Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Microsoft απέδωσε το πρόσφατο παγκόσμιο blackout των υπηρεσιών της στον συνδυασμό ενός λανθάνοντος σφάλματος στον κώδικα, εσωτερικών προβλημάτων δικτύωσης και περιορισμένης διαθεσιμότητας διακομιστών.

Το σφάλμα στον κώδικα, που υπήρχε από τον Ιούλιο, ενεργοποιήθηκε από την αυξημένη κίνηση και τη μειωμένη χωρητικότητα των συστημάτων, προκαλώντας μια αλυσιδωτή κατάρρευση των διακομιστών.

Οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ανάκαμψης δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την έκταση της αστοχίας, καθώς οι διακομιστές υπερφορτώνονταν συνεχώς από τα συσσωρευμένα αιτήματα των χρηστών κατά την επανεκκίνηση.

Η εταιρεία αποκατέστησε πλήρως τις υπηρεσίες της το Σάββατο και διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με καμία παραβίαση της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων της.

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Τους λόγους που οδήγησαν στη μεγάλη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της, η οποία επηρέασε εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο, αποκάλυψε η Microsoft. Σύμφωνα με την πρώτη τεχνική έκθεση της εταιρείας, το παγκόσμιο blackout που επηρέασε το Outlook, το Exchange, το Microsoft Teams και άλλες σημαντικές εφαρμογές λογισμικού οφειλόταν στον συνδυασμό τριών διαφορετικών προβλημάτων.

Ειδικότερα, η δυσλειτουργία προκλήθηκε από ένα σφάλμα στον κώδικα που παρέμενε αδιόρθωτο για αρκετούς μήνες, προβλήματα στις εσωτερικές δικτυακές συνδέσεις της εταιρείας, καθώς και περιορισμούς στη διαθέσιμη χωρητικότητα των διακομιστών της.

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Όπως εξήγησαν στελέχη της Microsoft, καθένας από αυτούς τους παράγοντες θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, χωρίς να προκαλέσει εκτεταμένες συνέπειες. Ωστόσο, η ταυτόχρονη εμφάνισή τους δημιούργησε μια αλυσιδωτή αντίδραση, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια ιδιαίτερα σοβαρή διακοπή λειτουργίας, η οποία αποδείχθηκε δύσκολη στην αντιμετώπισή της.

Πώς ξεκίνησε το παγκόσμιο blackout της Microsoft

Τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν την περασμένη Πέμπτη, όταν χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους μέσω του Outlook.

Η δυσλειτουργία δεν περιορίστηκε μόνο στην υπηρεσία email, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες εφαρμογές του Microsoft 365. Καθώς η κατάσταση συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, εκατομμύρια χρήστες από διαφορετικές χώρες διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κανονικά τα email τους και σημαντικά εργαλεία της σουίτας Office 365.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία των υπηρεσιών της έως το Σάββατο, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες για την αναστάτωση που προκλήθηκε. Η εταιρεία ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το περιστατικό δεν συνδέθηκε με κάποια παραβίαση της κυβερνοασφάλειας.

Το λανθάνον σφάλμα που υπήρχε από τον Ιούλιο

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της διακοπής έδωσε τη Δευτέρα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο Τσαρς Λαμάνα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft, με αρμοδιότητα στους τομείς Copilot, Agents και Platform.

Όπως αποκάλυψε, ένα κρυφό σφάλμα στον κώδικα, το οποίο υπήρχε ήδη από τον Ιούλιο, αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην υπερφόρτωση των διακομιστών και τελικά στην αδυναμία τους να ανταποκριθούν στα αιτήματα των χρηστών. Ο ίδιος εξήγησε ότι η Microsoft διαθέτει συνήθως δύο εναλλακτικές πύλες δικτύου. Πρόκειται για σημεία εισόδου και εξόδου που συνδέουν διαφορετικά συστήματα και επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους.

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Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μία από τις δύο πύλες δεν λειτουργούσε σωστά για το Microsoft Teams. Αυτό είχε ως συνέπεια το σύνολο σχεδόν της δικτυακής κίνησης να διοχετευθεί στην κύρια πύλη, προκαλώντας σημαντική αύξηση του φόρτου της.

More details on the root cause can be found in the Microsoft 365 Admin center, and an abridged version can be found below. We are deeply sorry for the impact to all our customers and recognize the impact that this has on their normal business & operations. The incident on Thursday, November 12th, 2026, was caused by three main factors that together caused a global outage for the networking gateway that fronts many Microsoft 365 services. First, a latent defect caused servers to become overwhelmed and unresponsive under certain load conditions. This was due to lock contention inside an internal process which caused the machine to become unavailable. This defect was the result of a fix that was prepared specifically for Microsoft 365 networking gateway servers; neither the underlying defect nor the fix applies to broader Windows deployments. The initial change in behavior first started deployment in July of this year. The update went through safe deployment and saturated globally over several weeks, during which time no issues were observed. For more than three months, the change was deployed worldwide without impact. Our normal load testing did not detect the latent issue because the different traffic and SKU mix used in our test labs. The contention issue is worsened on machines with more cores and newer hardware; whereas our load testing tended to focus on our weaker hardware SKUs with fewer cores. Second, a surge in load increased the likelihood for the networking gateways to encounter the contention. Within Microsoft 365, we maintain two independent and heterogenous network gateway systems designed for isolation and high availability. This allows many Microsoft 365 services to fail to/from them during outages or disruptions. Approximately fifteen hours before the outage, Teams failed over from the alternative networking gateway to the ‘primary’ gateway that also supports Exchange Online. This increased the load on the networking gateway and changed its traffic patterns. This type of failover is part of normal operations and is integral to standard Microsoft resiliency efforts. Third, at the same time, nearly 14% of server capacity for the networking gateway was out of service due to an unrelated issue from the previous day. This server capacity was on track to be returned to active service through routine maintenance and health processes. The service had sufficient capacity headroom, so the reduction in server capacity had no impact on its own. Taken together, the increased load and the reduced server capacity, caused the network gateway to encounter the latent bug from July. This caused requests to build up until servers ultimately stopped responding. This occurred during the peak window of traffic in the United States. When servers lose connectivity, our traffic management systems automatically route users to other healthy endpoints. This happens often and is critical to avoiding any interruption due to hardware, software, or network defects and is normally what makes the service resilient. However, the redirected traffic increased the likelihood for the same problem to occur on the remaining endpoints. This caused a cascading failure from server to server as the same amount of load was spread across fewer servers. In less than two hours, the previously unknown defect was encountered across our fleet and rendered them unresponsive. At its lowest, more than 80% of servers were unresponsive. Normally, the network gateway is composed of thousands of ‘capacity units’ which represent shards of capacity, hardware, and networking infrastructure. These ‘capacity units’ are then organized into regions. In this case, due to a separate issue, the normal bulkheads between these different partitions did not stop the cascading failure. This is what allowed the impact to spread across our network gateway infrastructure globally. Several services like Teams, OneDrive, SharePoint, and Office apps failed out of the faulty network gateway infrastructure. That is why those services were restored earlier, with Teams chats and meetings functioning without issue for most of the outage. But not all services, like Exchange Online, can fail out of this network gateway. Recovery took longer than usual because as servers returned to service, they were immediately overwhelmed by waiting traffic and became unresponsive again. Our normally automated recovery processes were not designed to restore service from this broad unresponsive state. Additionally, since the main code defect was a latent bug from several months previous, our normal rollback, flighting, and feature flags were unable to quickly revert the change. After engineers confirmed the defect as the cause, we developed an update that returned the code path to the previously known good state. To effectively apply this fix, and to slowly bring the service online again, we took groups of servers out of service, applied the change, and restarted them before returning them to service. This process was carefully applied to large quantities of infrastructure at a time (e.g. 50%+ of a region). The final Post-Incident Review (PIR) will provide more details later this week. — Charles Lamanna (@clamanna) November 16, 2026

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση επιβαρυνόταν από ένα ακόμη πρόβλημα: περισσότερο από το 14% της συνολικής χωρητικότητας των διακομιστών της Microsoft δεν ήταν διαθέσιμο, εξαιτίας μιας διαφορετικής δυσλειτουργίας που είχε παρουσιαστεί την προηγούμενη ημέρα.

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Ο συνδυασμός των προβλημάτων οδήγησε στην κατάρρευση των διακομιστών

Σύμφωνα με τον Λαμάνα, η αυξημένη δικτυακή κίνηση, σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαθέσιμη χωρητικότητα των διακομιστών, δημιούργησε τις συνθήκες για την ενεργοποίηση του παλιού σφάλματος που παρέμενε στον κώδικα από τον Ιούλιο.

Ως αποτέλεσμα, τα αιτήματα των χρηστών άρχισαν να συσσωρεύονται με ταχύτατους ρυθμούς, μέχρι που οι διακομιστές σταμάτησαν να ανταποκρίνονται. Το περιστατικό εκδηλώθηκε μάλιστα κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής της διαδικτυακής κίνησης στις ΗΠΑ, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η αποκατάσταση των υπηρεσιών αποδείχθηκε πιο περίπλοκη από ό,τι σε αντίστοιχα περιστατικά, καθώς το πρόβλημα δεν προερχόταν από μια πρόσφατη αλλαγή στο σύστημα, την οποία η εταιρεία θα μπορούσε απλώς να αναιρέσει. Ένας ακόμη παράγοντας που δυσκόλεψε την προσπάθεια επαναφοράς ήταν η συσσώρευση της διαδικτυακής κίνησης κατά το διάστημα που οι διακομιστές παρέμεναν εκτός λειτουργίας.

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Όπως περιέγραψε ο Λαμάνα, κάθε φορά που οι διακομιστές επανέρχονταν, δέχονταν αμέσως τεράστιο όγκο αιτημάτων που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της διακοπής. Η αυξημένη αυτή επιβάρυνση είχε ως αποτέλεσμα να σταματούν εκ νέου να ανταποκρίνονται, παρατείνοντας τον χρόνο αποκατάστασης.

Επιπλέον, οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί ανάκαμψης της Microsoft δεν είχαν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν μια τόσο εκτεταμένη κατάσταση μη ανταπόκρισης. Αυτό σήμαινε ότι οι συνήθεις διαδικασίες επαναφοράς δεν μπορούσαν να επαναφέρουν άμεσα την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

Παράλληλα, επειδή το βασικό σφάλμα στον κώδικα παρέμενε αδρανές για αρκετούς μήνες, δεν ήταν δυνατή η γρήγορη αντιμετώπισή του μέσω των συνηθισμένων πρακτικών, όπως η επιστροφή σε προηγούμενες εκδόσεις λογισμικού, η σταδιακή διάθεση αλλαγών ή η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών μέσω των αντίστοιχων διακοπτών.

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Η Microsoft αναγνώρισε, επομένως, ότι η ταυτόχρονη εμφάνιση τριών διαφορετικών τεχνικών προβλημάτων αποκάλυψε αδυναμίες στους μηχανισμούς διαχείρισης και αποκατάστασης εκτεταμένων διακοπών λειτουργίας, με αποτέλεσμα ένα σφάλμα που παρέμενε για μήνες να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο blackout διάρκειας περίπου 24 ωρών.

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Με πληροφορίες από The Independent