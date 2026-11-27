Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τις κυβερνοεπιθέσεις; – Ο Θανάσης Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών στη HuffPost για τα κίνητρα των χάκερ και τα κιτ έκτακτης ανάγκης – Βίντεο

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δέχθηκε κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας της 25ης προς 26η Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας AFP Forum.

Οι τεχνικές ομάδες του οργανισμού απομόνωσαν την πλατφόρμα για λόγους ασφαλείας, ενώ έχουν προταθεί εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στο περιεχόμενο για τους συνδρομητές.

Εξωτερικοί ειδικοί διενεργούν αναλύσεις για το περιστατικό, καθώς μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η ταυτότητα των δραστών που πραγματοποίησαν την ψηφιακή εισβολή.

Το πρακτορείο συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς το κοινό, παρά τις τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν από την επίθεση στα συστήματά του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ένα από τα σημαντικότερα ειδησεογραφικά πρακτορεία διεθνώς, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης 25 προς Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Το περιστατικό είχε ως συνέπεια την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας AFP Forum, μέσω της οποίας οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση στο δημοσιογραφικό υλικό του πρακτορείου.

Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα των δραστών

«Το AFP έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τη 1:30 (ώρα Παρισιού). Η επίθεση είχε ως στόχο το AFP Forum, μία από τις πλατφόρμες μέσω των οποίων οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό μας και μπορούν να το κατεβάσουν», ανέφερε εσωτερικό μήνυμα της διοίκησης προς τους εργαζομένους του πρακτορείου.

Advertisement

Advertisement

«Μόλις εντοπίστηκε η εισβολή, οι ομάδες μας απομόνωσαν την πλατφόρμα για να την προστατεύσουν. Για προληπτικούς λόγους, το AFP Forum παραμένει προσωρινά μη προσβάσιμο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, το πρακτορείο γνωστοποίησε ότι έχουν προταθεί εναλλακτικές λύσεις στους συνδρομητές του, ώστε να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη αναλύσεις με τη συνδρομή εξωτερικών ειδικών. Σε αυτό το στάδιο, δεν διαθέτουμε κανένα στοιχείο σχετικά με την ταυτότητα των δραστών της επίθεσης», επισημαίνει ακόμη η διοίκηση.

Το AFP αποτελεί ένα από τα τρία μεγαλύτερα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, μαζί με το Associated Press (AP) και το Reuters. Απασχολεί 1.840 δημοσιογράφους από 135 εθνικότητες, οι οποίοι εργάζονται σε 210 γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταδίδοντας ειδήσεις σε έξι γλώσσες, μέσω κειμένων, φωτογραφιών και βίντεο.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του για το 2025, το πρακτορείο παράγει κατά μέσο όρο 2.300 ειδησεογραφικά τηλεγραφήματα, 3.000 φωτογραφίες και 300 βίντεο ημερησίως.

Πολλαπλασιάζονται οι κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων στη Γαλλία, με στόχο τόσο ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και δημόσιους φορείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιθέσεις αποσκοπούν στην κλοπή προσωπικών δεδομένων, ενώ άλλες ενδέχεται να συνδέονται με ενέργειες από το εξωτερικό που επιδιώκουν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση.

Advertisement

Ένα από τα πρόσφατα περιστατικά σημειώθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, όταν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Κέντρο (CHU) της Γουαδελούπης βρέθηκε αντιμέτωπο με κυβερνοεπίθεση μεγάλης έκτασης. Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του, Ερίκ Γκιαντέρ, η επίθεση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και των τηλεφωνικών υπηρεσιών του ιδρύματος.

Αντίστοιχα, στις 14 Νοεμβρίου, η La Poste γνωστοποίησε ότι στόχος κυβερνοεπίθεσης είχε γίνει η θυγατρική της εταιρεία Maileva, με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν στοιχεία ταυτοποίησης που αφορούσαν περισσότερα από 22 εκατομμύρια άτομα.

Με πληροφορίες από: tf1info.fr

Advertisement

Σχετικά άρθρα Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τις κυβερνοεπιθέσεις; – Ο Θανάσης Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών στη HuffPost για τα κίνητρα των χάκερ και τα κιτ έκτακτης ανάγκης – Βίντεο