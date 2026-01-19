Tους λόγους που ο καφές το πρωί είναι λιγότερο αποτελεσματικός απ’ όσο φανταζόμαστε και σε κάποιες περιπτώσεις η κατανάλωσή του μπορεί να είναι και αντιπαραγωγική εξηγεί σε βίντεό του ο καρδιολόγος, Aurelio Rojas. Σύμφωνα με τον ειδικό, μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας ο οργανισμός ενεργοποιεί από μόνος του έναν βασικό μηχανισμό: Το λεγόμενο πρωινό «peak» της κορτιζόλης.

«Αμέσως μετά το ξύπημα, το σώμα παράγει φυσιολογικά μια κορύφωση κορτιζόλης, αυτό που επιστημονικά ονομάζεται “απάντηση αφύπνισης”», εξηγεί. Η συγκεκριμένη διαδικασία εμφανίζεται στα πρώτα 30 έως 60 λεπτά μετά το ξύπνημα και λειτουργεί ως το πραγματικό εσωτερικό «ξυπνητήρι» του οργανισμού. Όπως προειδοποιεί ο καρδιολόγος, «αν πιεις καφέ αμέσως μόλις ξυπνήσεις, η καφεΐνη δεν σου δίνει περισσότερη ενέργεια».

Ειδικότερα, αντί να ενισχύσει την ενεργοποίηση του οργανισμού, ο καφές καλύπτει την κορύφωση της κορτιζόλης, μειώνοντας τη συνολική διεγερτική του επίδραση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πίνουμε καφέ να ξυπνήσουμε, όμως στην πράξη το όφελος δεν είναι τόσο, όσο φανταζόμαστε.

Η παρέμβαση αυτή έχει και μεσοπρόθεσμες συνέπειες. «Αναπτύσσεις μεγαλύτερη ανοχή στην καφεΐνη και γι’ αυτό τη χρειάζεσαι κάθε πρωί μόλις σηκωθείς», εξηγεί ο Rojas. Ο οργανισμός συνηθίζει και απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες για να νιώσει το ίδιο αποτέλεσμα, ενισχύοντας έτσι την εξάρτηση από τον καφέ. Σύμφωνα με τον καρδιολόγο, η κατάλληλη στιγμή για τον πρώτο καφέ της ημέρας είναι μία ώρα μετά το ξύπνημα.

«Αυτή η μικρή αλλαγή βελτιώνει τη δράση του καφέ, μειώνει την υπερδιέγερση του νευρικού συστήματος, προστατεύει τον κιρκάδιο ρυθμό και διατηρεί μια πιο υγιή και φυσιολογική ορμονική απόκριση», τονίζει ο Rojas.

«Η κατανάλωση καφεΐνης αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον φυσικό κύκλο των ορμονών μας και κυρίως της κορτιζόλης. Είναι σαν να βάζουμε μπρος μια μηχανή που είναι ήδη σε υπερτροφοδότηση», εξηγεί με τη σειρά της ο ψυχολόγος και ειδικός ύπνου Δρ. Λι Κέιλορ σε άρθρο που έχει δημοσιευτεί στο parade.

Στο συγκεκριμένο άρθρο, οι ειδικοί προτείνουν να περιμένουμε από 90 έως 120 λεπτά μετά το πρωινό ξύπνημα για να πιούμε τον καφέ μας. Αν για παράδειγμα ξυπνάμε στις επτά το πρωί, μια ιδανική ώρα να πιούμε καφέ είναι στις οκτώ και μισή ή τις εννέα, όταν πια τα επίπεδα κορτιζόλης μειώνονται φυσικά και η καφεΐνη έχει μια πιο αισθητή, καθαρότερη επίδραση. Πρόκειται για μια μικρή αλλαγή που θα επιφέρει τεράστια και πολύ θετική αλλαγή στα επίπεδα της ενέργειάς μας στη δουλειά, τη σχολή, την προπόνηση.

Με πληροφορίες από: youtube.com , parade