istock/Και οι δύο επιλογές έχουν σημαντική διατροφική αξία, ωστόσο προσφέρουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά και οφέλη στον οργανισμό.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο σολομός και το κοτόπουλο αποτελούν δημοφιλείς πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, προσφέροντας στον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και απαραίτητα αμινοξέα για μια ισορροπημένη διατροφή.

Το στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα παρέχει περισσότερη πρωτεΐνη με λιγότερες θερμίδες και χαμηλότερα λιπαρά, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για τον περιορισμό της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης.

Ο σολομός υπερτερεί στη διατροφική αξία λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνη D και σελήνιο, τα οποία ενισχύουν σημαντικά την καρδιαγγειακή και εγκεφαλική υγεία.

Η τελική επιλογή μεταξύ των δύο τροφών εξαρτάται από τις εξατομικευμένες διατροφικές ανάγκες, καθώς το κοτόπουλο προσφέρει ευελιξία στη μαγειρική, ενώ ο σολομός παρέχει εξειδικευμένα οφέλη για την υγεία.

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Όταν προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη διατροφή, υπάρχουν ορισμένες τροφές που σχεδόν πάντα βρίσκουν μια θέση στο εβδομαδιαίο μας μενού. Ανάμεσά τους, ο σολομός και το κοτόπουλο αποτελούν δύο από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, ειδικά όταν θέλουμε να αυξήσουμε την πρόσληψη πρωτεΐνης χωρίς να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών.

Το αιώνιο δίλημμα, όμως, παραμένει: Ποιο από τα δύο είναι τελικά πιο υγιεινό; Από τη μία πλευρά, έχουμε το κοτόπουλο, μια εξαιρετικά ευέλικτη πηγή άπαχης πρωτεΐνης που μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε δεκάδες διαφορετικά γεύματα. Από την άλλη, ο σολομός ξεχωρίζει όχι μόνο για την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη, αλλά και για τα πολύτιμα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχει.

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Και οι δύο επιλογές έχουν σημαντική διατροφική αξία, ωστόσο προσφέρουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά και οφέλη στον οργανισμό. Για να καταλάβουμε ποια ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες μας, αξίζει να δούμε τι περιέχει η καθεμία, πώς συγκρίνονται διατροφικά και τι μας προτείνουν οι επιστημονικοί οργανισμοί και οι ειδικοί διατροφής.

1. Σολομός: Μια πηγή πρωτεΐνης με επιπλέον οφέλη

Ο σολομός αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Αυτό που τον κάνει, ωστόσο, να ξεχωρίζει από πολλές άλλες ζωικές πηγές πρωτεΐνης είναι η περιεκτικότητά του σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, και συγκεκριμένα EPA και DHA.

Τα συγκεκριμένα πολυακόρεστα λιπαρά συνδέονται με σημαντικά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία, ενώ συμμετέχουν και στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (NIH), μια μερίδα περίπου 85 γραμμαρίων μαγειρεμένου σολομού Ατλαντικού μπορεί να προσφέρει περίπου 1,2 γραμμάρια DHA και 0,6 γραμμάρια EPA, ανάλογα με την προέλευση και τον τρόπο εκτροφής του ψαριού.

istock/ο σολομός ξεχωρίζει όχι μόνο για την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη, αλλά και για τα πολύτιμα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχει.

Επιπλέον, ο σολομός περιέχει σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά, όπως:

Βιταμίνη D: Συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των οστών και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Βιταμίνη Β12: Είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και τον σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

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Σελήνιο: Συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και στη φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς.

Ασταξανθίνη: Πρόκειται για ένα καροτενοειδές αντιοξειδωτικό που χαρίζει στον σολομό το χαρακτηριστικό ροζ-πορτοκαλί χρώμα του.

Όπως επισημαίνει και το Harvard T.H. Chan School of Public Health, τα λιπαρά ψάρια αποτελούν σημαντική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, βιταμίνης D και σεληνίου, ενώ προσφέρουν πρωτεΐνη χωρίς υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά.

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2. Κοτόπουλο: Η κλασική επιλογή για άπαχη πρωτεΐνη

Το κοτόπουλο, και ειδικότερα το στήθος χωρίς πέτσα, αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης, διατηρώντας παράλληλα σχετικά χαμηλή την κατανάλωση θερμίδων και λιπαρών.

Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας και περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Μάλιστα, σε αντίστοιχη μαγειρεμένη ποσότητα, το στήθος κοτόπουλου μπορεί να προσφέρει ελαφρώς περισσότερη πρωτεΐνη από τον σολομό.

istock/Ένα ακόμη πλεονέκτημα του κοτόπουλου είναι η σχετικά χαμηλή περιεκτικότητά του σε λιπαρά, ιδιαίτερα όταν επιλέγουμε στήθος χωρίς πέτσα.

Παράλληλα, περιέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως:

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Βιταμίνη Β6: Συμμετέχει στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών και στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Νιασίνη (βιταμίνη Β3): Συμβάλλει στον ενεργειακό μεταβολισμό και στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Φώσφορο: Είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας των οστών και των δοντιών.

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Σελήνιο: Συμμετέχει σε σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως η αντιοξειδωτική προστασία.

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Ένα ακόμη πλεονέκτημα του κοτόπουλου είναι η σχετικά χαμηλή περιεκτικότητά του σε λιπαρά, ιδιαίτερα όταν επιλέγουμε στήθος χωρίς πέτσα. Αυτό το καθιστά μια πρακτική επιλογή για όσους θέλουν να προσλαμβάνουν αρκετή πρωτεΐνη χωρίς να αυξάνουν σημαντικά τις συνολικές θερμίδες των γευμάτων τους.

Σε σχετικό δημοσίευμα του Harvard Health Publishing, ο γιατρός Howard LeWine επισημαίνει ότι το κοτόπουλο και η γαλοπούλα αποτελούν καλές πηγές πρωτεΐνης, με σχετικά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά σε σύγκριση με το κόκκινο κρέας. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι σημασία έχει και ο τρόπος μαγειρέματος, καθώς το τηγάνισμα και οι επεξεργασμένες μορφές κοτόπουλου δεν έχουν την ίδια διατροφική αξία με ένα απλό ψητό φιλέτο.

3. Σολομός ή κοτόπουλο; Τι δείχνει η διατροφική σύγκριση;

Αν συγκρίνουμε τις δύο τροφές σε ίση ποσότητα, δηλαδή περίπου 85 γραμμάρια μαγειρεμένου προϊόντος, παρατηρούμε ορισμένες ενδιαφέρουσες διαφορές στη διατροφική τους αξία.

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Συγκεκριμένα, μια μερίδα σολομού προσφέρει περίπου 156 θερμίδες, 23,3 γραμμάρια πρωτεΐνης και 6,38 γραμμάρια λιπαρών. Από την άλλη πλευρά, η ίδια ποσότητα μαγειρεμένου στήθους κοτόπουλου χωρίς πέτσα περιέχει περίπου 128 θερμίδες, 25,9 γραμμάρια πρωτεΐνης και 2,69 γραμμάρια λιπαρών.

Και οι δύο τροφές δεν περιέχουν υδατάνθρακες, ενώ αποτελούν εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας.

Όπως βλέπουμε, το κοτόπουλο προσφέρει ελαφρώς περισσότερη πρωτεΐνη με λιγότερες θερμίδες και λιπαρά. Ο σολομός, ωστόσο, υπερτερεί σε ένα διαφορετικό επίπεδο, καθώς περιέχει πολύτιμα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και επιπλέον θρεπτικά συστατικά.

Επομένως, η επιλογή δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα της πρωτεΐνης, αλλά και από τα υπόλοιπα οφέλη που προσφέρει κάθε τροφή.

4. Ποιο από τα δύο είναι καλύτερο για την καρδιά;

Εάν βασικό μας κριτήριο είναι η καρδιαγγειακή υγεία, ο σολομός έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα χάρη στα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχει.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) συστήνει την κατανάλωση ψαριών, ιδιαίτερα λιπαρών ψαριών, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας διατροφής που υποστηρίζει την υγεία της καρδιάς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το κοτόπουλο δεν αποτελεί υγιεινή επιλογή. Αντίθετα, όταν είναι άπαχο και δεν συνοδεύεται από μεγάλες ποσότητες πρόσθετων λιπαρών, μπορεί επίσης να ενταχθεί σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο.

Ωστόσο, ο σολομός προσφέρει κάτι που το κοτόπουλο δεν μπορεί να προσφέρει στις ίδιες ποσότητες: τα μακράς αλυσίδας ωμέγα-3 λιπαρά οξέα EPA και DHA.

5. Ποιο να επιλέξουμε ανάλογα με τις διατροφικές μας ανάγκες;

Η απάντηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τη διατροφή μας.

Εάν θέλουμε περισσότερη πρωτεΐνη με λιγότερες θερμίδες: Το στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή, καθώς προσφέρει υψηλή ποσότητα πρωτεΐνης με σχετικά λίγα λιπαρά.

Εάν θέλουμε να υποστηρίξουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία: Ο σολομός έχει το πλεονέκτημα χάρη στα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα του.

Εάν θέλουμε περισσότερα διαφορετικά θρεπτικά συστατικά: Ο σολομός προσφέρει βιταμίνη D και σημαντικές ποσότητες ωμέγα-3, ενώ το κοτόπουλο αποτελεί καλή πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β.

Εάν αναζητούμε μια ευέλικτη επιλογή για την καθημερινή μαγειρική: Το κοτόπουλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σαλάτες, σάντουιτς, ζυμαρικά και πολλά διαφορετικά πιάτα, ενώ ο σολομός ταιριάζει ιδιαίτερα σε μεσογειακές συνταγές με λεμόνι, μυρωδικά και λαχανικά.

Με πληροφορίες από NIH, Harvard T.H. Chan School of Public Health,Harvard Health Publishing,American Heart Association