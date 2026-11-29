Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Μπιλ Γκέιτς και Πολ Άλεν ίδρυσαν τη Microsoft το 1975, οραματιζόμενοι την ευρεία χρήση προσωπικών υπολογιστών και λογισμικού σε κάθε σπίτι και γραφείο.

Η στρατηγική συνεργασία με την IBM το 1980 και η κυκλοφορία των Windows το 1985 καθιέρωσαν την εταιρεία ως κυρίαρχη δύναμη στον χώρο της τεχνολογίας.

Παρά τις δικαστικές διαμάχες για θέματα ανταγωνισμού, η Microsoft εξελίχθηκε διαρκώς, επενδύοντας στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σήμερα, η εταιρεία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς οργανισμούς παγκοσμίως, συνεχίζοντας να μετασχηματίζει την καθημερινότητα των χρηστών μέσω καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων.

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Γράφει ο Γιώργος Ελευθερίου

Πριν από 51 χρόνια, το 1975, δύο νεαροί Αμερικανοί προγραμματιστές βρίσκονταν στα πρώτα βήματα μιας επιχειρηματικής περιπέτειας που θα άλλαζε την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

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Ο Μπιλ Γκέιτς και ο Πολ Άλεν είχαν αντιληφθεί ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν θα παρέμεναν για πάντα προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των κυβερνήσεων.

Οραματίζονταν έναν κόσμο στον οποίο κάθε γραφείο και κάθε σπίτι θα μπορούσε να διαθέτει έναν προσωπικό υπολογιστή.

Και κυρίως, έναν κόσμο στον οποίο οι υπολογιστές θα χρειάζονταν λογισμικό.

Πότε γεννήθηκε η ονομασία Microsoft

Παρότι αρκετά επετειολόγια αναφέρουν την 29η Νοεμβρίου 1975, το επίσημο ιστορικό αρχείο της Microsoft τοποθετεί την πρώτη γνωστή γραπτή χρήση της ονομασίας Micro-Soft σε επιστολή του Γκέιτς προς τον Άλεν στις 29 Ιουλίου 1975.

Η εμπορική επωνυμία Microsoft κατοχυρώθηκε επίσημα στις 26 Νοεμβρίου 1976 στο Νέο Μεξικό.

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Η ονομασία προήλθε από τον συνδυασμό των αγγλικών λέξεων microprocessor (μικροεπεξεργαστής) και software (λογισμικό).

Δύο φίλοι με ένα μεγάλο όραμα

Ο Μπιλ Γκέιτς γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1955 στο Σιάτλ. Ο Πολ Άλεν γεννήθηκε στην ίδια πόλη στις 21 Ιανουαρίου 1953.

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Γνωρίστηκαν στα μαθητικά τους χρόνια και μοιράζονταν το πάθος για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε μια εποχή κατά την οποία ελάχιστοι είχαν πρόσβαση σε αυτούς.

Ο Γκέιτς εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Χάρβαρντ, ενώ ο Άλεν είχε ήδη εγκαταλείψει το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Ουάσιγκτον.

Τον Ιανουάριο του 1975, ένα δημοσίευμα του περιοδικού Popular Electronics για τον υπολογιστή Altair 8800 τούς έδωσε την επιχειρηματική ιδέα που αναζητούσαν.

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Ανέπτυξαν μια έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού BASIC για τον συγκεκριμένο υπολογιστή και την πούλησαν στην κατασκευάστρια εταιρεία MITS.

Το πρώτο έτος λειτουργίας τους έκλεισε με πωλήσεις μόλις 16.005 δολαρίων.

Η μεγάλη συμφωνία με την IBM

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Η καθοριστική καμπή ήρθε το 1980, όταν η IBM συνεργάστηκε με τη Microsoft για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού της υπολογιστή.

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Το 1981 κυκλοφόρησε ο IBM PC με το λειτουργικό σύστημα που εξελίχθηκε στη βάση της εμπορικής επιτυχίας του MS-DOS.

Η Microsoft διατήρησε τη δυνατότητα να παραχωρεί άδειες χρήσης του λογισμικού της και σε άλλους κατασκευαστές.

Αυτό αποδείχθηκε μια από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές αποφάσεις στην ιστορία της πληροφορικής.

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Όσο αυξάνονταν οι πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών, τόσο διευρυνόταν η αγορά της Microsoft.

Τα Windows αλλάζουν τον κόσμο

Στις 20 Νοεμβρίου 1985 κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση των Windows.

Οι χρήστες μπορούσαν πλέον να χειρίζονται τον υπολογιστή τους μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογούν όλες τις εντολές.

Το 1989 εμφανίστηκε το Microsoft Office, αρχικά για υπολογιστές Macintosh της Apple.

Στις 24 Αυγούστου 1995 κυκλοφόρησαν τα Windows 95, σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα στην ιστορία της τεχνολογίας.

Καταναλωτές σχημάτιζαν ουρές έξω από καταστήματα για να αγοράσουν το νέο λειτουργικό σύστημα.

Η αυτοκρατορία και οι δικαστικές περιπέτειες

Η κυριαρχία της Microsoft δεν συνοδεύτηκε μόνο από επιτυχίες.

Η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές δικαστικές υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με πρακτικές περιορισμού του ανταγωνισμού και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, η Microsoft αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε ένα διαφορετικό τεχνολογικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η άνοδος της Google, η επανεμφάνιση της Apple ως τεχνολογικού κολοσσού και η επανάσταση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων δημιούργησαν νέες προκλήσεις.

Η ζωή των δύο ιδρυτών

Ο Μπιλ Γκέιτς παρέδωσε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον Στιβ Μπάλμερ το 2000 και σταδιακά αφοσιώθηκε στη φιλανθρωπική δραστηριότητα, χρηματοδοτώντας προγράμματα δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης και αντιμετώπισης της φτώχειας.

Ο Πολ Άλεν είχε αποχωρήσει από την καθημερινή διοίκηση της Microsoft ήδη από το 1983.

Επένδυσε στην επιστημονική έρευνα, στην εξερεύνηση του Διαστήματος, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό.

Πέθανε στις 15 Οκτωβρίου 2018, σε ηλικία 65 ετών.

Από τους προσωπικούς υπολογιστές στην τεχνητή νοημοσύνη

Από το 2014, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Σάτια Ναντέλα, η Microsoft έστρεψε μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και αργότερα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το Azure, το Xbox, το LinkedIn, το GitHub, το Teams και η συνεργασία με την OpenAI διαμόρφωσαν τη νέα φυσιογνωμία της εταιρείας.

Με το Copilot, η Microsoft επιχειρεί να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή εργασία εκατομμυρίων ανθρώπων.

Πενήντα ένα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία των δύο νεαρών προγραμματιστών αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς οργανισμούς στον πλανήτη.

Από τη γραφομηχανή στο Word, από τα χειρόγραφα λογιστικά βιβλία στο Excel και από τους συμβατικούς υπολογιστές στην τεχνητή νοημοσύνη, η Microsoft συνέβαλε καθοριστικά στη μεταμόρφωση της ανθρώπινης καθημερινότητας.

Και όλα ξεκίνησαν από δύο φίλους, ένα περιοδικό πληροφορικής και μια ιδέα το 1975.

Επίσημες πηγές

Microsoft – Ιστορικό αρχείο 1975: https://learn.microsoft.com/en-us/shows/history/history-of-microsoft-1975

Microsoft – Ιστορικό αρχείο 1976: https://learn.microsoft.com/en-us/shows/history/history-of-microsoft-1976

Microsoft – 50 χρόνια ιστορίας: https://news.microsoft.com/microsoft-50/