Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν σημαντικά προβλήματα πρόσβασης σε υπηρεσίες όπως το Gmail, το Apple Pay, το iCloud, το Microsoft Outlook και το Zoom.

Η επίσημη σελίδα της Apple επιβεβαίωσε δυσλειτουργίες στο App Store και το Apple Music, ενώ παρόμοια προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές ακόμη ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι πρόσφατες διακοπές λειτουργίας ακολουθούν μια σειρά από τεχνολογικά προβλήματα που επηρέασαν υποδομές, συστήματα εναέριας κυκλοφορίας και τραπεζικές υπηρεσίες τις προηγούμενες ημέρες.

Οι αρχές διερευνούν την έκταση των δυσλειτουργιών, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στις διαφορετικές πλατφόρμες.

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Προβλήματα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες έπληξαν την Τρίτη το Gmail καθώς και εφαρμογές της Apple για iPhone, όπως το Apple Pay και το iCloud, σύμφωνα με χιλιάδες αναφορές χρηστών στην πλατφόρμα παρακολούθησης βλαβών Downdetector.

Προβλήματα σε Gmail, Microsoft και Apple

Η επίσημη σελίδα κατάστασης συστημάτων της ίδιας της Apple επιβεβαιώνει προβλήματα πρόσβασης στο App Store και το Apple Music, καθώς και δυσλειτουργίες στη σύνδεση με το iCloud — τους λογαριασμούς όπου οι χρήστες αποθηκεύουν τις φωτογραφίες, τα μηνύματα και άλλα ψηφιακά τους αρχεία, σύμφωνα με τον Guardian.

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User reports indicate problems with Apple Store since 11:52 AM EST. How is it affecting you? #AppleStoreDown https://t.co/eWGEkPBe6l — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

Αναφορές για προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο Gmail, το Marriott, το Microsoft Outlook και το Microsoft 365, αλλά και στο Apple Pay, το App Store, το Apple Music, το Apple Card, το Sign in with Apple, το Apple Support, το Zoom, το DoorDash και άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες.

User reports indicate problems with Zoom since 8:37 AM EST. How is it affecting you? #ZoomDown https://t.co/X5AgwsWAyt — Downdetector (@downdetector) November 17, 2026

Επιπλέον, τις τελευταίες ημέρες έχουν αναφερθεί διακοπές λειτουργίας στη Microsoft, την AWS και σε μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται στον απόηχο σοβαρών διαταραχών σε τεχνολογικές υποδομές, κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως, οι οποίες επηρέασαν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μέχρι λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το εκτεταμένο κύμα προβλημάτων ξεκίνησε ουσιαστικά την περασμένη εβδομάδα, όταν χρήστες του Microsoft Outlook σε ολόκληρο τον κόσμο αδυνατούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα email τους ή σε άλλες κρίσιμες εφαρμογές του Microsoft Office. Την αμέσως επόμενη ημέρα, το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ προχώρησε στην καθήλωση όλων των πτήσεων σε εθνικό επίπεδο, εξαιτίας δυσλειτουργίας σε σύστημα επικοινωνιών.

Η έκταση των δυσλειτουργιών παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα προβλήματα που αναφέρονται σε διαφορετικές πλατφόρμες συνδέονται μεταξύ τους.