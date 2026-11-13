Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σημαντική διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των Outlook, Teams και OneDrive, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς παγκοσμίως.

Η βλάβη εντοπίστηκε στην υποδομή του Exchange Online και διήρκεσε πάνω από δώδεκα ώρες, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας.

Κυβερνητικοί φορείς, τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες και χρηματιστήρια, μεταξύ των οποίων και το Χρηματιστήριο Αθηνών, αντιμετώπισαν δυσλειτουργίες στις επικοινωνίες και τις συναλλαγές τους.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για οικονομικό κόστος που ενδέχεται να ξεπεράσει τα επτά δισεκατομμύρια δολάρια, πλήττοντας ιδιαίτερα τις επαγγελματικές υπηρεσίες.

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Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. Η διακοπή άρχισε γύρω στο μεσημέρι ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ και άφησε τους εργαζόμενους χωρίς πρόσβαση στο email του Outlook, στα εργαλεία συσκέψεων του Teams και σε άλλα βασικά εργαλεία της σύγχρονης δουλειάς γραφείου. Μέσα σε μόλις μία ώρα, το Downdetector κατέγραψε προβλήματα σε 74 χώρες και περιοχές, ενώ μόνο στις ΗΠΑ οι αναφορές για το Outlook άγγιξαν σχεδόν τις 140.000.

Η κλίμακα ήταν πρωτοφανής: το Downdetector κατέγραψε κορύφωση 19.650 αναφορών ανά λεπτό σε πέντε υπηρεσίες της Microsoft, όταν σε μια συνηθισμένη Πέμπτη οι αναφορές είναι λιγότερες από 15. Επηρεάστηκαν τα Outlook, Microsoft 365, OneDrive, Copilot και Teams, ενώ τα προβλήματα επεκτάθηκαν και σε λειτουργίες του SharePoint και σε εργαλεία ασφαλείας.

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Την Παρασκευή, τα Outlook, Teams και Copilot παρέμεναν εκτός λειτουργίας, καθώς μία από τις χειρότερες διακοπές της εταιρείας ξεπερνούσε τις 12 ώρες. Κατά το Bloomberg, οι προηγούμενες διακοπές σπάνια διαρκούσαν περισσότερο από μερικές ώρες.

Τι έφταιξε: η «καρδιά» του email

Στο επίκεντρο βρέθηκε το Exchange Online. Πρόκειται για την cloud πλατφόρμα μηνυμάτων που διαχειρίζεται email, ημερολόγια, επαφές και εργασίες επιχειρήσεων και οργανισμών. Με απλά λόγια, το Outlook είναι η εφαρμογή που βλέπει ο χρήστης, ενώ το Exchange Online παρέχει την υποκείμενη υποδομή email, γι’ αυτό η βλάβη «έριξε» και άλλες υπηρεσίες.

Το περιστατικό καταγράφηκε με κωδικό EX1550543· η Microsoft εντόπισε προβλήματα διαθεσιμότητας διακομιστών και σταθερότητας υποδομής, χωρίς ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας. Η εταιρεία δήλωσε ότι δοκίμαζε διαφορετικούς τρόπους για να εντοπίσει την αιτία και να επαναφέρει τους διακομιστές της, ακολουθώντας μια σταδιακή προσέγγιση. Μάλιστα, σε ένα σημείο παραδέχθηκε μόνο «οριακή επιτυχία» στην αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας: στην Αυστραλία, ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ είπε ότι η Microsoft παρομοίασε τη διακοπή με το περιστατικό της CrowdStrike του 2024. Και πρόκειται για τη δεύτερη διακοπή που πλήττει τις υπηρεσίες 365 της Microsoft μέσα στη χρονιά.

Κυβερνήσεις και θεσμοί «στα τυφλά»

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε σε επιχειρήσεις. Η διακοπή χτύπησε κυβερνητικές υπηρεσίες σε Αυστραλία, Ιαπωνία και ΗΠΑ, προκάλεσε αναστάτωση σε εταιρείες trading και καθυστερήσεις σε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, ενώ αεροπορικές προειδοποίησαν για καθυστερήσεις στην επικοινωνία. Μεταξύ των οργανισμών που επηρεάστηκαν ήταν η υπηρεσία πληροφοριών και η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας, ενώ και η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι χρήστες της επηρεάστηκαν. Σύμφωνα με το CNN, τράπεζες, κυβερνήσεις, υπηρεσίες υγείας, σιδηρόδρομοι και δικαστήρια ανέφεραν προβλήματα.

Ταϊβάν: φαξ και ακυρωμένη συναλλαγή

Στην Ταϊβάν η κατάσταση ήταν σχεδόν σουρεαλιστική. Μία χρηματοπιστωτική εταιρεία ακύρωσε συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων, ενώ μια άλλη κατέφυγε σε φαξ για να επιβεβαιώσει συναλλαγές. Το χτύπημα ήταν βαρύτερο για τους ξένους: ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ταϊβάν επλήγησαν ιδιαίτερα, επειδή μεγάλο μέρος των δεδομένων τους στέλνεται μέσω email στα κεντρικά τους στο εξωτερικό, μέσω των συστημάτων της Microsoft.

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Βρετανία: HSBC, Barclays και Aviva

Η HSBC και η Barclays ενεργοποίησαν εσωτερικές ομάδες διαχείρισης περιστατικών, ενώ οι περισσότερες υπηρεσίες προς πελάτες δεν επηρεάστηκαν. Η HSBC υπενθύμισε στο προσωπικό να μη χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα κανάλια, όπως προσωπικό email ή WhatsApp.

Η Aviva, που ανακοίνωνε αποτελέσματα εκείνη ακριβώς την ημέρα, έστειλε εναλλακτικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τις ενημερώσεις και χρησιμοποίησε Bluetooth για τη μεταφορά ηχογραφήσεων. Η ειρωνεία: η εταιρεία είχε δοκιμάσει διακοπή αντίστοιχης κλίμακας στα πιο κρίσιμα συστήματά της περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, όπως είπε η CEO Amanda Blanc στο Reuters.

Euronext και το Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ιστορία έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Η Euronext, που διαχειρίζεται χρηματιστήρια σε Παρίσι, Βρυξέλλες, Λισαβόνα, Άμστερνταμ, Όσλο, Αθήνα και Μιλάνο, ζήτησε από τις εισηγμένες να σηκώσουν το τηλέφωνο, καθώς οι ομάδες εισαγωγών της αντιμετώπιζαν προβλήματα στην επικοινωνία μέσω email.

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Καθυστερήσεις αποτελεσμάτων και ναυτιλία

Στις ΗΠΑ, η Workhorse Group μετέθεσε τα αποτελέσματά της για τις 16 Νοεμβρίου, ενώ η ελβετική Richemont καθυστέρησε για λίγο την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της. Στη ναυτιλία, ο δανικός κολοσσός Maersk προειδοποίησε τους πελάτες του για καθυστερήσεις.

Πόσο κόστισε;

Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ζοφερές. Το CNN μετέφερε εκτίμηση ότι το κόστος της διακοπής μπορεί να ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην Αυστραλία, ειδικοί εκτιμούν ότι η διακοπή θα κοστίσει στις επιχειρήσεις δισεκατομμύρια, με τις μικρές επιχειρήσεις να πλήττονται περισσότερο, ενώ για εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών, όπως δικηγόροι και λογιστές, το κόστος υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια την ώρα.

Για τη Microsoft, πάντως, οι αναλυτές δεν βλέπουν άμεση «έξοδο» πελατών: ο Josh Gilbert της eToro εκτίμησε ότι οι επενδυτές μάλλον θα ανεχθούν το πρόβλημα προς το παρόν, αφού λίγοι πελάτες μπορούν να εγκαταλείψουν το οικοσύστημα της Microsoft από τη μια μέρα στην άλλη.

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Με πληροφορίες από: Aljazeera / cnn/ euronext / eualiveeuronext / wionewswionews