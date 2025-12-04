Κάποιοι από εμάς σίγουρα θα θυμόμαστε τους παλαιότερους να μας λένε ότι ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα μαζί με το φαγητό ή το βράδυ για να χαλαρώσουν, επιβάλλεται για την σωστή λειτουργία της καρδίας.

Ωστόσο τώρα που μεγαλώσαμε καταλαβαίνουμε πώς πιθανότατα να ήταν δικαιολογία για να απολάυσουν λίγο κρασί παραπάνω.

Τι ισχύει όμως την σημερίνη επόχη που οι έρευνες έχουν εξελιχθεί και η διαπαιδαγώγηση γύρω απο την κατανάλωση αλκοόλ έιναι διαφορετική;

Σε άρθρο της Guardian ο καρδιολόγος Όλιβερ Γκάτμαν από το Wellington Hospital τονίζει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε το κρασί ωφέλιμο από μόνο του. Η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με υψηλή αρτηριακή πίεση, ηπατικές βλάβες, προβλήματα στο πεπτικό, στην ψυχική υγεία, στο ανοσοποιητικό, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Παρότι ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση κρασιού ίσως προσφέρει μικρά καρδιαγγειακά οφέλη, αυτά είναι περιορισμένα. Σύμφωνα με το άρθρο, το κρασί μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης και να βελτιώσει την ελαστικότητα των αγγείων μέσω αντιφλεγμονωδών και αγγειοδιασταλτικών ουσιών. Το κόκκινο κρασί περιέχει επίσης αντιοξειδωτικά όπως το ρεσβερατρόλ, συστατικό του φλοιού των σταφυλιών.

Ωστόσο, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) έχει ξεκαθαρίσει από το 2023 ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι τα οφέλη του κρασιού δεν ξεπερνούν τον κίνδυνο, δεδομένου ότι το αλκοόλ είναι καρκινογόνο κατηγορίας 1, όπως ο αμίαντος και ο καπνός.

Το άρθρο υπογραμμίζει ότι άλλες τροφές, όπως τα σταφύλια και τα μούρα, προσφέρουν παρόμοια αντιοξειδωτικά οφέλη χωρίς τις αρνητικές επιπτώσεις του αλκοόλ. Ο Γκάτμαν δηλώνει πως δεν θα συμβούλευε ποτέ έναν άνθρωπο που δεν πίνει να ξεκινήσει, ενώ υπενθυμίζει ότι η μετριοπάθεια είναι απαραίτητη για όσους καταναλώνουν ήδη αλκοόλ.

Σύμφωνα με τον γιατρό, το όριο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 μικρά ποτήρια κρασί τον μήνα, ενώ το British Heart Foundation προτείνει μέχρι 14 μονάδες αλκοόλ την εβδομάδα. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει: «Το κρασί δεν είναι φάρμακο και δεν μπορεί να αντισταθμίσει μια κακή διατροφή».

Από την άλλη πλευρά μια πολυκεντρική μελέτη που δημοσιεύεται στο ScienceDaily αναλύει δεδομένα από το μεγάλο διαιτητικό πρόγραμμα PREDIMED και υποστηρίζει ότι η μέτρια κατανάλωση κρασιού συσχετίζεται με σημαντική μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών προβλημάτων όταν συνδυάζεται με υγιεινή διατροφή όπως η μεσογειακή. Συγκεκριμένα:

Όσοι έπιναν μεταξύ μισού και ενός ποτηριού κρασί την ημέρα εμφάνισαν 50% μικρότερο κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου (π.χ. έμφραγμα, εγκεφαλικό) σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν ή έπιναν ελαφρά ποσότητα.

Ακόμη και πολύ ελαφριά κατανάλωση (ένα ποτήρι την εβδομάδα έως λιγότερο από μισό την ημέρα) σχετίστηκε με 38% μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ωστόσο, η προστατευτική επίδραση εξαφανίζεται όταν κανείς πίνει περισσότερα από ένα ποτήρι κρασί την ημέρα, υπογραμμίζοντας ότι το όφελος σχετίζεται με τη μέτρια και υποσυστηματική κατανάλωση.

Αυτή η έρευνα δείχνει ότι η συνολική διατροφή και τρόπος ζωής (π.χ. μεσογειακή) παίζει μεγάλο ρόλο στη μείωση κινδύνου, και όχι απλώς το ίδιο το κρασί. Η σωστή ποσότητα και ο συνδυασμός με υγιεινές συνήθειες φαίνονται κρίσιμες για οποιαδήποτε πιθανή καρδιοπροστατευτική επίδραση.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς, όπως με τα περισσότερα πράγματα στην ζωή, έτσι και στο πόσο κρασί καταναλώνουμε χρειάζεται ένα μέτρο. Καλό θα ήταν να μην ξεφεύγουμε με την πρόφαση ότι το κρασί έχει και κάποιες ευεργετικές ιδιότητες, αλλά να πίνουμε όποτε και όσο συστήνει ο γιατρός μας και φυσικά σε συνσυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Και άν καμία φορά το παρακάνουμε δεν χρειάζεται να κατηγορούμε τον εαυτό μας και να νιώθουμε ενοχές. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για αλλαγή προς το καλύτερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται έαν μας γίνει συνήθεια και οχι εάν καμιά φορά βγούμε και πιούμε ένα ποτηράκι παραπάνω.

Με πληροφορίες από theguardian.com, και sciencedaily.com

