Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υπηρεσίες της Microsoft βρίσκονται σε τροχιά σταδιακής αποκατάστασης μετά από παγκόσμιο τεχνικό μπλακάουτ που επηρέασε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε περισσότερες από 70 χώρες.

Η εταιρεία καταγράφει ενθαρρυντική πρόοδο στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, διαβεβαιώνοντας ότι η διακοπή δεν οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια.

Παρά τη σταθεροποίηση των υποδομών, ορισμένοι χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης και καθυστερήσεις στην αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Microsoft διατηρεί το χρονικό περιθώριο παράδοσης των email στις 48 ώρες για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, ενώ συνεχίζει τις διορθωτικές παρεμβάσεις στους διακομιστές της.

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Σε τροχιά αποκατάστασης βρίσκονται σταδιακά οι υπηρεσίες της Microsoft μετά το παγκόσμιο μπλακάουτ που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και εκατομμύρια χρήστες σε περισσότερες από 70 χώρες. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι καταγράφει «ενθαρρυντική πρόοδο» στην Ευρώπη, με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και την παράδοση των emails να παρουσιάζουν βελτίωση σε όλο και μεγαλύτερο τμήμα των υποδομών της.

Αντίστοιχη εικόνα σταθεροποίησης καταγράφεται στη Βόρεια Αμερική, ενώ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εμφανίζονται επίσης θετικά σημάδια επαναφοράς. Παρά τη βελτίωση, ωστόσο, δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως όλες οι λειτουργίες, με ορισμένους χρήστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης και καθυστερήσεις στην αποστολή και παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

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Σε νεότερη ενημέρωσή της μέσω της πλατφόρμας X, η Microsoft έκανε λόγο για «συνεχή πρόοδο», επισημαίνοντας ότι η απόδοση των υπηρεσιών της βελτιώνεται σταδιακά. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η διακοπή οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση.

Microsoft’s Outlook and Teams have been impacted by a global outage, as well as its AI assistant Copilot and wider Microsoft 365 services. The tech giant says it is seeing "early stabilisation" in systems. Sky’s @rowlsmanthorpe reports. 🔗 https://t.co/00wGdQxFBs https://t.co/AB13QTsd3A November 13, 2026

Βελτιώνεται η λειτουργία του Microsoft 365 – Παραμένουν οι καθυστερήσεις στα email

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, όλο και μεγαλύτερο μέρος της υποδομής του Microsoft 365 επανέρχεται σε κανονική λειτουργία, με την Ευρώπη να εμφανίζει αισθητή βελτίωση. Η αποκατάσταση αφορά και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλειφθεί πλήρως το πρόβλημα.

Η εταιρεία προειδοποιεί ότι ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακοπές στην πρόσβαση ή καθυστερήσεις στην αποστολή και παράδοση μηνυμάτων. Για τον λόγο αυτό, διατηρεί στις 48 ώρες το χρονικό περιθώριο παράδοσης των καθυστερημένων email, προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο απώλειας μηνυμάτων.

Το μπλακάουτ επηρέασε κυρίως το Outlook και το Teams, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Copilot. Παράλληλα, οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, με αναφορές για δυσλειτουργίες ακόμη και στα ChatGPT και Claude AI, εξαιτίας του ψηφιακού ντόμινο που προκάλεσαν τα προβλήματα.

Προβλήματα στους διακομιστές του Exchange Online – Χωρίς ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης

Η Microsoft αποδίδει τη δυσλειτουργία σε τεχνικά προβλήματα στους διακομιστές της, τα οποία επηρέασαν κυρίως το Exchange Online, την cloud πλατφόρμα που υποστηρίζει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερολογίου.

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Οι συνέπειες ήταν ιδιαίτερα αισθητές σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που βασίζονται καθημερινά στις εφαρμογές της εταιρείας για την επικοινωνία και τη διεκπεραίωση συναλλαγών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας, ακόμη και στη χρήση φαξ για την επιβεβαίωση χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Η διακοπή προκάλεσε επίσης αναβολές εταιρικών ανακοινώσεων και τουλάχιστον μίας συναλλαγής επαναγοράς ομολόγων, αναδεικνύοντας την εξάρτηση της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας από τις ψηφιακές υποδομές.

Η εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει διορθωτικές παρεμβάσεις στους διακομιστές της, επιχειρώντας να επαναφέρει πλήρως τις υπηρεσίες και να αποκαταστήσει τις εκκρεμείς παραδόσεις μηνυμάτων. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει αποδώσει το περιστατικό σε εξωτερική κακόβουλη παρέμβαση.

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Πάνω από 70 χώρες επηρεάστηκαν

Το μέγεθος της διαταραχής αποτυπώνεται στα στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector, η οποία κατέγραψε εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές προβλημάτων από χρήστες σε πάνω από 70 χώρες.

Οι δυσλειτουργίες δεν περιορίστηκαν στο Outlook και το Teams, δύο από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές επαγγελματικής επικοινωνίας, με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Επηρεάστηκαν επίσης λογισμικό κυβερνοασφάλειας, υπηρεσίες κοινής χρήσης αρχείων και εργαλεία διαχείρισης συστημάτων. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από τη Microsoft μαζί με εφαρμογές όπως το Word και το Excel, στο πλαίσιο του πακέτου Microsoft 365.

Προβλήματα σε νοσοκομεία, φαρμακεία, σχολεία και αστυνομία στη Βρετανία

Στη Βρετανία, η διακοπή λειτουργίας προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

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Η παγκόσμια βλάβη που επηρεάζει ορισμένες υπηρεσίες της Microsoft έχει «σοβαρές επιπτώσεις» στις βρετανικές υπηρεσίες υγείας, δήλωσε σήμερα η Ρέιτσελ Χάρισον, υπεύθυνη των δημόσιων υπηρεσιών στο συνδικάτο GMB, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «τα τμήματα επειγόντων περιστατικών» δείχνουν «να μην έχουν επηρεαστεί».

Οι συνέπειες γίνονται αισθητές ταυτοχρόνως «στις υπηρεσίες ασθενοφόρων και στους οργανισμοί του NHS», της βρετανικής υπηρεσίας υγείας, εξήγησε η ίδια σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το AFP.

«Το προσωπικό των τηλεφωνικών υπηρεσιών 111 (ιατρικών συμβουλών και καθοδήγησης) και 999 (επειγουσών κλήσεων) δεν μπορούν να μεταφέρουν τις πληροφορίες που αφορούν τους ασθενείς, όπως το κάνουν συνήθως, κάτι που προκαλεί σημαντική συσσώρευση δουλειάς που βρίσκεται σε αναμονή και δημιουργεί τον κίνδυνο να προκληθεί χάος», διευκρίνισε η συνδικαλίστρια.

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Προβλήματα σε Claude, ChatGPT και αεροπορικές εταιρείες

Οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι OpenAI και Anthropic αντιμετώπισαν προβλήματα στις συνδέσεις των υπηρεσιών τους με εφαρμογές της Microsoft.

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Οι δυσλειτουργίες αφορούσαν εργαλεία που επιτρέπουν στο ChatGPT και στο Claude να επικοινωνούν με υπηρεσίες όπως το Outlook και άλλες εφαρμογές του Microsoft 365.

Στον αεροπορικό κλάδο, οι ινδικές εταιρείες IndiGo, Akasa Air και Air India ενημέρωσαν ότι επηρεάστηκαν οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μέσω email, προειδοποιώντας για πιθανές καθυστερήσεις στην επικοινωνία.

Ανακοινώσεις σε χαρτί αντί για email στην Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, η βλάβη έπληξε ακόμη και την επικοινωνία κυβερνητικών υπηρεσιών με τους δημοσιογράφους. Το υπουργείο Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

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Χωρίς πρόσβαση στο email, κυβερνητικά υπουργεία αναγκάστηκαν να αναρτούν έντυπες ανακοινώσεις σε πίνακες ενημέρωσης, προκειμένου να γνωστοποιούν στους δημοσιογράφους το καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους.

Φρενίτιδα από χιουμοριστικά βίντεο memes στο Διαδίκτυο: «Outlook not so good»

Το σύνθημα που κυριάρχησε στις αναρτήσεις ήταν το «Outlook not so good», ένα έξυπνο λογοπαίγνιο που παραπέμπει τόσο στο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και στις όχι και τόσο ευοίωνες επαγγελματικές προοπτικές της ημέρας.

Ένα από τα memes που συγκέντρωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν ένα βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο οι χαρακτήρες της δημοφιλούς σειράς «The Office» εμφανίζονται να πανικοβάλλονται από το ψηφιακό χάος.

The global Microsoft outage is the chance for The Office of Dunder Mifflin to revive paper 📄🤪👌🏻 https://t.co/iUu9il1nWF — TeslaStars✨ (@TeslaStars) November 13, 2026

Σε αυτό, ο AI Μάικλ Σκοτ υπερασπίζεται τη φανταστική εταιρεία Dunder Mifflin, υποστηρίζοντας με τον δικό του τρόπο την αξία του παραδοσιακού χαρτιού: «Έλεγαν ότι οι εταιρείες δεν θα χρειάζονταν πλέον χαρτί».

Και συνεχίζει με νόημα: «Ε, λοιπόν, ποιος γελάει τώρα; Το χαρτί δεν χρειάζεται κωδικό πρόσβασης, το χαρτί δεν χρειάζεται Wi-Fi, το χαρτί δεν εμφανίζει ξαφνικά το μήνυμα “Λυπούμαστε, αντιμετωπίζουμε τεχνικές δυσκολίες”».

Το μπλακάουτ έγινε, φυσικά, και αφορμή για χιούμορ γύρω από την πρόωρη έναρξη του after work. Ένας χρήστης του X ανάρτησε animation με τον ηθοποιό Εντ Χελμς, από την αμερικανική εκδοχή του «The Office», να εμφανίζεται με ένα μπουκάλι Jägermeister και δύο ποτηράκια για σφηνάκια.

@TechOperator Meanwhile… Outlook not so good! https://t.co/aoiQAhvTTA — Don J. Rude (@_RudeDude) November 13, 2026

Στο ίδιο πνεύμα, μια γυναίκα δημοσίευσε στο Instagram βίντεο με τον εαυτό της να παίρνει ένα μπουκάλι κρασί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Ωχ όχι, έχω καταρρακωθεί».

Το κλίμα εκμεταλλεύτηκαν και επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας. Το μπαρ και κέντρο διασκέδασης Stack Newcastle έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε, Microsoft. Το Σαββατοκύριακο ξεκινάει τώρα».

Ακόμη πιο εύστοχο ήταν το σχόλιο ενός χρήστη που παρατήρησε: «Το μόνο πράγμα που παρέδωσε εγκαίρως σήμερα το Outlook ήταν η ώρα για ποτό μετά τη δουλειά».

Δεν έλειψαν, βέβαια, και οι αναρτήσεις που αποτύπωναν την πραγματική αγανάκτηση των εργαζομένων. Μία από αυτές χρησιμοποίησε το γνωστό meme με τον σκύλο από το «This Is Fine», ο οποίος πίνει ατάραχος τον καφέ του ενώ γύρω του όλα φλέγονται, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Διακοπή λειτουργίας της Microsoft σε μία από τις πιο φορτωμένες εργάσιμες ημέρες μου».

Στο στόχαστρο βρέθηκε και ο Clippy, ο παλιός ψηφιακός βοηθός του Microsoft Word, που είχε γίνει γνωστός για τις συχνά ανεπιθύμητες παρεμβάσεις του. Αυτή τη φορά επέστρεψε μέσα από ένα meme με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Η εκδίκηση του Clippy».

Ένας άλλος χρήστης επέλεξε να επιστρατεύσει το σύμπαν της Marvel, γράφοντας με χιούμορ: «Το Microsoft Outlook θα επιστρέψει στο AVENGERS: DOOMSDAY», παραπέμποντας στις σκηνές μετά τους τίτλους τέλους των ταινιών της εταιρείας.

Στη διαδικτυακή σάτιρα συμμετείχαν ακόμη και γνωστά brands. Η Encyclopaedia Britannica, σχολιάζοντας την αξιοπιστία των έντυπων εγκυκλοπαιδειών της, οι οποίες έχουν πλέον αποσυρθεί από την έντυπη κυκλοφορία, έγραψε: «Σε αντίθεση με το Microsoft Outlook, αυτά τα θηρία δεν πέφτουν ποτέ».

Από την πλευρά της, η Burger King απευθύνθηκε με χιουμοριστικό τρόπο σε όσους προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τη βλάβη: «Όποιος ασχολείται αυτή τη στιγμή με την αντιμετώπιση προβλημάτων και την αποκατάσταση της διακοπής λειτουργίας… ας πάρει τον χρόνο του. Ας βγει έξω και ας πάρει ένα Whopper».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Air India, προτείνοντας στους χρήστες να αξιοποιήσουν την αναγκαστική παύση για να οργανώσουν τις διακοπές τους: «Τα email μπορούν να περιμένουν. Πάρτε το ως σημάδι ότι ήρθε η ώρα να οργανώσετε εκείνη την απόδραση που σχεδιάζατε».

Το ερώτημα, πάντως, που απασχόλησε αρκετούς εργαζόμενους ήταν πώς θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς τα ψηφιακά εργαλεία στα οποία έχουν πλέον συνηθίσει. Η απάντηση των χρηστών ήταν μάλλον… αναχρονιστική.

«Ετοιμαστείτε, παιδιά — έρχεται το ΦΑΞ», έγραψε ένας από αυτούς, ενώ κάποιος άλλος παρουσίασε μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης με μια συσκευή φαξ που έφερε το λογότυπο του Outlook, χαρακτηρίζοντάς την ως «τη νέα έκδοση του Outlook».

Και για όσους θεώρησαν ότι η τεχνολογία έκανε ένα βήμα προς τα πίσω, ένας χρήστης συνόδευσε ένα GIF με τον Φρεντ και τον Μπάρνι από τους Flintstones με το σχόλιο: «Φαίνεται πως επιστρέφουμε στην εποχή των σπηλαίων».