Παρόλο που εκ πρώτης όψεως μπορεί να μοιάζουν, στην πραγματικότητα όμως παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές - Istock

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κανέλα Κεϋλάνης και η ποικιλία Cassia αποτελούν τις δύο βασικές εμπορικές μορφές του μπαχαρικού, παρουσιάζοντας σημαντικές διαφορές στη βοτανική προέλευση, τη γεύση, την υφή και τη χημική σύσταση.

Η κανέλα Κεϋλάνης διακρίνεται για την ήπια γεύση και τα λεπτά στρώματα φλοιού της, ενώ η Cassia διαθέτει πιο έντονο άρωμα, σκληρή υφή και είναι ευρύτερα διαθέσιμη.

Σημαντική διαφορά εντοπίζεται στην περιεκτικότητα σε κουμαρίνη, η οποία είναι πολύ υψηλότερη στην ποικιλία Cassia σε σχέση με την κανέλα Κεϋλάνης.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θέτει όρια για την ημερήσια πρόσληψη κουμαρίνης, καθιστώντας την επιλογή της κανέλας Κεϋλάνης προτιμότερη για όσους καταναλώνουν το μπαχαρικό σε συχνή βάση.

Η αναγνώριση των ποικιλιών είναι ευκολότερη στα ολόκληρα ξυλάκια μέσω της υφής και του χρώματος, ενώ στη σκόνη απαιτείται προσεκτικός έλεγχος της ετικέτας.

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Η κανέλα αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα πιο δημοφιλή μπαχαρικά, καθώς χρησιμοποιείται τόσο στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική όσο και στην παρασκευή ροφημάτων. Ωστόσο, δεν το αξιοσημείωτο είναι ότι δεν είναι όλες οι κανέλες ίδιες. Οι δύο βασικές εμπορικές ποικιλίες είναι η κανέλα Κεϋλάνης (Ceylon), γνωστή και ως «αληθινή κανέλα», και η Cassia, η οποία κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά.

Παρόλο που εκ πρώτης όψεως μπορεί να μοιάζουν, στην πραγματικότητα όμως παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την βοτανική τους προέλευση, τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά, όπως και την χημική τους σύσταση.

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1. Κανέλα Κεϋλάνης: «Η αληθινή κανέλα»

Η κανέλα Κεϋλάνης προέρχεται από το φυτό Cinnamomum verum και κατάγεται από τη Σρι Λάνκα. Θεωρείται η αυθεντική μορφή κανέλας και ξεχωρίζει για τη λεπτή, γλυκιά και ήπια γεύση της, καθώς και για το διακριτικό άρωμά της.

Οι ράβδοι της αποτελούνται από πολλά λεπτά στρώματα φλοιού, τα οποία τυλίγονται το ένα μέσα στο άλλο. Έχουν ανοιχτό καφέ χρώμα, εύθραυστη υφή και θρυμματίζονται σχετικά εύκολα.

2. Κανέλα Cassia: Η πιο διαδεδομένη ποικιλία

Η Cassia προέρχεται κυρίως από το είδος Cinnamomum cassia και καλλιεργείται ευρέως στην Κίνα και σε άλλες ασιατικές χώρες. Έχει πιο έντονη, πικάντικη γεύση και δυνατότερο άρωμα, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική.

Σε αντίθεση με την Κεϋλάνης, οι ράβδοι της είναι συνήθως πιο χοντρές, σκληρές και σκουρόχρωμες, αποτελούμενες από ένα παχύτερο στρώμα φλοιού. Επιπλέον, είναι συνήθως οικονομικότερη και ευκολότερα διαθέσιμη στην αγορά.

3. Ποια είναι η σημαντικότερη διαφορά τους;

Μία από τις σημαντικότερες διαφορές των δύο ποικιλιών αφορά την περιεκτικότητά τους σε κουμαρίνη, μια φυσική αρωματική ουσία που, όταν προσλαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να επιβαρύνει το ήπαρ.

Η Cassia περιέχει σημαντικά υψηλότερες ποσότητες κουμαρίνης, ενώ στην κανέλα Κεϋλάνης η συγκέντρωση είναι πολύ χαμηλότερη.

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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η ανεκτή ημερήσια πρόσληψη κουμαρίνης είναι 0,1 mg ανά κιλό σωματικού βάρους. Επομένως, ένας ενήλικας 60 κιλών έχει ως ανεκτό ημερήσιο όριο τα 6 mg.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η περιστασιακή κατανάλωση Cassia είναι επικίνδυνη. Ωστόσο, όσοι χρησιμοποιούν συχνά κανέλα μπορούν να προτιμούν την Κεϋλάνης, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς της σε κουμαρίνη.

4. Πώς μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε;

Η αναγνώριση των δύο ποικιλιών είναι σχετικά εύκολη όταν αγοράζουμε ολόκληρα ξυλάκια κανέλας. Συγκεκριμένα:

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Κεϋλάνης: Έχει ανοιχτότερο χρώμα, λεπτά πολλαπλά στρώματα και εύθραυστη υφή.

Cassia: Έχει σκουρότερο χρώμα, παχύτερο φλοιό και πιο συμπαγή, σκληρή υφή.

Όταν αγοράζουμε κανέλα σε σκόνη, η διάκριση είναι δυσκολότερη. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ελέγχουμε την ετικέτα και να αναζητούμε την ένδειξη Cinnamomum verum ή «Ceylon cinnamon», εφόσον επιθυμούμε την ποικιλία Κεϋλάνης.

5. Ποια ποικιλία να επιλέξουμε;

Η επιλογή εξαρτάται από τις γευστικές μας προτιμήσεις και τη συχνότητα κατανάλωσης. Η κανέλα Κεϋλάνης αποτελεί προτιμότερη επιλογή για όσους αναζητούν πιο ήπια γεύση και χρησιμοποιούν συχνά το μπαχαρικό, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς της σε κουμαρίνη.

Από την άλλη πλευρά, η Cassia προσφέρει εντονότερο άρωμα και πικάντικη γεύση, ενώ είναι συνήθως οικονομικότερη.

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Σε κάθε περίπτωση, η σωστή αναγνώριση της ποικιλίας και η κατανάλωση με μέτρο αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή ένταξη της κανέλας στην καθημερινή διατροφή.

Mε πληροφορίες από ΒFR, ScienceDirect

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