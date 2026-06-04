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Για πολλά χρόνια, η έρευνα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο επικεντρωνόταν κυρίως στα δύο άκρα της ζωής: στην παιδική και εφηβική ηλικία, όπου παρατηρείται ταχεία ανάπτυξη και αναδιοργάνωση των νευρωνικών συνδέσεων, και στα γηρατειά, όπου εμφανίζονται φαινόμενα εκφύλισης και γνωστικής εξασθένησης σύμφωνα με άρθρο του Νewscientist.

«Παραλείπαμε κάπως τη μέση ηλικία», λέει ο Σεμπάστιαν Ντοχμ Χάνσεν, βιοπληροφορικός στο University College Cork στην Ιρλανδία.

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Πράγματι, η μέση ηλικία παρέμενε σχετικά παραμελημένη από τους νευροεπιστήμονες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον για την περίοδο μεταξύ 40 και 65 ετών, καθώς θεωρείται πλέον κρίσιμη για την κατανόηση και την πρόληψη προβλημάτων που μπορεί να εκδηλωθούν αργότερα, όπως η άνοια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μέση ηλικία μπορεί να παρομοιαστεί με την κορυφή μιας ανεστραμμένης καμπύλης σε σχήμα U. Στα πρώτα χρόνια της ζωής ο εγκέφαλος αναπτύσσεται και βελτιώνει τις λειτουργίες του, ενώ αργότερα αρχίζει σταδιακά να χάνει μέρος αυτών των δυνατοτήτων. Επομένως, η διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας κατά τη μέση ηλικία μπορεί να επιβραδύνει αυτή την καθοδική πορεία και να παρατείνει την περίοδο της γνωστικής ευρωστίας.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που παρατηρούνται στη μέση ηλικία σύμφωνα με έρευνα του 2024 αφορά τη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου, δηλαδή την ικανότητα των νευρώνων να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους και να συντονίζουν τη λειτουργία διαφορετικών εγκεφαλικών περιοχών.

Η συνδεσιμότητα φαίνεται να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδό της κατά τη μέση ηλικία και στη συνέχεια να μειώνεται σχετικά γρήγορα. Η έκταση αυτής της μείωσης σχετίζεται με τη μελλοντική γνωστική απόδοση των ατόμων, ιδιαίτερα με την ικανότητα διατήρησης και ανάκλησης καθημερινών αναμνήσεων. Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία είναι σύνθετη, καθώς ορισμένα εγκεφαλικά δίκτυα ενισχύουν τη λειτουργία τους για να αντισταθμίσουν απώλειες σε άλλα, ενώ οι αλλαγές διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο.

Παράλληλα, οι επιστήμονες αναπτύσσουν νέες μεθόδους για τον εντοπισμό πρώιμων ενδείξεων γνωστικής έκπτωσης και άνοιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αιματολογικές εξετάσεις βιοδεικτών, οι οποίες μπορούν να ανιχνεύσουν τις παθολογικές πρωτεΐνες αμυλοειδές-βήτα και ταυ, που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, πολλά χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Παρότι αυτές οι εξετάσεις είναι ήδη διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, καθώς δεν θα αναπτύξουν όλοι όσοι εμφανίζουν τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες άνοια.

Μια ακόμη καινοτόμος προσέγγιση βασίζεται στη μέτρηση του βιολογικού ρυθμού γήρανσης, ο οποίος δεν ταυτίζεται πάντοτε με τη χρονολογική ηλικία. Το 2025 παρουσιάστηκε ένα εργαλείο που εκτιμά τον συνολικό ρυθμό βιολογικής γήρανσης ενός ατόμου στην ηλικία των 45 ετών μέσω μίας μόνο μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που γερνούσαν βιολογικά ταχύτερα παρουσίαζαν μεγαλύτερη συρρίκνωση του ιππόκαμπου, περιοχής που σχετίζεται με τη μνήμη, χαμηλότερες επιδόσεις σε γνωστικές δοκιμασίες και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης άνοιας αργότερα. Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτές δεν είναι ακόμη αρκετά αξιόπιστες ώστε να προβλέπουν με βεβαιότητα ποιος θα εμφανίσει άνοια στο μέλλον.

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Πέρα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και τις απεικονιστικές τεχνικές, υπάρχουν και πιο άμεσα σημάδια που μπορούν να αξιολογηθούν. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι ορισμένα ψυχολογικά και γνωστικά συμπτώματα κατάθλιψης στη μέση ηλικία, όπως η απώλεια αυτοπεποίθησης ή το επίμονο αίσθημα νευρικότητας, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας δεκαετίες αργότερα. Παράλληλα, παραδοσιακοί δείκτες υγείας, όπως η αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες για τη μελλοντική υγεία του εγκεφάλου.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν πως ένας υγιεινός τρόπος ζωής στη μέση ηλικία μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης και άνοιας. Σύμφωνα με έκθεση της Lancet Commission του 2024, σχεδόν το 45% των περιστατικών άνοιας θα μπορούσε να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει μέσω της αντιμετώπισης παραγόντων όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η κοινωνική απομόνωση, η κατάθλιψη και η σωματική αδράνεια.

Το να λαμβάνουμε αυτά υπόψη στη μέση ηλικία έχει ιδιαίτερα σημαντική επίδραση στον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας στα επόμενα χρόνια.

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Συνεπώς, η μέση ηλικία αποτελεί ένα κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για την προστασία της εγκεφαλικής υγείας. Όπως συμβαίνει με την αποταμίευση για τη σύνταξη, έτσι και η επένδυση στην υγεία του εγκεφάλου αποδίδει περισσότερο όταν ξεκινά νωρίς. Η έγκαιρη υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική ανθεκτικότητα και να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο άνοιας στα επόμενα χρόνια της ζωής.

Σύμφωνα, τέλος, με άρθρο των NYT, oι ερευνητές υποψιάζονταν ότι το κλειδί για την υγιέστερη γήρανση ήταν γενετικό. Αλλά διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε σχεδόν καμία διαφορά μεταξύ της βιολογικής τους σύστασης και αυτής των συνομηλίκων τους. Το γεγονός ότι τα γονίδια δεν καθορίζουν κατ′ ανάγκη την υγιή γήρανση είναι «απελευθερωτικό» και υποδηλώνει ότι «μπορούμε όλοι να κάνουμε περισσότερα» για να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθένειας, δηλώνει δρ Ερικ Τοπόλ, καρδιολόγος και ιδρυτής του Scripps Research Translational Institute.

ΠΗΓΗ: Newscientist , NYT ,



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