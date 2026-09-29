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Η αποχώρηση έρχεται ως συνέπεια της αντικατάστασης γυναικών υπαλλήλων από άνδρες κατά τη διάρκεια επίσκεψης ινδουιστικής θρησκευτικής οργάνωσης.

Εσωτερική έρευνα της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι λειτουργικά σφάλματα οδήγησαν στην απαράδεκτη απομάκρυνση του γυναικείου προσωπικού από τους χώρους εργασίας.

Το περιστατικό προκάλεσε απεργία των εργαζομένων και έντονη καταδίκη από πολιτικούς παράγοντες που χαρακτήρισαν την απόφαση προσβλητική για τις γυναίκες.

Η διοίκηση του μνημείου δεσμεύτηκε πλέον για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων που προωθούν έμπρακτα την ισότητα των φύλων.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που διαχειρίζεται τον Πύργο του Άιφελ θα παραιτηθεί μετά από έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την αντικατάσταση γυναικείου προσωπικού από άνδρες συναδέλφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης μιας ινδουιστικής θρησκευτικής οργάνωσης.

Ο Πάτρικ Μπράνκο Ρουΐβό, ο οποίος κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή του εμβληματικού μνημείου του Παρισιού από το 2018, θα αποχωρήσει από τη θέση του στο τέλος του έτους, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία SETE σε δήλωσή της.

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Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εσωτερική έρευνα διαπίστωσε ότι «λειτουργικά σφάλματα και ελλείψεις» στην οργάνωση της επίσκεψης οδήγησαν στην «απαράδεκτη» απομάκρυνση των γυναικών υπαλλήλων.

Ολες οι γυναίκες αντικαταστάθηκαν από άνδρες συναδέλφους, καθώς μια αντιπροσωπεία περίπου 100 ατόμων που συνδέεται με την οργάνωση Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) επισκέφθηκε τον Πύργο του Άιφελ νωρίτερα αυτό το μήνα.

The Eiffel Tower closed its doors on Monday after staff walked out in protest, saying female workers had been moved out of the way during the visit of a Hindu religious delegation, the BBC reported, citing workers and management.



Around 100 people linked to the Bochasanwasi… pic.twitter.com/WrgckWQHzF — The Indian Express (@IndianExpress) September 8, 2026

Η BAPS —ένα κίνημα του οποίου οι πεποιθήσεις έχουν τις ρίζες τους στον 18ο αιώνα— διαχωρίζει αυστηρά άνδρες και γυναίκες, μεταξύ άλλων στις δραστηριότητες των ναών και στις εισόδους των κτιρίων.

Την εποχή εκείνη, η SETE ανέφερε ότι η ινδουιστική αντιπροσωπεία είχε ζητήσει η επίσκεψη να οργανωθεί κατά τρόπο που να περιορίζει τις «αλληλεπιδράσεις με γυναίκες» και δήλωσε ότι «αυτοί οι όροι δεν έπρεπε να είχαν γίνει αποδεκτοί».

Ένας εκπρόσωπος του συνδικάτου του προσωπικού δήλωσε ότι «ζητήθηκε από τις γυναίκες να εγκαταλείψουν τους χώρους εργασίας τους» και ότι αισθάνθηκαν «ταπεινωμένες».

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Το προσωπικό του μνημείου ανέφερε ότι οι γυναίκες υπάλληλοι «έλαβαν οδηγίες να μην περάσουν ή να μην διασχίσουν συγκεκριμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της παρουσίας της αντιπροσωπείας».

Η επίσκεψη οδήγησε στο κλείσιμο του Πύργου, καθώς το προσωπικό προχώρησε σε απεργία για να εκφράσει την οργή του, ενώ οι πολιτικοί καταδίκασαν το περιστατικό.

Η Ιαέλ Μπράουν-Πιβέ, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της Γαλλίας, δήλωσε μετά την επίσκεψη: «Αρνούμαι να επιτρέψω να αναγκάζονται οι γυναίκες να παραμερίζονται προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ξένων επισκεπτών».

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Ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, χαρακτήρισε την απόφαση «παράλογη, άδικη και απαράδεκτη» και διέταξε τη διενέργεια δύο ξεχωριστών ερευνών.

Ο πρόεδρος της SETE, Αριέλ Βαίλ, δήλωσε την Τρίτη ότι είχε ζητήσει την εφαρμογή μέτρων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν την ισότητα των φύλων.

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