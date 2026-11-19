Μια νέα επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης επιχειρεί να διερευνήσει αυτές τις συμπεριφορές, παρουσιάζοντας μια κλίμακα δέκα ερωτήσεων που εξετάζει διαφορετικές μορφές ανειλικρίνειας στις ερωτικές σχέσεις. istock

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης ανέπτυξαν μια κλίμακα δέκα ερωτήσεων για την αξιολόγηση της ανειλικρίνειας και των σκέψεων απιστίας στις ερωτικές σχέσεις.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Psychological Assessment, διερευνά πώς τα ψέματα και η απόκρυψη πληροφοριών επηρεάζουν την εμπιστοσύνη και την αυθεντικότητα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι υψηλές βαθμολογίες ανειλικρίνειας συνδέονται με μειωμένη συναισθηματική εγγύτητα, χωρίς ωστόσο η ανειλικρίνεια να αποτελεί τη μοναδική αιτία των προβλημάτων.

Η κλίμακα αποτελεί εργαλείο αυτοστοχασμού για την επικοινωνία των συντρόφων και δεν υποδηλώνει απαραίτητα την ύπαρξη πραγματικής απιστίας.

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Η ειλικρίνεια θεωρείται θεμέλιο μιας υγιούς ερωτικής σχέσης. Όμως, αυτό είναι μάλλον λίγο έως πολύ θεωρητικό, επειδή ακόμη και ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι αγαπιούνται και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, δεν λείπουν εντελώς τα ψέματα, οι μισές αλήθειες και τα μυστικά.

Πότε όμως μια μικρή απόκρυψη γίνεται πρόβλημα και πόσο ειλικρινείς είμαστε πραγματικά με τον άνθρωπο που έχουμε επιλέξει να μοιραζόμαστε τη ζωή μας;

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Μια νέα επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης επιχειρεί να διερευνήσει αυτές τις συμπεριφορές, παρουσιάζοντας μια κλίμακα δέκα ερωτήσεων που εξετάζει διαφορετικές μορφές ανειλικρίνειας στις ερωτικές σχέσεις.

Η έρευνα, με επικεφαλής τη Ρακέλε Ματσίνι, δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2026 στην επιστημονική επιθεώρηση European Journal of Psychological Assessment.

Από τα μικρά ψέματα στη συστηματική ανειλικρίνεια

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ανειλικρίνεια δεν περιορίζεται στα ξεκάθαρα ψέματα. Μπορεί να εκδηλώνεται με την απόκρυψη πληροφοριών, την αποσιώπηση συναισθημάτων ή την προσπάθεια να προστατεύσουμε τον σύντροφό μας από μια δυσάρεστη αλήθεια.

Ορισμένες φορές, μάλιστα, τα κίνητρα δεν είναι εγωιστικά. Μπορεί να αποκρύπτουμε κάτι επειδή φοβόμαστε ότι θα πληγώσουμε τον άνθρωπο που αγαπάμε ή επειδή επιθυμούμε να αποφύγουμε μια σύγκρουση.

Δεν έχουν, ωστόσο, όλα τα ψέματα την ίδια σημασία για μια σχέση. Μια μικρή ανακρίβεια, με σκοπό να μη στενοχωρήσουμε τον σύντροφό μας, διαφέρει από τη συστηματική απόκρυψη πληροφοριών που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Ακόμη και τα φαινομενικά αθώα ψέματα, όμως, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα όταν γίνονται συνήθεια.

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Οι 10 ερωτήσεις που εξετάζουν την ειλικρίνεια στη σχέση μας

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν την κλίμακα Dishonesty in Intimate Relationships Scale (DIRS), η οποία αποτελείται από δέκα προτάσεις. Οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν κατά πόσο συμφωνούν με καθεμία, σε κλίμακα από το 1 («διαφωνώ απόλυτα») έως το 5 («συμφωνώ απόλυτα»).

Οι έξι πρώτες προτάσεις αφορούν τα ψέματα και την απόκρυψη πληροφοριών, ενώ οι τέσσερις τελευταίες εξετάζουν σκέψεις που σχετίζονται με την απιστία.

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Οι δέκα προτάσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Όταν επικοινωνώ με τον σύντροφό μου, συχνά προσποιούμαι ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ενώ στην πραγματικότητα κάτι συμβαίνει.

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2.Λέω στον σύντροφό μου μικρά, αθώα ψέματα για ασήμαντα ζητήματα, επειδή πιστεύω ότι έτσι θα τον κάνω να αισθανθεί καλύτερα.

3.Μερικές φορές λέω ψέματα στον σύντροφό μου για να τον προστατεύσω ή να μην πληγώσω τα συναισθήματά του.

4.Είμαι ανοιχτός και ειλικρινής με τον σύντροφό μου σχετικά με το πώς αισθάνομαι ή βιώνω μια κατάσταση.

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5.Όταν λέω κάτι στον σύντροφό μου, δεν αποκρύπτω καμία λεπτομέρεια.

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6.Δεν κρατώ μυστικά από τον σύντροφό μου.

7.Μερικές φορές σκέφτομαι το ενδεχόμενο να απατήσω τον σύντροφό μου.

8.Μερικές φορές σκέφτομαι το ενδεχόμενο ερωτικής οικειότητας με κάποιο άλλο πρόσωπο.

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9.Δεν φαντασιώνομαι ποτέ ότι είμαι άπιστος/η στον σύντροφό μου.

10.Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να αναπτύξω συναισθηματικό δεσμό με κάποιο άλλο πρόσωπο εκτός της σχέσης μου.

Οι προτάσεις αυτές δεν αποτελούν ένα απλό τεστ με σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. Αποτελούν μέρος ενός επιστημονικού εργαλείου αξιολόγησης της ανειλικρίνειας, το οποίο βασίζεται στις απαντήσεις των ίδιων των συμμετεχόντων. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, ορισμένες απαντήσεις αξιολογούνται αντίστροφα.

Οι σκέψεις απιστίας δεν σημαίνουν απαραίτητα απιστία

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι τέσσερις τελευταίες προτάσεις, καθώς αφορούν σκέψεις ή φαντασιώσεις σχετικές με την απιστία.

Το γεγονός ότι κάποιος έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο ερωτικής οικειότητας με άλλο πρόσωπο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει απατήσει τον σύντροφό του ή ότι σκοπεύει να το κάνει.

Η κλίμακα εξετάζει αυτές τις σκέψεις ως ξεχωριστή διάσταση της ανειλικρίνειας μέσα στις ερωτικές σχέσεις, χωρίς να τις ταυτίζει με πραγματικές πράξεις απιστίας.

Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές

Η ανάπτυξη και αξιολόγηση της κλίμακας πραγματοποιήθηκαν μέσα από τρεις επιμέρους μελέτες, με περισσότερους από 3.300 συμμετέχοντες συνολικά.

Στην τελική φάση της έρευνας, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δύο φορές, με διαφορά μίας εβδομάδας, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εξετάσουν τη σταθερότητα των απαντήσεων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες ανειλικρίνειας συνδέονταν με χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, συναισθηματικής εγγύτητας και αυθεντικότητας, καθώς και με μεγαλύτερη αμφιθυμία απέναντι στη σχέση.

Ωστόσο, πρόκειται για συσχετίσεις και όχι για απόδειξη ότι τα ψέματα αποτελούν τη μοναδική αιτία αυτών των δυσκολιών. Η ανειλικρίνεια μπορεί επίσης να συνδέεται με προβλήματα που προϋπάρχουν στη σχέση.

Τι μπορούμε να κάνουμε όταν δυσκολευόμαστε να πούμε την αλήθεια

Οι δέκα προτάσεις δεν μπορούν να μας αποκαλύψουν με βεβαιότητα αν ο σύντροφός μας λέει ψέματα. Μπορούν, όμως, να αποτελέσουν αφορμή για να εξετάσουμε τη δική μας συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μέσα στη σχέση.

Αν διαπιστώνουμε ότι αποκρύπτουμε συχνά όσα αισθανόμαστε ή καταφεύγουμε σε ψέματα για να αποφύγουμε μια δυσάρεστη συζήτηση, ίσως αξίζει να αναρωτηθούμε τι μας εμποδίζει να μιλήσουμε ανοιχτά.

Ο φόβος της σύγκρουσης, η ανασφάλεια ή η δυσκολία να εκφράσουμε τις ανάγκες μας μπορεί να επηρεάζουν την επικοινωνία. Η αναγνώριση αυτών των δυσκολιών μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς έναν πιο ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο, εφόσον υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και ασφάλεια στη σχέση.

Άλλωστε, η ειλικρίνεια δεν αφορά μόνο όσα επιλέγουμε να πούμε στον άνθρωπο που αγαπάμε, αλλά και το κατά πόσο αισθανόμαστε ότι μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας πλάι του.

Με πληροφορίες από Psychology Today, European Journal of Psychological Assessment, Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Personal Relationships