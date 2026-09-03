Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ διαπίστωσαν ότι το διαλειμματικό γρήγορο περπάτημα μπορεί να μειώσει το σωματικό λίπος και την περίμετρο της μέσης.

Η μέθοδος περιλαμβάνει την εναλλαγή τριών λεπτών χαλαρού και τριών λεπτών γρήγορου βαδίσματος για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου άσκησης.

Κλινική δοκιμή σε 315 ενήλικες έδειξε πως η πραγματοποίηση 75 λεπτών άσκησης σε μία μόνο εβδομαδιαία συνεδρία προσφέρει παρόμοια αποτελέσματα με τον καταμερισμό του χρόνου σε τρεις προπονήσεις.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί μια ρεαλιστική λύση για άτομα με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο, βελτιώνοντας τη φυσική κατάσταση και την καρδιοαναπνευστική υγεία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι η απώλεια λίπους εξαρτάται επίσης από τη διατροφή, τον ύπνο και τη συνολική σωματική δραστηριότητα του ατόμου.

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Αν πιστεύουμε ότι πρέπει να γυμναζόμαστε πολλές φορές την εβδομάδα για να δούμε αποτέλεσμα, μια νέα μελέτη έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την αντίληψη.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ διαπίστωσαν ότι μια συγκεκριμένη μορφή διαλειμματικού γρήγορου περπατήματος μπορεί να μειώσει το σωματικό λίπος και την περίμετρο της μέσης ακόμη κι όταν γίνεται μόνο μία φορά την εβδομάδα, αρκεί να συμπληρώνεται ο ίδιος συνολικός χρόνος άσκησης.

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Τι είναι το διαλειμματικό περπάτημα

Δεν πρόκειται για έναν απλό περίπατο. Η τεχνική βασίζεται στην εναλλαγή τριών λεπτών χαλαρού περπατήματος με τρία λεπτά γρήγορου βαδίσματος, επαναλαμβάνοντας αυτόν τον κύκλο μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος.

Ο γαστρεντερολόγος Δρ Σοράμπ Σεθί, σε βίντεό του στο YouTube, εξηγεί ότι στο γρήγορο κομμάτι θα πρέπει να περπατάμε σαν να βιαζόμαστε να προλάβουμε ένα σημαντικό ραντεβού. Ο ίδιος αναφέρει ότι η μέθοδος μπορεί να βελτιώσει την καρδιοαναπνευστική υγεία, την αρτηριακή πίεση, τον ύπνο και τη διάθεση, ενώ είναι ιδιαίτερα φιλική προς τις αρθρώσεις.

Τι έδειξε η μελέτη

Η κλινική δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε 315 ενήλικες με παχυσαρκία και διήρκεσε 16 εβδομάδες.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

μία ομάδα έκανε 75 λεπτά διαλειμματικής άσκησης σε μία μόνο συνεδρία κάθε εβδομάδα,

μία δεύτερη χώρισε τα ίδια 75 λεπτά σε τρεις προπονήσεις,

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ενώ η τρίτη αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι γυμνάζονταν μία φορά την εβδομάδα είχαν παρόμοια μείωση στο συνολικό λίπος, στο ποσοστό σωματικού λίπους, στην περίμετρο μέσης και βελτίωση της φυσικής κατάστασης με εκείνους που ασκούνταν τρεις φορές την εβδομάδα.

Γιατί έχει σημασία

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Πάρκο Σίου, επισημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους λόγω εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων.

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Όπως αναφέρει και το Euronews Health τα ευρήματα δείχνουν ότι, όταν ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος άσκησης παραμένει ο ίδιος, δεν είναι απαραίτητο να μοιράζεται σε πολλές ημέρες για να υπάρξουν οφέλη στη μείωση του λίπους και στη φυσική κατάσταση.

Δεν αφορά μόνο το λίπος στην κοιλιά

Τα οφέλη του περπατήματος δεν περιορίζονται στην απώλεια βάρους.

Άλλες μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι η τακτική βάδιση συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και πρόωρου θανάτου, ενώ ακόμη και η αύξηση των καθημερινών βημάτων μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

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Τι πρέπει να θυμόμαστε

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η νέα μελέτη δεν σημαίνει πως αρκεί μία προπόνηση την εβδομάδα για όλους, ούτε ότι το περπάτημα από μόνο του αρκεί για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Η απώλεια λίπους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ισορροπημένη διατροφή, η συνολική σωματική δραστηριότητα, ο ύπνος και η γενικότερη κατάσταση της υγείας μας. Ωστόσο, για όσους δυσκολεύονται να βρουν χρόνο μέσα στην εβδομάδα, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι ακόμη και μία καλά οργανωμένη συνεδρία άσκησης μπορεί να αποτελέσει μια ρεαλιστική και αποτελεσματική λύση.

Με πληροφορίες από nature.com, Euronews Health, ladbible.com

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