψης, αλλά μια εμπορική στρατηγική που εκμεταλλεύεται την ψυχολογία των ανθρώπων αυτόν τον χειμερινό μήνα. Οι ειδικοί προτείνουν να αντιμετωπίζουμε τέτοιες ημέρες με αυτοφροντίδα, δραστηριότητες που ανεβάζουν τη διάθεση και θετική σκέψη, αντί να παρασυρόμαστε από μύθους και υπερβολές.

(Με πληροφορίες από psychologies.com)