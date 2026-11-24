Η συνολική ποιότητα της διατροφής, οι θερμίδες που καταναλώνουμε, η σωματική δραστηριότητα και ο επαρκής ύπνος εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους. istock

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση πρωινού νωρίς και η παρατεταμένη νυχτερινή αποχή από το φαγητό συνδέονται με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος.

Η μετατόπιση των γευμάτων νωρίτερα μέσα στην ημέρα φαίνεται να εναρμονίζεται καλύτερα με τους κιρκάδιους ρυθμούς του οργανισμού, ευνοώντας τον μεταβολισμό και τη διαχείριση της γλυκόζης.

Μετα-ανάλυση του 2026 επιβεβαίωσε ότι η κατανάλωση τροφής νωρίτερα μέσα στην ημέρα επιφέρει μεγαλύτερη μείωση βάρους και βελτίωση των επιπέδων ινσουλίνης στους συμμετέχοντες.

Οι επιστήμονες τονίζουν πως η ποιότητα της διατροφής και η σωματική δραστηριότητα παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους συνολικά.

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Όταν προσπαθούμε να χάσουμε βάρος ή να διατηρήσουμε τα κιλά μας, συνήθως επικεντρωνόμαστε στο τι τρώμε και στις θερμίδες που καταναλώνουμε. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ενδέχεται να έχει σημασία και κάτι ακόμη (που λίγο ως πολύ προτείνουν και οι διατροφολόγοι): η ώρα που καθόμαστε στο τραπέζι.

Δύο σχετικά απλές διατροφικές συνήθειες, η κατανάλωση πρωινού νωρίς και η μεγαλύτερη διάρκεια αποχής από το φαγητό κατά τη διάρκεια της νύχτας, φαίνεται ότι συνδέονται με χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ).

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Αυτό διαπίστωσαν ερευνητές του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal), οι οποίοι ανέλυσαν στοιχεία από 7.074 ενήλικες, ηλικίας 40 έως 65 ετών, στην Ισπανία.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, εξέτασε τις ώρες των γευμάτων, τη διάρκεια της νυχτερινής νηστείας και τη σχέση τους με το σωματικό βάρος. Για 3.128 συμμετέχοντες υπήρχαν επίσης στοιχεία παρακολούθησης σε βάθος πενταετίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι έτρωγαν το πρώτο γεύμα τους νωρίτερα και παρέμεναν περισσότερες ώρες χωρίς φαγητό κατά τη διάρκεια της νύχτας -κάτι που μπορεί να επιτευχθεί τρώγοντας νωρίτερα βραδινό- είχαν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ).

Οι συσχετίσεις παρέμειναν ακόμη και όταν οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η συνολική πρόσληψη θερμίδων, η ποιότητα της διατροφής, η σωματική δραστηριότητα και ο ύπνος.

Γιατί μπορεί να έχει σημασία η ώρα που τρώμε;

Η πιθανή εξήγηση βρίσκεται στους κιρκάδιους ρυθμούς, το εσωτερικό βιολογικό μας ρολόι, που ρυθμίζει πολλές λειτουργίες του οργανισμού μέσα στο 24ωρο.

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Οι ρυθμοί αυτοί επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τον μεταβολισμό, την έκκριση ορμονών και τη διαχείριση της γλυκόζης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κατανάλωση γευμάτων νωρίτερα μέσα στην ημέρα ενδέχεται να εναρμονίζεται καλύτερα με αυτούς τους βιολογικούς μηχανισμούς, διευκολύνοντας τη ρύθμιση της όρεξης και τη μεταβολική λειτουργία.

Τι συμβαίνει όταν παραλείπουμε το πρωινό;

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Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορούσε μια μικρή ομάδα ανδρών που ακολουθούσαν ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα διαλειμματικής νηστείας.

Οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες έτρωγαν το πρώτο γεύμα τους περίπου στις 2 το μεσημέρι, παρέμεναν χωρίς φαγητό για περίπου 17 ώρες και συνήθως παρέλειπαν το πρωινό.

Ωστόσο, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση αυτής της διατροφικής πρακτικής με χαμηλότερο σωματικό βάρος.

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Το εύρημα υποδηλώνει ότι η πολύωρη αποχή από το φαγητό δεν συνοδεύεται απαραίτητα από χαμηλότερο βάρος, ιδιαίτερα όταν επιτυγχάνεται καθυστερώντας το πρώτο γεύμα της ημέρας.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες παρουσίαζαν και άλλες διαφορές στον τρόπο ζωής τους, γεγονός που δυσκολεύει την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.

Τι έδειξε η νεότερη έρευνα του 2026

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Πρόσθετα στοιχεία προέκυψαν από συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση κλινικών δοκιμών, η οποία δημοσιεύθηκε το 2026 στο BMJ Medicine.

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Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο χρονικός περιορισμός της κατανάλωσης τροφής νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε ευνοϊκότερα αποτελέσματα για το σωματικό βάρος και ορισμένους μεταβολικούς δείκτες, συγκριτικά με την κατανάλωση των γευμάτων αργότερα.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες που έτρωγαν τα γεύματά τους νωρίτερα μέσα στην ημέρα παρουσίασαν κατά μέσο όρο περίπου 1,15 κιλά μεγαλύτερη μείωση βάρους σε σχέση με εκείνους που έτρωγαν αργότερα.

Παρατηρήθηκε επίσης μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων ινσουλίνης νηστείας.

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Ωστόσο, τα αποτελέσματα σχετικά με την ιδανική διάρκεια του χρονικού διαστήματος κατανάλωσης τροφής δεν ήταν εξίσου σαφή.

Τι μπορούμε να κρατήσουμε στην πράξη

Τα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η μετατόπιση των γευμάτων νωρίτερα μέσα στην ημέρα μπορεί να αποτελεί έναν χρήσιμο σύμμαχο στη διαχείριση του βάρους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να ακολουθούμε αυστηρά προγράμματα νηστείας ή να παραλείπουμε γεύματα. Ούτε ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη ώρα πρωινού ή βραδινού που είναι ιδανική για όλους.

Η συνολική ποιότητα της διατροφής, οι θερμίδες που καταναλώνουμε, η σωματική δραστηριότητα και ο επαρκής ύπνος εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους.

Επιπλέον, η ισπανική μελέτη ήταν παρατηρητική και επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι συγκεκριμένες συνήθειες προκαλούν από μόνες τους απώλεια βάρους.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, εκτός από το τι και πόσο τρώμε, ίσως αξίζει να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή και στο πότε τρώμε.

Με πληροφορίες από Science Alert, ISGlobal, BMJ Medicine

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