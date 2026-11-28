Istock- Μια από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις είναι ότι όποιος λέει ψέματα αποφεύγει την οπτική επαφή ή κινείται νευρικά

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν σωστά τα ψέματα μόλις στο 52% των περιπτώσεων, καθώς η νευρικότητα ή η αποφυγή βλεμματικής επαφής συχνά παρερμηνεύονται ως ενδείξεις εξαπάτησης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αλλαγή λεπτομερειών σε μια ιστορία, η αποφυγή άμεσων απαντήσεων, η αμυντική στάση και η υπερβολική επίκληση της ειλικρίνειας αποτελούν ενδείξεις προς διερεύνηση.

Η διαίσθησή μας συχνά οδηγείται σε λανθασμένα συμπεράσματα λόγω της μεροληψίας επιβεβαίωσης, η οποία μας ωθεί να ερμηνεύουμε τις συμπεριφορές των άλλων με βάση τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις μας.

Για την αξιολόγηση της αλήθειας, προτείνεται η παρατήρηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων και η χρήση ήπιων ερωτήσεων αντί για επιθετικές κατηγορίες που μπορεί να προκαλέσουν άμυνα.

Δεν υφίσταται αλάνθαστος τρόπος εντοπισμού ενός ψεύτη, επομένως η ψύχραιμη ανάλυση και η αποφυγή βιαστικών συμπερασμάτων παραμένουν οι πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις.

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Με αφορμή την τηλεοπτική επιτυχία της εκπομπής «The Traitors», όπου οι παίκτες προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος λέει ψέματα και ποιος κρύβει την αλήθεια, επανέρχεται στο φως ένα ερώτημα που απασχολεί τις ανθρώπινες σχέσεις: Μπορούμε τελικά να αντιληφθούμε πότε κάποιος μας λέει ψέματα ή μήπως τα σημάδια που θεωρούμε αποκαλυπτικά μάς οδηγούν συχνά σε λανθασμένα συμπεράσματα;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσα νομίζουμε.Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα που έχει διεξαχθεί αναγνωρίζουμε σωστά τα ψέματα μόλις στο 52% των περιπτώσεων, επίδοση ελάχιστα καλύτερη από την τυχαία πρόβλεψη. Πολλές φορές ερμηνεύουμε την νευρικότητα, την αποφυγή της επαφής με το βλέμμα του άλλου, την αμηχανία ως σημάδια εξαπάτησης. Ωστόσο, τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να οφείλονται απλώς στο άγχος ή στον φόβο.

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Οι 4 ενδείξεις που αξίζει να προσέξουμε

1.Η ιστορία συνεχώς αλλάζει

Ένα ψέμα για να κατασκευστεί προϋποθέτει νοητική προσπάθεια και ειδικότερα ενισχυμένη μνήμη. Όταν κάποιος παρουσιάζει επανειλημμένα διαφορετικές εκδοχές ενός γεγονότος ή αλλάζει σημαντικές λεπτομέρειες, είναι λογικό να ζητήσουμε διευκρινίσεις. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η ανθρώπινη μνήμη είναι επιρρεπής σε λάθη.

2. Αποφυγή των άμεσων ερωτήσεων

Αντί να απαντά συγκεκριμένα, αλλάζει θέμα, δίνει αόριστες απαντήσεις ή προσπαθεί να μεταφέρει τη συζήτηση αλλού. Η επαναλαμβανόμενη αποφυγή μπορεί να δημιουργήσει εύλογα ερωτήματα, χωρίς να αποτελεί από μόνη της απόδειξη ψεύδους.

3. Η άμυνα αυξάνεται

Μια απλή ερώτηση μπορεί να προκαλέσει θυμό ή επίθεση προς τον συνομιλητή, με φράσεις όπως «γιατί δεν με εμπιστεύεσαι;». Η αντίδραση αυτή μπορεί να λειτουργεί ως τρόπος αποφυγής της ουσίας, αλλά μπορεί επίσης να οφείλεται στην αίσθηση ότι κάποιος αμφισβητείται άδικα.

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4. Επιμένει υπερβολικά στην ειλικρίνειά του

Φράσεις όπως «σου ορκίζομαι ότι λέω την αλήθεια» ή «δεν θα σου έλεγα ποτέ ψέματα», όταν επαναλαμβάνονται χωρίς να δίνονται σαφείς απαντήσεις, αξίζει να μας προβληματίσουν. Περισσότερη σημασία έχουν οι συγκεκριμένες εξηγήσεις και η συνέπεια λόγων και πράξεων.

Οι παγίδες της διαίσθησής μας

Μια από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις είναι ότι όποιος λέει ψέματα αποφεύγει την οπτική επαφή ή κινείται νευρικά. Μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2026 στο Legal and Criminological Psychology εξέτασε τη σχέση της εξαπάτησης με τις κινήσεις των ματιών και τον χρόνο αντίδρασης. Τα ευρήματα έδειξαν μεγαλύτερη καθυστέρηση στις απαντήσεις σε απρόσμενες ερωτήσεις, όχι όμως διαφορές στη συχνότητα των βλεφαρισμών.

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Παράλληλα, οι προκαταλήψεις επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις συμπεριφορές των άλλων και συχνά όταν υποψιαζόμαστε κάποιον οποιαδήποτε κίνησή του, εύκολα την εκλαμβάνουμε ως ένδειξη ψεύδους. Αν όμως δείχνουμε εμπιστοσύνη, τότε συχνά παραβλέπουμε στοιχεία, που δεν συμφωνούν με όσα έχουν ειπωθεί.

Δεν υπάρχει αλάνθαστος τρόπος να εντοπίσουμε έναν ψεύτη. Υπάρχει, όμως, ένας καλύτερος τρόπος να αξιολογούμε όσα ακούμε: λιγότερη βεβαιότητα, περισσότερη παρατήρηση και ουσιαστικές ερωτήσεις.

Πώς είναι καλό να αντιδράσουμε;

Οι ειδικοί προτείνουν να αποφεύγουμε τις επιθετικές κατηγορίες και να προσεγγίζουμε τη συζήτηση με ψυχραιμία. Αντί για «ξέρω ότι μου λες ψέματα», μπορούμε να πούμε: «Έχω μπερδευτεί, γιατί θυμάμαι τα πράγματα διαφορετικά. Μπορούμε να το συζητήσουμε;».

Το σημαντικότερο είναι να εξετάζουμε επαναλαμβανόμενα μοτίβα και όχι μεμονωμένες συμπεριφορές. Δεν υπάρχει αλάνθαστος τρόπος να εντοπίσουμε έναν ψεύτη. Υπάρχει, όμως, ένας καλύτερος τρόπος να αξιολογούμε όσα ακούμε: λιγότερη βεβαιότητα, περισσότερη παρατήρηση και ουσιαστικές ερωτήσεις.

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Με πληροφορίες από Onlinelibrary.wiley, Tandonline, PubMed

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