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Το 1976 συνίδρυσε την Apple, εισάγοντας καινοτόμα προϊόντα όπως ο υπολογιστής Macintosh, τα οποία άλλαξαν τη σχέση των χρηστών με την τεχνολογία.

Μετά την αποχώρησή του το 1985, ο Τζομπς ίδρυσε τη NeXT και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της εταιρείας κινουμένων σχεδίων Pixar.

Επιστρέφοντας στην Apple το 1997, οδήγησε την εταιρεία σε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη, λανσάροντας συσκευές όπως το iMac, το iPod και το iPhone.

Ο Τζομπς ξεχώρισε για την ικανότητά του να συνδυάζει την τεχνολογία με τον σχεδιασμό, την απλότητα και την εμπειρία του τελικού χρήστη.

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Ο Στίβεν Πολ Τζομπς πέθανε στις 5 Οκτωβρίου 2011, σε ηλικία 56 ετών. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνέδεσαν όσο λίγοι την τεχνολογία με τον σχεδιασμό, την απλότητα και την καθημερινή ζωή. Η Apple ανακοίνωσε την ίδια ημέρα τον θάνατό του, επισημαίνοντας ότι η δημιουργικότητα, το πάθος και η ενέργειά του βρίσκονταν πίσω από αναρίθμητες καινοτομίες.

Από ένα γκαράζ σε μια παγκόσμια εταιρεία

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Ο Τζομπς γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1955 στο Σαν Φρανσίσκο και υιοθετήθηκε από τον Πολ και την Κλάρα Τζομπς. Το 1976, μαζί με τον Στιβ Βόσνιακ και τον Ρόναλντ Γουέιν, ίδρυσε την Apple Computer. Ο Βόσνιακ ήταν η τεχνική ιδιοφυΐα πίσω από τους πρώτους υπολογιστές της εταιρείας, ενώ ο Τζομπς διέθετε εξαιρετικό ένστικτο για το πώς ένα τεχνολογικό προϊόν μπορούσε να γίνει ελκυστικό και εύχρηστο για εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Apple II εξελίχθηκε σε μία από τις πρώτες μεγάλες εμπορικές επιτυχίες της εποχής των προσωπικών υπολογιστών. Ακολούθησε το 1984 ο Macintosh, με γραφικό περιβάλλον και ποντίκι, που βοήθησε να αλλάξει ριζικά η σχέση του απλού χρήστη με τον υπολογιστή.

Έφυγε από την ίδια του την εταιρεία

Η πορεία του δεν ήταν συνεχώς ανοδική. Το 1985, έπειτα από σκληρή εσωτερική σύγκρουση στη διοίκηση, αποχώρησε από την Apple. Ίδρυσε τη NeXT, μια εταιρεία υπολογιστών που δεν γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, αλλά ανέπτυξε τεχνολογία η οποία αργότερα θα αποδεικνυόταν εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον της Apple. Παράλληλα, αγόρασε το τμήμα γραφικών υπολογιστών της Lucasfilm, από το οποίο δημιουργήθηκε η Pixar. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε κολοσσό των ταινιών κινουμένων σχεδίων, με το «Toy Story» να γράφει ιστορία ως η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία εξ ολοκλήρου δημιουργημένη με υπολογιστή.

Η μεγάλη επιστροφή

Το 1997 ο Τζομπς επέστρεψε στην Apple, η οποία τότε αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ακολούθησε μία από τις εντυπωσιακότερες επιχειρηματικές ανατροπές στην ιστορία της τεχνολογίας. Υπό την ηγεσία του παρουσιάστηκαν προϊόντα που δημιούργησαν ή μεταμόρφωσαν ολόκληρες αγορές: iMac, iPod, iTunes, iPhone και iPad. Το iPod άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ακούγαμε μουσική. Το iTunes επηρέασε καθοριστικά τη διανομή της. Και το iPhone, που παρουσιάστηκε το 2007, έφερε ουσιαστικά τον υπολογιστή στην τσέπη μας, συνδυάζοντας τηλέφωνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, φωτογραφική μηχανή και εφαρμογές σε μία συσκευή.

Η μάχη με την ασθένεια

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Το 2003 διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου του παγκρέατος, έναν νευροενδοκρινικό όγκο. Το 2004 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και το 2009 σε μεταμόσχευση ήπατος. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και τον Αύγουστο του 2011 παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apple. Τον διαδέχθηκε ο Τιμ Κουκ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου, ο Τζομπς πέθανε στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Η προσωπική ζωή και η δύσκολη σχέση με την κόρη του

Πίσω από τον οραματιστή της Apple υπήρχε και μια δύσκολη προσωπική ιστορία. Ο Στιβ Τζομπς απέκτησε το 1978 με την Κρίσαν Μπρέναν την πρώτη του κόρη, Λίζα Μπρέναν-Τζομπς, όμως αρχικά αρνήθηκε ότι ήταν ο πατέρας της, ακόμη και μετά από τεστ πατρότητας. Αργότερα την αναγνώρισε και η σχέση τους πέρασε από περιόδους προσέγγισης αλλά και μεγάλης απόστασης. Η ίδια η Λίζα περιέγραψε χρόνια αργότερα, στο βιβλίο της «Small Fry», έναν πατέρα ιδιοφυή αλλά συχνά ψυχρό και σκληρό. Τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του, όταν εκείνη τον επισκεπτόταν στο σπίτι του, ο Τζομπς εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τη συμπεριφορά του απέναντί της και της ζήτησε συγγνώμη για τις φορές που δεν στάθηκε δίπλα της όπως θα έπρεπε. Από το 1991 ήταν παντρεμένος με τη Λορίν Πάουελ Τζομπς, με την οποία απέκτησε τρία ακόμη παιδιά, τον Ριντ, την Έριν και την Ιβ.

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Η κληρονομιά του

Ο Στιβ Τζομπς δεν ήταν ο άνθρωπος που εφηύρε προσωπικά τον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή το διαδίκτυο. Η μεγάλη του ικανότητα ήταν διαφορετική: αντιλαμβανόταν πώς ήδη υπάρχουσες και νέες τεχνολογίες μπορούσαν να συνδυαστούν σε προϊόντα που ο κόσμος θα ήθελε πραγματικά να χρησιμοποιήσει. Επέμενε στον σχεδιασμό, στην απλότητα και στον απόλυτο έλεγχο της εμπειρίας του χρήστη. Συνεργάτες του περιέγραψαν επίσης έναν εξαιρετικά απαιτητικό και συχνά δύσκολο χαρακτήρα. Δεκαπέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, η κληρονομιά του παραμένει ορατή σχεδόν παντού: στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα smartphones, αγοράζουμε μουσική και εφαρμογές, φωτογραφίζουμε, επικοινωνούμε και εργαζόμαστε. Ο Στιβ Τζομπς έφυγε στα 56 του χρόνια. Τα προϊόντα και, κυρίως, η αντίληψή του ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι ταυτόχρονα ισχυρή, απλή και ανθρώπινη εξακολουθούν να επηρεάζουν τον ψηφιακό κόσμο.

Πηγές: Apple Newsroom – ανακοίνωση για τον θάνατο του Steve Jobs

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Apple Newsroom – Statement by Apple’s Board of Directors

Apple Newsroom – Apple Media Advisory

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