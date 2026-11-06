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Μια προσωπική ιστορία από το παρελθόν του, με πρωταγωνίστρια μια πρώην σύντροφό του, αποκάλυψε ο Άκης Δείξιμος, περιγράφοντας την απιστία που βίωσε την περίοδο που υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για το περιστατικό στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, αποκαλύπτοντας πως είχε πιάσει τη σύντροφό του με άλλον άντρα, όταν επέστρεψε απροειδοποίητα στο σπίτι.

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Όπως εξήγησε, εκείνη την ημέρα είχε επιστρέψει από το στρατόπεδο νωρίτερα από το αναμενόμενο και, φτάνοντας στο σπίτι όπου έμενε η σύντροφός του, αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Η έντονη συναισθηματική του φόρτιση ήταν τέτοια, που δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει τα κλειδιά του και τελικά έσπασε την πόρτα.

«Ήμουν φαντάρος και γύρισα από το στρατόπεδο λίγο νωρίτερα και όντως η τότε σύντροφός μου ήταν με κάποιον άλλον. Θυμάμαι ότι είχα παγώσει και ότι δεν είχα την ψυχραιμία να ανοίξω με κλειδί. Έσπασα την πόρτα και τους είδα και έγινε χαμός. Αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση και γελάμε μετά που τα σκεφτόμαστε, κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άκης Δείξιμος.

Τη συγχώρησε, αλλά τον απάτησε ξανά έναν χρόνο μετά

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ακόμη πως, παρά το σοκ που υπέστη, αποφάσισε αρχικά να συγχωρήσει την τότε σύντροφό του και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Ωστόσο, η εμπιστοσύνη του προδόθηκε ξανά, καθώς περίπου έναν χρόνο αργότερα εκείνη επανέλαβε την ίδια συμπεριφορά. Αυτή τη φορά, ο ίδιος αποφάσισε πως δεν υπήρχε περιθώριο για άλλη συγχώρεση.

«Τη συγχώρησα, μετά από έναν χρόνο περίπου με απάτησε ξανά και μετά δεν τη συγχώρησα», δήλωσε ο Άκης Δείξιμος, περιγράφοντας μια εμπειρία που, όπως φαίνεται, σημάδεψε την προσωπική του ζωή.