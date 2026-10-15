Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Apple πέτυχε ιστορικό ορόσημο καθώς η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 14ης Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας υπό τον Τιμ Κουκ, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο διάδοχος Τζον Τέρνους καλείται πλέον να διαχειριστεί τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο.

Παρά την άνοδο του κόστους παραγωγής και τις δικαστικές διαμάχες με την OpenAI, οι επενδυτές διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στη στρατηγική της εταιρείας.

Η Apple στοχεύει να ενισχύσει τη θέση της μέσω της νέας τεχνητής νοημοσύνης Siri και της αξιοποίησης της μεγάλης πελατειακής της βάσης.

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Η Apple κατέγραψε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ένα ιστορικό χρηματιστηριακό επίτευγμα, καθώς έγινε μόλις η δεύτερη εταιρεία παγκοσμίως που ολοκλήρωσε συνεδρίαση με κεφαλαιοποίηση άνω των 5 τρισεκατομμύρια δολαρίων.

Η μετοχή της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας έκλεισε σε επίπεδα-ρεκόρ, οδηγώντας τη συνολική χρηματιστηριακή της αξία σε ένα επίπεδο στο οποίο μέχρι σήμερα είχε φτάσει μόνο η Nvidia. Παρότι η κεφαλαιοποίηση της Apple είχε υπερβεί το συγκεκριμένο όριο άλλες έξι φορές ενδοσυνεδριακά, δεν είχε καταφέρει να παραμείνει πάνω από αυτό μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Την Τετάρτη, ωστόσο, η εταιρεία πέτυχε τον στόχο, έστω και οριακά, με τη χρηματιστηριακή της αξία να διαμορφώνεται στα 5,005 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

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Η εξέλιξη αυτή αποτελεί εντυπωσιακή επιβεβαίωση της πορείας της Apple υπό την ηγεσία του Τιμ Κουκ και ταυτόχρονα ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη για τον διάδοχό του, Τζον Τέρνους. Ο Κουκ ολοκλήρωσε τη θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος στις 31 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω του μια επιχειρηματική παρακαταθήκη που δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί.

Κατά τη διάρκεια των 15 ετών που βρέθηκε στο τιμόνι της εταιρείας, η χρηματιστηριακή της αξία αυξήθηκε κατά 13 φορές. Παράλληλα, οι ετήσιες πωλήσεις iPhone σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών, με τα ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια κέρδους, αναπτύχθηκε από τα 10 δισ. δολάρια σε περισσότερα από 100 δισ. δολάρια ετησίως.

Σημαντική ήταν και η συμβολή νέων προϊόντων, όπως το Apple Watch και τα AirPods, τα οποία πλέον αποφέρουν συνολικά περισσότερα από 30 δισ. δολάρια τον χρόνο. Την ίδια περίοδο, η Apple διέθεσε πάνω από 1 τρισ. δολάρια για επαναγορές μετοχών και καταβολή μερισμάτων.

Η εμπιστοσύνη της αγοράς και η στρατηγική που ακολούθησε ο Κουκ

Η μετοχή της Apple διαπραγματεύεται σήμερα με σημαντικό premium σε σχέση με τον δείκτη S&P 500, παρά το γεγονός ότι τα έσοδά της αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο των εταιρειών του δείκτη. Η υψηλή αποτίμηση αντανακλά την αντίληψη των αναλυτών ότι η Apple αποτελεί μια σχετικά ασφαλή επενδυτική επιλογή, με προβλέψιμη επιχειρηματική δραστηριότητα και σταθερές προοπτικές.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της εταιρείας επί Κουκ διαδραμάτισε η συγκράτηση των κεφαλαιουχικών δαπανών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνέβαλε στην ενίσχυση των αποδόσεων για τους μετόχους, ενώ παράλληλα περιόρισε την έκθεση της εταιρείας σε επιχειρηματικούς κινδύνους.

Η στρατηγική αυτή έγινε ιδιαίτερα εμφανής στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Την ώρα που ανταγωνιστές της Apple διοχετεύουν τεράστια κεφάλαια στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και στις απαραίτητες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία επέλεξε να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητές της: την κατασκευή συσκευών και την παροχή υπηρεσιών με υψηλή κερδοφορία.

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Apple became the second company to close above the $5 trillion mark on Wednesday, capping the Tim Cook era, and posing an implicit challenge to new Chief Executive John Ternus. https://t.co/8simFCSIxB — The Wall Street Journal (@WSJ) October 14, 2026

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Apple παραμένει ισχυρή, με τη μετοχή της να καταγράφει νέα υψηλά, παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής που απειλεί να πιέσει τα περιθώρια κέρδους της. Οι τιμές των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται στα iPhone, Mac και iPad έχουν αυξηθεί σημαντικά, εξαιτίας των ελλείψεων που συνδέονται με την αυξανόμενη ζήτηση από τα κέντρα δεδομένων. Για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος, η Apple προχώρησε σε ανατιμήσεις σε ολόκληρη τη σειρά των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων μοντέλων iPhone, τα οποία παραδοσιακά διατίθεντο σε χαμηλότερες τιμές.

Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να λειτουργήσει εις βάρος της εταιρείας, καθώς οι καταναλωτές ενδέχεται να αναβάλουν την αγορά νέων συσκευών. Παρ’ όλα αυτά, από το πρώτο κύμα αυξήσεων στις τιμές, η μετοχή της Apple έχει ενισχυθεί κατά 25%.

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Ένας από τους λόγους πίσω από αυτή την άνοδο είναι η εκτίμηση των επενδυτών ότι οι καταναλωτές θα αποδεχθούν τις υψηλότερες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, η Apple θα μπορούσε να διατηρήσει ή ακόμη και να αυξήσει τα συνολικά κέρδη της, ακόμη κι αν τα περιθώρια κέρδους περιοριστούν.

Αυτή είναι η εκτίμηση του Ουάμσι Μοχάν, αναλυτή της Bank of America, ο οποίος επισημαίνει επίσης ότι το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo αναμένεται να έχει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Επιπλέον, η ανανεωμένη Siri, ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει έναν ακόμη λόγο για τους καταναλωτές να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους.

Η Apple επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος στην τεχνητή νοημοσύνη

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα αδύναμα σημεία της Apple. Η εταιρεία δεν κατάφερε να αναπτύξει ένα δικό της αυτόνομο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης κορυφαίου επιπέδου, ενώ η Siri έμεινε πίσω σε σχέση με τις εξελίξεις και τις δυνατότητες που προσέφεραν οι ανταγωνιστές της.

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Η εμφάνιση του ChatGPT άλλαξε ριζικά τις προσδοκίες των χρηστών από τα συστήματα συνομιλιακής τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας ακόμη πιο εμφανή την απόσταση που έπρεπε να καλύψει η Apple. Η εταιρεία φιλοδοξεί πλέον να ανατρέψει αυτή την εικόνα μέσω της νέας Siri AI, ενός ανασχεδιασμένου ψηφιακού βοηθού που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026 και έχει αναπτυχθεί με τη συνδρομή της Google.

Παρότι το νέο σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες σε βασικούς τομείς σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, η Apple διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τη δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης των λειτουργιών της στη συσκευή που χρησιμοποιούν ήδη εκατομμύρια άνθρωποι, το iPhone.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν θεωρητικά να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη πιο προηγμένων και εξατομικευμένων λειτουργιών. Ωστόσο, ο ρυθμός εξέλιξης των νέων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ταχύτερος από την ικανότητα της Apple να ακολουθεί τις εξελίξεις.

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Οι τεχνολογικοί ανταγωνιστές της γνωρίζουν καλά ότι ο έλεγχος των συσκευών μέσω των οποίων οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την Apple μπορεί να προέρχεται από την OpenAI, η οποία σχεδιάζει να αναπτύξει τη δική της σειρά συσκευών τεχνητής νοημοσύνης. Για την υλοποίηση του σχεδίου της, έχει ήδη προσλάβει εκατοντάδες πρώην εργαζομένους της Apple.

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Η Apple αντέδρασε τον Ιούλιο, καταθέτοντας αγωγή κατά της OpenAI και κατηγορώντας την για κλοπή εταιρικών μυστικών. Από την πλευρά της, η OpenAI υποστηρίζει ότι δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν τη βασιμότητα των κατηγοριών. Σε νέα δικαστική απάντηση που υπέβαλε την Τετάρτη, μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η ίδια η Apple προσέλαβε έναν εργαζόμενο της OpenAI, ο οποίος φέρεται να μετέφερε μαζί του εμπιστευτικά αρχεία.

Η Apple απάντησε ότι οι εσωτερικές έρευνες που πραγματοποίησε δεν εντόπισαν κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πεδίο στο οποίο θα κριθεί η ηγεσία του Τζον Τέρνους. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος καλείται να αξιοποιήσει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και την τεράστια πελατειακή βάση της Apple, ώστε να επαναφέρει την εταιρεία στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να καθορίσει την επόμενη μεγάλη περίοδο ανάπτυξης της Apple ή, αντίθετα, να σηματοδοτήσει την απώλεια της πρωτοκαθεδρίας της ως εταιρείας που διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές.

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Με την αποχώρηση του Κουκ και την ανάληψη της ηγεσίας από τον Τέρνους, η Apple βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή: πρέπει να διατηρήσει την κερδοφορία, την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την κυριαρχία της στις συσκευές, ενώ ταυτόχρονα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal