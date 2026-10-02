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Η υπερβολική κατανάλωση καφέ, άνω των πέντε φλιτζανιών ημερησίως, παρουσίασε ενδείξεις αρνητικής συσχέτισης με την οστική πυκνότητα στον αυχένα του μηριαίου.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Flinders επισημαίνουν ότι η μελέτη παρατήρησης δεν αποδεικνύει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των ροφημάτων και της οστικής υγείας.

Τα ευρήματα δεν υποδεικνύουν αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, καθώς η πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D παραμένουν οι κύριοι παράγοντες για την υγεία των οστών.

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Ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι είναι για πολλούς μια καθημερινή συνήθεια. Θα μπορούσε, όμως, αυτή η επιλογή να έχει κάποια σχέση με την υγεία των οστών καθώς μεγαλώνουμε;

Μια δεκαετής μελέτη σε περισσότερες από 9.700 γυναίκες άνω των 65 ετών υποδεικνύει ότι το τσάι ενδέχεται να συνδέεται με ένα μικρό όφελος για την οστική πυκνότητα, ενώ η πολύ υψηλή κατανάλωση καφέ ίσως λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

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Ερευνητές του Πανεπιστημίου Flinders στην Αυστραλία ανέλυσαν στοιχεία από 9.704 γυναίκες στις ΗΠΑ, οι οποίες συμμετείχαν σε μεγάλη μελέτη για την οστεοπόρωση. Σε διάστημα περίπου δέκα ετών, οι γυναίκες συμπλήρωσαν τέσσερις φορές ερωτηματολόγια σχετικά με την κατανάλωση καφέ και τσαγιού, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούσαν την οστική πυκνότητα στο ισχίο και στον αυχένα του μηριαίου.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients, έδειξαν ότι οι γυναίκες που έπιναν τσάι είχαν κατά μέσο όρο ελαφρώς υψηλότερη οστική πυκνότητα στο ισχίο σε σύγκριση με εκείνες που δεν έπιναν. Η διαφορά ήταν μικρή, αλλά στατιστικά σημαντική.

Μία πιθανή εξήγηση βρίσκεται στις κατεχίνες, φυτικές ενώσεις που περιέχονται στο τσάι και έχουν μελετηθεί για την πιθανή επίδρασή τους στα κύτταρα που συμμετέχουν στον σχηματισμό των οστών. Η συγκεκριμένη έρευνα, ωστόσο, δεν εξέτασε ούτε απέδειξε αυτόν τον μηχανισμό.

«Ακόμη και μικρές βελτιώσεις στην οστική πυκνότητα μπορούν να μεταφραστούν σε λιγότερα κατάγματα όταν μιλάμε για μεγάλους πληθυσμούς», εξηγεί ο επιδημιολόγος Enwu Liu, ένας από τους ερευνητές.

Τι συμβαίνει με τον καφέ; Τα ευρήματα δεν δικαιολογούν την ενοχοποίησή του. Η μέτρια κατανάλωση, περίπου δύο έως τρία φλιτζάνια ημερησίως, δεν συνδέθηκε με χαμηλότερη οστική πυκνότητα. Ένδειξη αρνητικής συσχέτισης εμφανίστηκε στις γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερα από πέντε φλιτζάνια την ημέρα. Η καφεΐνη έχει συσχετιστεί σε προηγούμενες έρευνες με μειωμένη απορρόφηση ασβεστίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο καφές προκαλεί οστεοπόρωση.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι η θετική συσχέτιση του τσαγιού ήταν εντονότερη στις γυναίκες με παχυσαρκία, ενώ ο καφές συνδεόταν με χαμηλότερη οστική πυκνότητα στον αυχένα του μηριαίου μεταξύ γυναικών με υψηλότερη διά βίου κατανάλωση αλκοόλ.

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Υπάρχει, πάντως, μια ουσιώδης επιφύλαξη. Πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι το τσάι ενισχύει τα οστά ή ότι η μεγάλη κατανάλωση καφέ τα αποδυναμώνει.

Το μήνυμα, συνεπώς, δεν είναι να εγκαταλείψουμε τον καφέ ούτε να αρχίσουμε να πίνουμε μεγάλες ποσότητες τσαγιού. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το ασβέστιο και η βιταμίνη D παραμένουν θεμελιώδεις παράγοντες για την υγεία των οστών. Η καθημερινή μας κούπα μπορεί απλώς να αποτελεί ένα ακόμη μικρό κομμάτι αυτής της πολύ μεγαλύτερης εικόνας.

Με πληροφορίες από Science Alert, Nutrients, Flinders University, Pub Med

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