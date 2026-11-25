Προτεραιότητα πρέπει να παραμένει ένα ισορροπημένο πρωινό, το οποίο προσφέρει στον οργανισμό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και συμβάλλει στη διατήρηση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας. istock

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κατανάλωση καφέ πριν από το πρωινό θεωρείται ασφαλής για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, εφόσον δεν προκαλεί πεπτικές ενοχλήσεις.

Άτομα με διαβήτη ή προδιαβήτη ενδέχεται να εμφανίσουν αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, γι' αυτό προτείνεται η κατανάλωση καφέ μετά το γεύμα.

Επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι ο καφές με άδειο στομάχι μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τη διαχείριση της γλυκόζης και να διεγείρει το γαστρικό οξύ.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ορίζει ως ασφαλές όριο για τους υγιείς ενήλικες την πρόσληψη έως 400 mg καφεΐνης ημερησίως.

Οι ειδικοί συνιστούν την παρατήρηση των ατομικών αντιδράσεων του οργανισμού και τη διατήρηση ενός ισορροπημένου πρωινού για την εξασφάλιση της απαραίτητης ενέργειας.

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Για πολλούς από εμάς, η ημέρα αρχίζει με μια κούπα καφέ, συχνά προτού ακόμη καθίσουμε για πρωινό -εάν και εφόσον προλαβαίνουμε, βεβαίως.

Είναι όμως αυτή η συνήθεια η καλύτερη επιλογή για τον οργανισμό μας ή θα ήταν προτιμότερο να φάμε πρώτα;

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Σύμφωνα με τους ειδικούς, η απάντηση εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας μας, την ευαισθησία του πεπτικού μας συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στην καφεΐνη.

Πότε είναι καλύτερο να πίνουμε τον καφέ μας;

«Για τους γενικά υγιείς ενήλικες που απολαμβάνουν τον καφέ πριν από το πρωινό και τον ανέχονται καλά, αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι απολύτως λογική», εξηγεί η διαιτολόγος-διατροφολόγος Elizabeth Shaw.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι προτεραιότητα πρέπει να παραμένει ένα ισορροπημένο πρωινό, το οποίο προσφέρει στον οργανισμό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και συμβάλλει στη διατήρηση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Διαφορετική μπορεί να είναι η σύσταση για όσους έχουν διαβήτη ή προδιαβήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Shaw προτείνει να προηγείται ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και ο καφές να καταναλώνεται προς το τέλος του γεύματος.

Ο λόγος είναι ότι η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει προσωρινά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα ορισμένων ανθρώπων.

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Τι αποκαλύπτουν δύο επιστημονικές μελέτες

Μια κλινική μελέτη του Πανεπιστημίου του Μπαθ, που δημοσιεύθηκε το 2020 στο British Journal of Nutrition, εξέτασε 29 υγιείς ενήλικες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση δυνατού καφέ, ο οποίος περιείχε περίπου 300 mg καφεΐνης, πριν από ένα ρόφημα γλυκόζης οδήγησε σε υψηλότερες τιμές σακχάρου και ινσουλίνης σε σύγκριση με τις συνθήκες χωρίς καφέ.

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Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ένας δυνατός πρωινός καφές μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να επηρεάσει προσωρινά την ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται τη γλυκόζη.

Μια νεότερη πιλοτική μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2025 στο Journal of Nutrition and Metabolism, εξέτασε 19 υγιείς εθελοντές και συνέκρινε την επίδραση του καφέ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατανάλωση υδατανθράκων.

Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές γλυκόζης παρατηρήθηκαν όταν ο καφές καταναλώθηκε πριν από το γεύμα ή το ρόφημα γλυκόζης. Η επίδραση διαφοροποιούνταν ανάλογα με τον βαθμό καβουρδίσματος του καφέ και το είδος των υδατανθράκων.

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Αξίζει πάντως, να σημειωθεί ότι και οι δύο μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Επομένως, δεν αρκούν για να συμπεράνουμε ότι όλοι πρέπει να πίνουν καφέ αποκλειστικά μετά το πρωινό.

Τι συμβαίνει όταν πίνουμε καφέ με άδειο στομάχι

Η γαστρεντερολόγος Suriya Rao εξηγεί ότι ο καφές διεγείρει την κινητικότητα του παχέος εντέρου, γεγονός που εξηγεί γιατί πολλοί αισθανόμαστε την ανάγκη να επισκεφθούμε την τουαλέτα λίγο μετά την κατανάλωσή του.

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«Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι δεν δημιουργεί πρόβλημα στους περισσότερους ανθρώπους», αναφέρει.

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Ωστόσο, ο καφές διεγείρει και την παραγωγή γαστρικού οξέος. Έτσι, όσοι έχουν ευαίσθητο στομάχι μπορεί να εμφανίσουν ναυτία ή δυσπεψία.

Η ίδια προτείνει να ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα ποτήρι νερό πριν πιούμε καφέ.

Πόση καφεΐνη είναι υπερβολική;

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Ανεξάρτητα από το αν πίνουμε καφέ πριν ή μετά το πρωινό, σημασία έχει και η συνολική ποσότητα καφεΐνης που καταναλώνουμε.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η ημερήσια πρόσληψη έως 400 mg καφεΐνης από όλες τις πηγές δεν εγείρει γενικά ανησυχίες για την υγεία των περισσότερων υγιών ενηλίκων. Για τις εγκύους ισχύει χαμηλότερο όριο, 200 mg την ημέρα.

Η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα, αίσθημα παλμών, πεπτικές ενοχλήσεις και διαταραχές του ύπνου. Η ατομική ευαισθησία διαφέρει σημαντικά, επομένως ακόμη και μικρότερες ποσότητες μπορεί να ενοχλήσουν ορισμένους ανθρώπους.

Η Shaw προτείνει επίσης να αποφεύγουμε τον απογευματινό καφέ όταν παρατηρούμε ότι επηρεάζει τον ύπνο μας.

Τελικά, τι είναι καλύτερο;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, ο καφές πριν από το πρωινό δεν αποτελεί από μόνος του πρόβλημα.

Ωστόσο, αν παρατηρούμε στομαχικές ενοχλήσεις, νευρικότητα ή διακυμάνσεις στο σάκχαρο, αξίζει να δοκιμάσουμε να τον καταναλώνουμε μαζί με το πρωινό ή αμέσως μετά.

Το σημαντικότερο είναι να παρατηρούμε πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός μας και να θυμόμαστε ότι ο καφές, όσο απολαυστικός κι αν είναι, δεν υποκαθιστά ένα ισορροπημένο πρωινό.

Με πληροφορίες από Martha Stewart, British Journal of Nutrition, Journal of Nutrition and Metabolism, EFSA

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