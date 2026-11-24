Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καφές αποτελεί ένα παγκόσμιο γεωργικό προϊόν και βιομηχανία, με την καφεΐνη να δρα ως διεγερτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος αυξάνοντας την εγρήγορση.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων ορίζει ως ασφαλή ημερήσια πρόσληψη τα 400 mg για τους υγιείς ενήλικες, προειδοποιώντας ότι η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές ύπνου και καρδιακά συμπτώματα.

Η παγκόσμια παραγωγή βασίζεται κυρίως στις ποικιλίες Arabica και Robusta, με τη Βραζιλία και το Βιετνάμ να κατέχουν ηγετικές θέσεις.

Στην Ελλάδα, ο καφές αποτελεί καθημερινή τελετουργία με υψηλή κατανάλωση, όπου ο freddo espresso και ο ελληνικός καφές κατέχουν σημαντική θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ενώ στην αγορά διατίθενται και σπάνιες ποικιλίες με ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

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Έχει καθιερωθεί από το 2015, από τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ η Διεθνής Ημέρα Καφέ. Και δύσκολα θα μπορούσε να υπάρχει προϊόν που να δικαιούται περισσότερο μια παγκόσμια ημέρα: ο καφές είναι ταυτόχρονα γεωργικό προϊόν, τεράστια διεθνής βιομηχανία, κοινωνική συνήθεια και για εκατομμύρια ανθρώπους η πρώτη κίνηση της ημέρας.

Ο καφές πράγματι μας ξυπνά

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Δεν είναι μύθος. Η καφεΐνη είναι διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σε μέτριες ποσότητες αυξάνει την εγρήγορση και περιορίζει το αίσθημα υπνηλίας. Ένας espresso 60 ml περιέχει κατά μέσο όρο περίπου 80 mg καφεΐνης και ένα φλιτζάνι καφέ φίλτρου 200 ml περίπου 90 mg, αν και οι ποσότητες μεταβάλλονται σημαντικά ανάλογα με τον καφέ και την παρασκευή.

Άρα ο πρωινός καφές πράγματι μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε περισσότερο ξύπνιοι. Δεν αντικαθιστά όμως τον ύπνο ούτε «δημιουργεί» ενέργεια. Κυρίως παρεμβαίνει στη δράση της αδενοσίνης, μιας ουσίας που συνδέεται με την πίεση για ύπνο.

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η EFSA θεωρεί ότι συνολική πρόσληψη έως 400 mg καφεΐνης την ημέρα δεν εγείρει ανησυχία ασφαλείας. Για εγκύους και θηλάζουσες το αντίστοιχο όριο είναι έως 200 mg ημερησίως.

Και ναι, ο βραδινός καφές μπορεί να μας κόψει τον ύπνο

Η λαϊκή εμπειρία επιβεβαιώνεται από την επιστήμη. Η EFSA αναφέρει ότι ακόμη και 100 mg καφεΐνης μπορεί σε ορισμένους ανθρώπους να επηρεάσουν τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου όταν καταναλωθούν κοντά στην ώρα κατάκλισης. Μελέτες έχουν δείξει ότι μεγάλη δόση καφεΐνης ακόμη και έξι ώρες πριν από τον ύπνο μπορεί να τον διαταράξει. Υπάρχει πάντως μεγάλη ατομική διαφορά στην ευαισθησία.

Κάνει τελικά καλό στην υγεία;

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Ο καφές δεν είναι φάρμακο, αλλά ούτε και ο «ένοχος» που θεωρούνταν παλαιότερα. Περιέχει πολυφαινόλες και άλλες βιοδραστικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Μεγάλες ανασκοπήσεις έχουν συνδέσει τη μέτρια κατανάλωση καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο για ορισμένα προβλήματα, μεταξύ των οποίων ο διαβήτης τύπου 2 και η χρόνια νεφρική νόσος. Πολλές από αυτές τις παρατηρήσεις, όμως, είναι συσχετίσεις και όχι απόδειξη ότι ο ίδιος ο καφές προκαλεί την προστασία.

Ποιοι πρέπει να τον προσέχουν

Η ανοχή διαφέρει πολύ από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όσοι εμφανίζουν ταχυκαρδίες, αίσθημα παλμών, έντονο άγχος ή αϋπνία μετά από καφεΐνη έχουν λόγο να περιορίζουν την ποσότητα. Άτομα με συγκεκριμένα καρδιολογικά ή άλλα προβλήματα και όσοι λαμβάνουν φάρμακα που μπορεί να αλληλεπιδρούν με την καφεΐνη πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού τους. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και διαταραχές ύπνου.

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Arabica, Robusta και δεκάδες ποικιλίες

Άλλο είδος του φυτού, άλλο ποικιλία και άλλο είδος ροφήματος. Το γένος Coffea περιλαμβάνει πάνω από εκατό βοτανικά είδη, όμως σχεδόν ολόκληρη η παγκόσμια εμπορική παραγωγή βασίζεται ουσιαστικά σε δύο: Coffea arabica – Arabica και Coffea canephora – Robusta. Υπάρχουν επίσης πολύ σπανιότερα είδη, όπως Liberica και Excelsa.

Από espresso μέχρι ελληνικό – πόσοι καφέδες υπάρχουν;

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Δεν υπάρχει ένας επίσημος αριθμός, επειδή από τους ίδιους κόκκους δημιουργούνται εκατοντάδες συνταγές. Οι βασικές οικογένειες παρασκευής είναι espresso, φίλτρου, στιγμιαίος, French press, moka, cold brew και ο καφές που παρασκευάζεται σε μπρίκι, όπως ο ελληνικός.

Από τον espresso γεννήθηκαν δεκάδες ροφήματα: cappuccino, latte, macchiato, americano, flat white, mocha και πολλά ακόμη. Η Ελλάδα πρόσθεσε δύο από τις χαρακτηριστικότερες κρύες εκδοχές: τον φραπέ, που εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 1950, και τον freddo espresso/freddo cappuccino, που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Τι καφέ πίνουν οι Έλληνες

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Ο παραδοσιακός ελληνικός καφές παραμένει ισχυρός, όπως και ο στιγμιαίος και ο φραπέ, αλλά ο espresso και ιδιαίτερα ο freddo espresso έχουν κατακτήσει μεγάλο μέρος της αγοράς. Στοιχεία της αγοράς που δημοσιεύθηκαν το 2024 υπολόγιζαν ότι οι Έλληνες καταναλώνουν περίπου 40.000 τόνους καφέ τον χρόνο, με το 60% της κατανάλωσης να γίνεται στο σπίτι και το 40% εκτός σπιτιού. Στην ίδια αποτύπωση αναφερόταν ότι τουλάχιστον 7 στους 10 καταναλωτές προτιμούν freddo espresso καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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Για τον ακριβή αριθμό των καταστημάτων καφέ στην Ελλάδα και ακόμη περισσότερο ξεχωριστά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει ένα ενιαίο, πρόσφατο και ασφαλές επίσημο μητρώο που να απομονώνει αποκλειστικά τα coffee shops από καφέ-μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης.

Ποιος παράγει τον περισσότερο καφέ

Η Βραζιλία παραμένει η μεγάλη δύναμη της παγκόσμιας παραγωγής, ιδιαίτερα στον Arabica, ενώ το Βιετνάμ αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Robusta. Ο Arabica έχει τις ρίζες του στην Αιθιοπία και ιστορικά μεταφέρθηκε στην Υεμένη, απ’ όπου εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσμο.

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Πότε ήρθε ο καφές στην Ελλάδα

Η ελληνική σχέση με τον καφέ είναι πολύ παλιά και συνδέεται με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα πρώτα καφενεία στην Κωνσταντινούπολη εμφανίζονται τον 16ο αιώνα και η κουλτούρα του καφέ εξαπλώθηκε στις περιοχές της αυτοκρατορίας. Ο καφές που σήμερα αποκαλούμε ελληνικό ανήκει στην ευρύτερη παράδοση παρασκευής του πολύ λεπτοαλεσμένου καφέ στο μπρίκι, η οποία εξαπλώθηκε στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ακριβότερος καφές – και πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει ένας μόνιμος «ακριβότερος καφές του κόσμου», καθώς οι σπάνιες παρτίδες δημοπρασιών μπορούν να φτάσουν σε αστρονομικά ποσά. Στην κορυφή της αγοράς βρίσκονται συχνά οι περίφημοι Panama Geisha (ή Gesha), καφέδες περιορισμένης παραγωγής με εξαιρετικά ιδιαίτερα αρώματα. Στην Ελλάδα σήμερα βρίσκουμε Panama Geisha από περίπου 13,75 ευρώ τα 250 γραμμάρια, αλλά οι πιο εκλεκτές παρτίδες ανεβαίνουν πολύ περισσότερο: ελληνικό specialty κατάστημα διαθέτει Panama Geisha στα 34–36 ευρώ, ενώ άλλοι Panama Reserve Geisha φτάνουν τα 48–55 ευρώ τη συσκευασία. Υπάρχει επίσης Panama Gesha Limited Edition στην ελληνική αγορά που, ανάλογα με τη συσκευασία, φτάνει έως και τα 183,70 ευρώ.

Ακόμη πιο παράξενη είναι η περίπτωση του Kopi Luwak της Ινδονησίας. Στην ελληνική αγορά εντόπισαμε αυθεντικό Kopi Luwak 250 γραμμαρίων στα 64,40 ευρώ με ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 258 ευρώ το κιλό. Η υψηλή τιμή του συνδέεται με τον ασυνήθιστο τρόπο παραγωγής: οι καρποί καταναλώνονται από το ζώο civet (μοσχογαλή), οι κόκκοι περνούν από το πεπτικό του σύστημα και στη συνέχεια συλλέγονται, καθαρίζονται και καβουρδίζονται.

Αξίζει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι: άλλο ο ακριβός καφές που αγοράζουμε στην Ελλάδα και άλλο οι παγκόσμιες δημοπρασίες συλλεκτικών παρτίδων, όπου μερικά κιλά εξαιρετικά σπάνιου Geisha μπορούν να αποκτήσουν τιμές που δεν έχουν καμία σχέση με εκείνες του λιανεμπορίου.

Ο καφές δεν πίνεται μόνο – τρώγεται

Με καφέ παρασκευάζονται τιραμισού, παγωτά, κρέμες, τούρτες, σοκολάτες, μπισκότα, brownies, γλάσα και σιρόπια. Ως ρόφημα συνδυάζεται με γάλα, σοκολάτα, κακάο, παγωτό και μπαχαρικά, δημιουργώντας από affogato και mocha μέχρι espresso tonic και δεκάδες σύγχρονα coffee cocktails.

Και γιατί τον λέμε «καφέ» και οι Άγγλοι «coffee»;

Η διαδρομή της λέξης ξεκινά από το αραβικό qahwah, περνά στο οθωμανικό τουρκικό kahve και από εκεί ταξιδεύει στις ευρωπαϊκές γλώσσες: ιταλικό caffè, γαλλικό café, ολλανδικό koffie και τελικά αγγλικό coffee. Η ελληνική λέξη καφές προέρχεται από την ίδια γλωσσική διαδρομή μέσω του τουρκικού kahve.

Υπάρχει η διάσημη θεωρία ότι η λέξη σχετίζεται με την περιοχή Kaffa της Αιθιοπίας, πατρίδα του φυτού. Είναι γοητευτική, αλλά η ετυμολογική τεκμηρίωσή της δεν θεωρείται ασφαλής. Οι ιστορικές πηγές δείχνουν καθαρότερα τη διαδρομή qahwah → kahve → caffè/koffie → coffee.

Έτσι ένα μικρό φλιτζάνι αφηγείται μια διαδρομή αιώνων: Αιθιοπία, Υεμένη, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ευρώπη και τελικά ολόκληρος ο κόσμος. Και στην Ελλάδα απέκτησε κάτι ακόμη: το καφενείο, την παρέα, την κουβέντα, τον φραπέ και τον freddo. Γιατί για τον Έλληνα ο καφές εδώ και πολλές γενιές δεν είναι απλώς ένα διεγερτικό ρόφημα. Είναι καθημερινή τελετουργία.

Πηγές – ενεργά links

EFSA – Caffeine

FDA – Caffeine

World Coffee Research – Coffee Varieties

Οικονομικός Ταχυδρόμος – Κατανάλωση καφέ στην Ελλάδα

International Coffee Organization