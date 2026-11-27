NYT: Κυβερνοεπίθεση σε CIA και ODNI – Εκτέθηκαν μη απόρρητες πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr δημοσίευσε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Microsoft, της Amazon και της SpaceX.

Το περιεχόμενο του βίντεο κατηγορεί τις αμερικανικές εταιρείες για συμμετοχή στον πόλεμο κατά του Ιράν και ζητά αποζημιώσεις.

Παράλληλα, το πρακτορείο αποδίδει στις ΗΠΑ τον βομβαρδισμό σχολείου στη Μινάμπ, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο 175 ανθρώπων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι εξασφαλισμένη και υποστήριξε πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη επικρατήσει.

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Βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και περιλαμβάνει απειλές για επιθέσεις κατά των κεντρικών εγκαταστάσεων της Amazon, της Microsoft και της SpaceX του Έλον Μασκ, δημοσιοποίησαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το συγκεκριμένο βίντεο αναρτήθηκε την Πέμπτη στην πλατφόρμα Telegram από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr και απεικονίζει υποθετικά σενάρια επιθέσεων στις εγκαταστάσεις των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, με εικόνες εκρήξεων και φωτιάς να καταστρέφουν τα κτίριά τους.

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Ο αγγλόφωνος αφηγητής του βίντεο απευθύνεται στις αμερικανικές εταιρείες, κατηγορώντας τες για εμπλοκή στον πόλεμο κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι απειλές δεν στρέφονται κατά του αμερικανικού λαού. Στο περιεχόμενο του βίντεο διατυπώνεται η προειδοποίηση ότι οι εταιρείες που φέρονται να έχουν εμπλακεί στην επίθεση κατά του Ιράν καλούνται είτε να καταβάλουν αποζημιώσεις είτε να βρεθούν αντιμέτωπες με αντίποινα.

Iranian Media Issues STRONG WARNING to Amazon, Microsoft and Other Tech Giants A video published by Mehr News warns that companies allegedly assisting U.S. and Israeli military operations must pay a “HEAVY PRICE,” citing the killing of schoolchildren in Minab. Disclaimer: Shared for news reporting and informational purposes only. I do not endorse any threats or acts of violence. November 26, 2026

Στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο γίνεται ειδική αναφορά στον βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στην πόλη Μινάμπ, κατά τις πρώτες ώρες του πολέμου. Με βάση τα προκαταρκτικά συμπεράσματα στρατιωτικής έρευνας, το πλήγμα αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 175 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους παιδιά.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr κατηγορεί αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες ότι συνεργάζονται μυστικά με στρατιωτικές μονάδες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να λογοδοτήσουν για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους στον πόλεμο.

Τραμπ: Η χρηματοδότηση της στρατιωτικής επιχείρησης είναι εξασφαλισμένη έως τον Ιανουάριο

Οι απειλές που προέρχονται από το Ιράν έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, την οποία παραχώρησε από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η χρηματοδότηση της στρατιωτικής επιχείρησης είναι εξασφαλισμένη μέχρι τον Ιανουάριο. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να υπονομεύσουν την αμερικανική προσπάθεια σε περίπτωση που εξασφαλίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Θα πάρουν μια ολοκληρωτική νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα», δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό, την πολεμική αεροπορία, την αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν, καθώς και την ηγεσία της χώρας.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε: «Εάν το κάνουν αυτό, απλώς θα μετατρέψουν μια νίκη σε ήττα». Στη συνέχεια, σημείωσε ότι δεν αντιλαμβάνεται πώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δικαιολογηθεί πολιτικά, καθώς, όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ έχουν ήδη επικρατήσει. «Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό πολιτικά, επειδή έχουμε νικήσει. Μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο όποτε θέλουμε», κατέληξε.

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