Εκείνο που αναδεικνύει η νέα ανασκόπηση είναι ότι η σωματική δραστηριότητα ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη μακροζωία από όσο συχνά αντιλαμβανόμαστε. istock

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Mayo Clinic Proceedings αναδεικνύει τη σωματική άσκηση ως ισχυρότερο παράγοντα μακροζωίας σε σχέση με τη διατροφή.

Η έλλειψη κίνησης και η καθιστική ζωή συνδέονται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θανάτου συγκριτικά με την κακή ποιότητα διατροφής.

Ακόμη και μικρές αυξήσεις στη φυσική δραστηριότητα, όπως 2.000 επιπλέον βήματα ημερησίως, προσφέρουν σημαντικά οφέλη στη μείωση του κινδύνου θνησιμότητας.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η άσκηση δεν υποκαθιστά την ανάγκη για ισορροπημένη διατροφή, καθώς και οι δύο παράγοντες παραμένουν απαραίτητοι για την υγεία.

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Η ισορροπημένη διατροφή και η τακτική σωματική άσκηση θεωρούνται δύο από τους βασικούς πυλώνες μιας υγιούς ζωής. Ποια από τις δύο, όμως, συνδέεται περισσότερο με τη μακροζωία; Μια νέα, εκτενής επιστημονική ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Mayo Clinic Proceedings, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα, καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Ο Γκλεν Γκέσερ, καθηγητής φυσιολογίας της άσκησης στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, και ο Ρόμπερτ Σάλις, αθλητίατρος στο Ιατρικό Κέντρο Kaiser Permanente της Καλιφόρνιας, εξέτασαν δεκάδες επιστημονικές μελέτες και μετα-αναλύσεις, στην πλειονότητά τους δημοσιευμένες τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

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Στόχος τους ήταν να συγκρίνουν τη σχέση της ποιότητας της διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας με τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

«Σε κάθε περίπτωση, η σωματική δραστηριότητα ή η καρδιοαναπνευστική ικανότητα παρουσίαζε πολύ ισχυρότερη συσχέτιση με τις πιθανότητες μακροζωίας», δήλωσε ο Γκέσερ.

Η καθιστική ζωή και οι κίνδυνοι για την υγεία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ανασκόπησης, τα άτομα με τη χαμηλότερη ποιότητα διατροφής ή την υψηλότερη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος, τροφίμων και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή τηγανητών τροφίμων παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου κατά 3% έως 20%.

Αντιθέτως, στα άτομα που δεν ασκούνταν και περνούσαν σχεδόν ολόκληρη την ημέρα καθιστά, η αύξηση του κινδύνου κυμαινόταν από 46% έως και πάνω από 163%, ανάλογα με τη μελέτη.

Αντίστοιχες διαφορές καταγράφηκαν και κατά την εξέταση των οφελών που συνδέονται με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών.

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Ειδικότερα:

Η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών προτύπων συνδέθηκε με κατά 4% έως 23% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου.

Όσοι περπατούσαν 11.000 έως 16.000 βήματα ημερησίως εμφάνιζαν κατά 45% έως 67% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου, συγκριτικά με όσους έκαναν 2.000 έως 5.000 βήματα την ημέρα

Τα άτομα με την υψηλότερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα παρουσίαζαν κατά 41% έως 53% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνα που είχαν τη χαμηλότερη.

Η καρδιοαναπνευστική ικανότητα αφορά την αποτελεσματικότητα με την οποία η καρδιά, οι πνεύμονες και το κυκλοφορικό σύστημα παρέχουν οξυγόνο στους μυς κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας, αποτελώντας σημαντικό δείκτη της φυσικής μας κατάστασης.

Τι μπορούν να προσφέρουν 2.000 επιπλέον βήματα την ημέρα

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Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα της ανασκόπησης είναι ότι ακόμη και σχετικά μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ακολουθούν καθιστικό τρόπο ζωής μπορούν να συνδέονται με σημαντικά οφέλη.

Η αύξηση της καθημερινής δραστηριότητας κατά 2.000 βήματα, που αντιστοιχούν περίπου σε 1,6 χιλιόμετρα, συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 25% έως 50%.

Επιπλέον, μεταξύ των ατόμων που ακολουθούσαν ιδιαίτερα καθιστικό τρόπο ζωής, ακόμη και 5 έως 10 επιπλέον λεπτά σωματικής δραστηριότητας ημερησίως συνδέθηκαν με κατά 30% έως 42% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου.

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Από την άλλη πλευρά, ο διπλασιασμός της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στις ΗΠΑ, από δυόμισι σε πέντε μερίδες, συνδέθηκε με μείωση του κινδύνου κατά 13%, ενώ η αύξηση της κατανάλωσης δημητριακών ολικής άλεσης και φυτικών ινών στα συνιστώμενα επίπεδα συσχετίστηκε με μείωση κατά 6% έως 20%.

Γιατί η άσκηση έχει τόσο σημαντικά οφέλη;

Οι σκελετικοί μύες δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες της κίνησης. Κατά τη σύσπασή τους απελευθερώνουν βιοδραστικές ουσίες, μεταξύ των οποίων οι μυοκίνες, οι οποίες συμμετέχουν στην επικοινωνία των μυών με άλλους ιστούς και όργανα του σώματος.

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Η δράση αυτών των ουσιών συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη ρύθμιση του μεταβολισμού και των φλεγμονωδών διεργασιών του οργανισμού.

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Παράλληλα, η συστηματική άσκηση συμβάλλει όχι μόνο στη μακροζωία, αλλά και στη διατήρηση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας μας καθώς μεγαλώνουμε.

«Η ανάλυση αυτή αφορά την ποιότητα των χρόνων ζωής, όχι μόνο τον αριθμό τους», επισημαίνει ο Ρόμπερτ Σάλις.

Πόση άσκηση χρειαζόμαστε;

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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά στους ενήλικες:

150 έως 300 λεπτά αερόβιας σωματικής δραστηριότητας μέτριας έντασης εβδομαδιαίως, όπως το ζωηρό περπάτημα.

Εναλλακτικά, 75 έως 150 λεπτά άσκησης υψηλής έντασης ή έναν αντίστοιχο συνδυασμό των δύο.

Ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

Περιορισμό του χρόνου που περνούν καθιστοί.

Για όσους δεν ασκούνται συστηματικά, μια μικρή καθημερινή βόλτα, η χρήση της σκάλας αντί του ανελκυστήρα ή η αντικατάσταση σύντομων μετακινήσεων με το αυτοκίνητο από περπάτημα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αρχή.

Η άσκηση δεν υποκαθιστά την υγιεινή διατροφή

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων που εξέτασαν προέρχεται από μελέτες παρατήρησης, οι οποίες δεν μπορούν να τεκμηριώσουν άμεση σχέση αιτίου-αποτελέσματος. Επιπλέον, τα ποσοστά προέρχονται από διαφορετικές μελέτες και πληθυσμούς και δεν αποτελούν εξατομικευμένες προβλέψεις για το προσδόκιμο ζωής.

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι μπορούμε να παραμελούμε τη διατροφή μας επειδή ασκούμαστε συστηματικά. Η επαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών παραμένει θεμελιώδης για την καλή λειτουργία του οργανισμού και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων.

Εκείνο που αναδεικνύει η νέα ανασκόπηση είναι ότι η σωματική δραστηριότητα ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη μακροζωία από όσο συχνά αντιλαμβανόμαστε.

Με πληροφορίες από Science Alert, Mayo Clinic Proceedings, Arizona State University

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